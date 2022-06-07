Бывший премьер-министр Абэ Синдзо стремится повлиять на ключевые направления политики Японии
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Токио, 6 июня (Jiji Press). Бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо настаивает на изменениях в ежегодных основных экономических и фискальных директивах правительства в области налогово-бюджетной политики и расходов на оборону.
Кисида Фумио, действующий премьер-министр, вступивший в должность в октябре прошлого года, испытывает давление с целью заставить его изменить так называемые принципы основной политики экономического и финансового управления и реформ (хонэбуто) в соответствии с мнением Абэ, который обладает властью как лидер крупнейшей фракции правящей Либерально-демократической партии и имеет влияние среди консервативных депутатов от ЛДП.
Правительство планирует принять руководящие принципы на заседании кабинета министров 7 июня.
Абэ особенно заинтересован в увеличении оборонного бюджета Японии.
Кисида на встрече с президентом США Джо Байденом в конце мая пообещал «существенно увеличить» расходы японского правительства на оборону. Но он не стал уточнять, на сколько следует увеличить расходы, чтобы не напрягать отношения с партией Комейто, партнёром ЛДП по коалиции, которая с осторожностью относится к быстрому наращиванию обороноспособности Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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