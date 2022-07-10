Первоначальной целью стрелявшего в Абэ Синдзо могло быть руководство религиозной группы
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Нара, 10 июля (Jiji Press). 41-летний мужчина, обвиняемый в убийстве бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо 8 июля в городе Нара, сообщил полиции, что первоначально он рассматривал возможность нападения на высокопоставленного представителя религиозной организации, сообщили источники в следственных органах.
Источники сообщили, что Ямагами Тэцуя, арестованный 8 июля по подозрению в попытке убийства Абэ, сообщил полицейскому управлению префектуры Нара, что его мать сделала крупное пожертвование религиозной организации, в результате чего его семья разорилась.
Он также сказал, что напал на Абэ, считая, что бывший премьер-министр связан с этой организацией, согласно данным источников.
Согласно источникам в Министерстве обороны, Ямагами, который служил в Морских силах самообороны в 2002-2005 годах, говорил сослуживцам, что его беспокоит религиозная деятельность его родителей.
Полицейское управление Нара продолжает расследование стрельбы, подозревая, что недовольство Ямагами религиозной группой переросло в намерение убить Абэ, заставив его изменить свою цель с официального представителя религиозной группы на бывшего премьер-министра.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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