Церковь Объединения добивалась политических соглашений с членами ЛДП

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Токио, 20 октября (Jiji Press). Организации, связанные с религиозной группой, известной как Церковь объединения, обращались к нескольким депутатам от Либерально-демократической партии с просьбой подписать документ о «подтверждении одобрения» выборов в Палату представителей 2021 года, как стало известно 20 октября.

Документ представлял собой фактическое политическое соглашение, показывающее условия, такие как поддержка поправки к конституции, для получения поддержки со стороны Церкви объединения в опросах нижней палаты.

В беседе с Jiji Press Сайто Хироаки из ЛДП, избранный в нижнюю палату от избирательного округа № 3 префектуры Ниигата, признал, что подписал документ перед выборами.

«Они пришли в мой офис с документом, и мой секретарь получил его, – сказал Сайто. – Я лично проверил его содержание и подписал его, так как направление (политическое, описанное в документе) в целом совпадало с моим».

По словам депутата, во время предвыборной кампании сторона Церкви объединения направила добровольцев, которые звонили по телефону и просили избирателей поддержать Сайто.

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