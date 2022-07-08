Нападение на бывшего премьер-министра Абэ Синдзо: началось кровотечение, он потерял сознание
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 8 июля (Jiji Press). Бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо был ранен в префектуре Нара 8 июля во время предвыборной кампании кандидата от правящей партии перед выборами в Палату советников, которые пройдут 10 июля.
Источники в Либерально-демократической партии сообщили, что после инцидента у него было кровотечение из шеи, и он потерял сознание после инцидента.
Согласно источникам в полиции, в Абэ выстрелили из ружья со спины. Говорят, что ему делают массаж сердца.
В этот день Абэ должен был выступить с речью в поддержку официального кандидата от ЛДП возле станции Ямато-Сайдайдзи в городе Нара.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Бывший премьер-министр Абэ Синдзо стремится повлиять на ключевые направления политики Японии
- Бывший премьер-министр Абэ Синдзо призывает включить расходы на оборону в ключевую политику правительства
- «Урок Украины»: бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо призывает увеличить оборонный бюджет
- Абэ Синдзо: «Путин упился властью»: бывший премьер-министр Японии сравнил Путина и Ода Нобунага