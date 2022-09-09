Почти половина депутатов ЛДП были связаны с Церковью объединения

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Токио, 8 сентября (Jiji Press). Почти половина депутатов от правящей Либерально-демократической партии Японии имели какие-либо связи с религиозной группой, ранее известной как Церковь Объединения, заявила ЛДП.

Руководство ЛДП сказало, что 179 из 379 её депутатов были связаны с религиозной группой или связанными с ней организациями.

Партия раскрыла имена 121 из них, в том числе политического руководителя Хагиуда Коити, заместителя генерального секретаря кабинета министров Исодзаки Ёсихико и министра экономического возрождения Ямагива Дайсиро.

«Мы серьёзно отнеслись к таким результатам», – заявил журналистам премьер-министр и президент ЛДП Кисида Фумио.

Он сказал: «Мы сделаем запрет связей с группами, считающимися проблемными, основной политикой партии, чтобы не вызывать недоверие общественности, – и добавил: – Мы будем последовательно реализовывать эту политику».

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