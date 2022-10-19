Наследие бывшего премьер-министра Абэ Синдзо: политика обеспечения безопасности

Размышления о политическом наследии Абэ Синдзо

Автор статьи, в прошлом помощник генерального секретаря кабинета министров в правительстве Абэ (2012-2019 гг.) и заместитель руководителя Управления национальной безопасности (2014-2019 гг.) анализирует плоды работы бывшего премьер-министра Абэ Синдзо в области политики обеспечения национальной безопасности.

Восьмого июля 2022 года бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо пал от пуль убийцы. Известие о его гибели наполнило общество скорьбью.

Что оставил Японии Абэ Синдзо? Давайте попробуем подытожить наследие этого политика за восемь лет работы второго правительства под его руководством, уделив основное внимание дипломатии и политике обеспечения безопасности.

Концепция «Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион»

Прежде всего следует отметить инициативу свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона (FOIP) – идею, быстро подхваченную президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, который даже переименовал Тихоокеанское командование Вооруженных сил США на Гавайских островах в Индо-Тихоокеанское командование. Аналогичные стратегические концепции следом выработали Австралия, Великобритания, Франция, Германия, Европейский Союз, а также Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.

Значимость этой идеи во-первых состоит в том, что она превосходно описывает изменения стратегической структуры международной политики первой половины 21-го столетия – отдаление США и Японии от Китая и сближение США и Японии с Индией.

Стабильность современной международной политики складывается в форме сочетания двух стратегических треугольников. У первого северную вершину составляет североамериканский континент, и в первую очередь США, западную вершину в Евразии - Организация Североатлантического договора (НАТО), а третью вершину формируют их союзники на востоке – Япония, Южная Корея, Филиппины, Таиланд, Австралия. Это треугольник океанских держав. Внутри этого треугольника находится евразийский континент, три главные державы которого – Россия, Китай и Индия составляют треугольник континентальных государств с характерно присущим ему динамизмом.

Соединенные Штаты Америки постоянно использовали отношения трех этих держав для извлечения собственной выгоды. Во Второй мировой войне для того, чтобы сокрушить нацистскую Германию, США воспользовались Советским Союзом, подвергшимся нацистскому вторжению. Во время Холодной войны для того, чтобы противостоять Советскому Союзу, США воспользовались Китаем, вступившим в конфронтацию с СССР. Этому примеру последовала и Япония. Типичный подход «враг моего врага – мой друг». Нормализация дипломатических отношений между США и Китаем, а также Японией и Китаем позволила войти в эпоху разрядки. Однако побочным продуктом этого процесса стало то, что Индия, опасаясь Китая, нападению которого она подверглась в 1958 и 1962 годах, хотя и следовала принципу неприсоединения, но все же постепенно сблизилась с Россией. Именно из-за этого все оружие, которым Индия располагала прежде, было российского производства.

С приходом нынешнего столетия вместе с началом соперничества США и Китая в качестве ведущих держав Индия стала медленно склоняться от России в сторону альянса Японии и США. В августе 2007 года во время визита Абэ в Индию в период первого пребывания на посту премьер-министра он посвятил свое выступление перед индийским парламентом теме «отношений двух океанов». В этой речи Абэ поместил на одну стратегическую карту Тихий и Индийский океаны, отводя при этом Индии положение важного партнера Запада, разделяющего с ним общие ценности.

В парламенте Индии эта речь вызвала необычайное воодушевление. Именно развивая данную идею «связи двух океанов» Абэ сформулировал концепцию, получившую название «Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион». В качестве структурного ядра этой системы был учрежден Четырехсторонний диалог по безопасности (Quad), участниками которого стали Япония, США, Австралия и Индия. Теперь Quad выходит на позиции одной из важнейших геополитических структур Индо-Тихоокеанского региона.

Во-вторых, значимость идеи свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона состоит в том, что взаимодействие с Индией является сотрудничеством между государствами, разделяющими демократические принципы. Сотрудничество Рузвельта со Сталиным служило цели сокрушения Гитлера, а сотрудничество Никсона с Мао Цзэдуном – противостояния Советскому Союзу. В обоих случаях это был удобный инструмент, порожденный соображениями силовой политики. В противоположность этому, партнерство с демократической Индией, породившей Ганди и взращенной Неру, может вырасти в колоссальную и устойчивую демократическую коалицию, простирающуюся от берегов Индо-Тихоокеанского региона до тихоокеанских берегов Северной и Южной Америки.

Объединение Quad, поддерживающее открытость Индо-Тихоокеанского региона, составляют США, Австралия, Япония и Индия – государства с совершенно различным историческим и цивилизационным фоном, однако их связывают воедино общие, универсальные ценности. Соединенные Штаты и Австралия, преодолев внутри себя расовую дискриминацию, образовали зрелые системы, основополагающими принципами которых служат свобода и демократия. Япония, быстро осуществившая в свое время модернизацию и демократизацию, после поражения во Второй мировой войне добилась возрождения под флагом свободы и демократии. Индия, которая сбросила ярмо колониального владычества Великобритании и обрела независимость в послевоенный период под духовным лидерством Ганди, рано или поздно превзойдет Японию по масштабам своей экономики.

