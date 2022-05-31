Будущее дипломатии с Россией: необходима сильная позиция, не допускающая российского экспансионизма в Восточной Азии

Российское вторжение в Украину

После вторжения России в Украину японско-российские отношения вступили в «период охлаждения» без каких-либо перспектив к улучшению. Япония должна проявить твёрдую позицию, не допускающую «российского экспансионизма», и сосредоточиться на поддержании стабильности в Восточной Азии, считает автор.

Вторжение России в Украину нанесло серьёзный ущерб двусторонним отношениям между Японией и Россией, и переговоры по мирному договору между странами полностью прекратились. Россия продолжает военные действия, и нет никаких признаков улучшения японско-российских отношений.

Более того, поскольку не остаётся сомнений в том, что за вторжением в Украину стоит российский империалистический экспансионизм, нельзя исключать возможность того, что этот экспансионизм распространится на Восточную Азию. Япония, у которой Россия уже незаконно оккупировала Северные территории после войны, будет сохранять твёрдую позицию, не допуская нарушения суверенитета и территориальной целостности в отношении других стран под любым предлогом, и будет укреплять сотрудничество с Соединёнными Штатами и другими странами G7.

Переговоры по мирному договору приостановлены из-за санкций против России

После вторжения России в Украину 24 февраля резолюция, призывающая к немедленному прекращению военных действий, была принята подавляющим большинством из 141 страны на чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2 марта. Резолюция призывает к «немедленному, полному и безоговорочному выводу всех войск с международно признанной территории Украины».

Япония пока объявила о выделении Украине 200 миллионов долларов в виде чрезвычайной гуманитарной помощи и 600 миллионов долларов в виде финансовой помощи. Кроме того, в сотрудничестве с Соединёнными Штатами и другими странами финансовые санкции были сосредоточены на ограничениях операций с Центральным банком России, замораживании активов российских государственных чиновников, включая президента Путина. Реализуются меры в виде торговых санкций, таких как запрет на импорт машин, некоторых видов лесоматериалов, водки и других товаров.

Россия, с другой стороны, как говорится в заявлении от 21 марта, в качестве контрмеры объявила о приостановке переговоров по мирному договору с Японией. Отношения между двумя странами продолжают оставаться тяжёлыми, в апреле обе стороны депортировали дипломатов.

Четыре северных острова являются исконными территориями Японии

Здесь я коснусь вопроса Северных территорий, который вызывает наибольшую озабоченность в обеих странах, и переговоров о заключении мирного договора. В первую очередь я хотел бы подчеркнуть, что Северные территории, состоящие из островов Эторофу, Кунасири, Сикотан и Хабомаи, являются исконно японской территорией, которая никогда не принадлежала другой стране.

14 августа 1945 года Япония приняла Потсдамскую декларацию и выразила намерение капитулировать, но незадолго до этого, 9 августа, Советский Союз, вступил в войну против Японии в нарушение действовавшего на тот момент советско-японского договора о нейтралитете, и до начала сентября оккупировал Четыре северных острова. С тех пор и по сей день Советский Союз, а потом Россия продолжают незаконную оккупацию Четырёх северных островов.

Совместная декларация Японии и Советского Союза в 1956 году восстановила дипломатические отношения между двумя странами, но мирный договор до сих пор не заключён из-за неразрешённого территориального спора.

Россия игнорирует прошлое

Россия игнорирует прошлое

После распада Советского Союза в 1991 году между президентом Ельциным и премьер-министром Хосокавой Морихиро, посетившим Японию в октябре 1993 года, была подписана Токийская декларация о российско-японских отношениях. В ней были перечислены названия Четырёх северных островов и определена проблема, связанная с суверенитетом над ними, и ясно указано направление переговоров с тем, чтобы решить территориальный спор, исходя из исторических и юридических фактов, на основе выработанных между двумя странами документов, а также принципов законности и справедливости.

