В Японии проводится первое заседание в связи с «религиозным бизнесом» Церкви объединения

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Токио, 29 августа (Jiji Press). Японское агентство по делам потребителей провело первое заседание комиссии по злонамеренным методам продаж, таким как «религиозные продажи», используемые религиозной группой, известной как Церковь Объединения.

«Я с нетерпением жду подробного обзора ответов агентства и активных дискуссий о том, как предотвратить ущерб», – сказал в начале онлайн-встречи министр по делам потребителей Коно Таро, который приказал создать комиссию.

Комиссию из восьми человек возглавляет Каваками Сёдзи, почётный профессор Токийского университета и бывший глава Комиссии по защите прав потребителей.

Один из членов группы, юрист Кито Масаки из Национальной сети юристов против продажи «духовных товаров», представил участникам горячие линии по продаже духовных товаров, созданные общественными организациями и юристами.

«Мы не можем в достаточной мере обеспечить консультации по ущербу только через Агентство по делам потребителей», – сказал он. – Необходимо изучить запросы на консультации, которые поступают на негосударственные горячие линии, и рассмотреть возможность аутсорсинга в частном секторе».

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