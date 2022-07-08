Нападение на бывшего премьер-министра Абэ Синдзо: началось кровотечение, он потерял сознание

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Токио, 8 июля (Jiji Press). Бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо был ранен в префектуре Нара 8 июля во время предвыборной кампании кандидата от правящей партии перед выборами в Палату советников, которые пройдут 10 июля.

Источники в Либерально-демократической партии сообщили, что после инцидента у него было кровотечение из шеи, и он потерял сознание после инцидента.

Согласно источникам в полиции, в Абэ выстрелили из ружья со спины. Говорят, что ему делают массаж сердца.

В этот день Абэ должен был выступить с речью в поддержку официального кандидата от ЛДП возле станции Ямато-Сайдайдзи в городе Нара.

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