Япония неизменно придерживалась общего курса на установление стабильных отношений основанных на подлинном взаимопонимании со своим важным для неё страной-соседом. Решив вопрос о северных территориях, вызывающий наибольшую озабоченность между Японией и Россией, и заключив мирный договор, она настойчиво работала с СССР и Россией. Но российская сторона, особенно при президенте Путине, не изменила своей твёрдой позиции в территориальном споре, игнорируя прошлые обстоятельства и факты. Переговоры зашли в тупик.

В качестве конкретных примеров игнорирования обстоятельств и фактов прошлого, укажу некоторые комментарии российского руководства в 2018 году. На встрече на высшем уровне, состоявшейся в Сингапуре 14 ноября, премьер-министр Абэ Синдзо и президент Путин укрепили взаимное доверие путём активизации сотрудничества в рамках нового подхода после встречи на высшем уровне в декабре 2016 года и договорились об ускорении переговоров по мирному договору на основе Советско-японской декларации 1956 года.

Однако после встречи президент Путин сказал: «(Советско-японская декларация) обещала передать два острова в будущем, но ничего не говорит о передаче суверенитета. Вопрос суверенитета над двумя передаваемыми островами должен стать предметом переговоров». Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предпосылкой переговоров должно быть признание того, что четыре острова являются территорией России, беззастенчиво исказив исторические факты и шокировав японскую сторону этим заявлением.

Развитие экономического сотрудничества может повредить

Как правило, в дипломатических переговорах нельзя проявлять нетерпение. Другая сторона может воспользоваться этим и нанести серьёзный ущерб национальным интересам. Особенно важно в дипломатии с Россией, чтобы правительство, включая экспертов, работало как единое целое, для развития единой дипломатии. Если политические и экономические отношения не будут строиться по единым принципам, российской стороне будет легче отделить экономическую составляющую от вопроса о мирном договоре.

С другой стороны, важно развивать сотрудничество в экономической сфере в национальных интересах Японии в целом и интересах японских компаний на основе принципа взаимности. Даже если пытаться использовать экономическое сотрудничество для давления в территориальном споре, это вызовет негативную реакцию со стороны России и будет иметь обратный эффект.

Проблема Украины – тревожный сигнал для Восточной Азии

Территориальный спор является основным вопросом, связанным с национальным суверенитетом. В условиях, когда Северные территории, исконно японская территория, после войны продолжают оставаться незаконно оккупированными Советским Союзом, а потом Россией, мы должны вести переговоры, неуклонно придерживаясь курса на то, что Четыре северных острова должны быть возвращены Японии. Только после разрешения проблемы возвращения Четырёх островов будет заключён мирный договор.

Однако президента Путина нельзя считать надёжным партнёром по переговорам, как судя по прошлым примерам японско-российских отношений, так и в связи с обстоятельствами, приведшими к вторжению в Украину.

Вторжение России в Украину также должно заставить Японию задуматься о безопасности, и продемонстрировать свою твёрдую решимость не допускать нарушения суверенитета или территориальной целостности других стран под любым предлогом. С этой целью очень важно усилить обороноспособность Японии, укрепить японско-американскую систему безопасности, сотрудничать с «Большой семёркой», и вместе с тем усилить сотрудничество в сфере безопасности с НАТО, которая является важнейшим элементом безопасности Европы и Азии, и поддерживать ещё более тесные связи с ООН.

Исходя из этого, Японии следует придерживаться основного курса на решение вопроса суверенитете над Четырьмя северными островами на основе Токийской декларации и заключение мирного договора после этого, отдавая себе отчёт в том, что вести переговоры об этом с российским руководством она будет уже с новой администрацией, после ухода Путина с политической сцены.

Фотография к заголовку: премьер-министр Абэ Синдзо (слева) и президент России Владимир Путин на саммите в Сингапуре, 14 ноября 2018 г. (AFP =Jiji)

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