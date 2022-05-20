Усиление «деревянного шока»: около 50% связанных со строительством компаний ощущают проблемы с поставками из-за вторжения России в Украину

Усиление «деревянного шока»: около 50% связанных со строительством компаний ощущают проблемы с поставками из-за вторжения России в УкраинуПолитика Экономика Общество
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Опрос аналитического центра Teikoku Databank, проведенный среди 24 854 компаний по всей стране с середины по конец апреля для изучения влияния ситуации в России и Украине на закупку сырья, продуктов и услуг (релевантные ответы получены от 11 267 компаний), показал, что 50,8% компаний пострадали от невозможности обеспечить нужное количество закупок, а 66,7% – от роста цен.
По отраслям в обеспечении нужного объёма закупок количества ощутили влияние строительные компании, работающие с деревянными конструкциями (88,3%), компании оптовой торговли древесиной и бамбуком (83,6%), прочие строительные компании (81,6%), что показывает углубление «деревянного шока».
Что касается роста цен, то рост цен на сырую нефть затронул 91,3% строительных работ из дерева и 91,2% розничных продавцов топлива. 86,6% ресторанов сталкиваются с ростом цен на зерновые продукты, такие как пшеница и морепродукты.
В этой ситуации 48,3% компаний пришлось перейти на новые отпускные цены, и они были вынуждены принять такие меры, как переход на альтернативную продукцию и смену поставщиков либо маршрутов поставок. С другой стороны, некоторые компании оказались в тяжёлом положении, указывая, например, что «Поскольку это не продукт общего назначения, практически невозможно переключиться на альтернативный продукт или сменить поставщика» (компания из разряда сталь, цветные металлы, горнодобывающая промышленность).
Фотография к заголовку: PIXTA
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