Абэ Синдзо, будучи одним из мировых лидеров, без колебаний взял на себя ответственность за поддержание либерального международного порядка. «Если обратиться к общемировой истории, то за сотню лет двадцатого столетия человеческое общество продвинулось к лучшему. Все люди свободны, мы с одинаковым уважением относимся к человеческому достоинству кажого, и именно поэтому вырабатываем правила посредством диалога. Эти ценности сейчас становятся универсальными, распространяясь в глобальном масштабе». Такое видение истории Абэ изложил в своем выступлении по случаю 70-летия окончания войны, снискав решительную поддержку японского народа и понимание стран Азии.

Переход к толкованию Конституции, допускающему использование права на коллективную самооборону

Большую работу на посту премьер-министра Абэ проделал в том, что касается законодательной базы для обеспечения мира и безопасности, допустив использование права на коллективную самооборону, о необходимости чего говорили много лет. В различных международных документах, определивших основы послевоенного мира, в частности, в Сан-Францисском мирном договоре, а также при нормализации отношений между Японией и Советским Союзом, со всей ясностью оговаривалось, что Япония, как и прочие, обладает правом на коллективную самооборону. С другой стороны, второй пункт Девятой статьи Конституции Японии запретил Японии иметь вооруженные силы на суше, на море и в воздухе. Это стало следствием условия о полном разоружении Японии, недальновидно выдвинутом штаб-квартирой Союзных оккупационных войск в самом начале периода оккупации – еще до начала Холодной войны.

Постановление Верховного суда (1959 года) в связи с «событиями в Сунагава» (борьбой против расширения американской авиабазы в окрестностях Сунагава в Токио) подтверждало, что Япония обладает правом на самооборону и в рамках действующей Конституции. Однако правительство само связало себе руки, выработав интерпретацию, согласно которой Конституция не допускает права на коллективную самооборону. Когда конфронтация между США и СССР пришла во внутриполитическую жизнь Японии, в столкновение вступили правящая Либерально-демократиеческая партия, стремившаяся укрепить японо-американский альянс за счет использования права на коллективную самооборону, и Социалистическая партия Японии, выступавшая за невооруженный нейтралитет. В период Холодной войны вопрос о том, можно ли пользоваться правом на коллективную самооборону, постоянно служил предметом споров, раскалывая государство на два лагеря.

В Договоре о безопасности, пересмотренном в 1960 году, когда на посту премьер-министра находился Киси Нобусукэ – дед Абэ Синдзо – в дополнение к обязательству США о совместной обороне Японии (Статья 5) было внесено условие об обеспечении региональной безопасности (Статья 6), получившее название «дальневосточная статья договора». Её содержанием предусматривалось, что Соединенные Штаты будут использовать Японию в качестве тыловой базы для защиты оставшихся с Западом бывших территорий Японской империи (Южная Корея, Тайвань), а также бывших колоний США (Филиппины).

В Соединенных Штатах опасались возрождения Японии как военной державы. В то время считалось, что Япония – это джинн, которого Соединенным Штатам следует держать в плотно закупоренной бутылке. Поэтому учрежденные (в 1954 году) после окончания периода оккупации Японии Силы самообороны были весьма малочисленны.

В 1990-х годах, когда закончилась Холодная война и распался Советский Союз, Северная Корея решила заняться разработкой ядерного оружия. Соединенные Штаты Америки, вводя против Северной Кореи жесткие санкции, вместе с тем опасались, что война на Корейском полуострове разразится вновь. Предполагалось, что от Японии, на которую с окончанием Холодной войны исчезло давление на Хоккайдо со стороны Советского Союза, Соединенные Штаты могут потребовать помощи аналогично тому, как это было во время Корейской войны. В то время кабинет под руководством премьер-министра Хасимото Рютаро осуществил пересмотр основ японо-американского сотрудничества, после чего кабинет под руководством Обути Кэйдзо внес поправки в Закон об окружающей обстановке, позволявшие Японии обеспечивать тыловую поддержку США при возникновении чрезвычайных обстоятельств на Корейском полуострове. Но неизменной осталась позиция, согласно которой Конситуция запрещает Японии участвовать в военных действиях в порядке использования права на коллективную самооборону.

Интерпретация Конституции, допускающая использование права на коллективную самооборону, которую выработало правительство под руководством Абэ, сделала возможным использование военной силы вместе с Соединенными Штатами для поддержки соседних стран в угрожающих существованию Японии обстоятельствах до того, как атаке подвергнется непосредственно территория Японии. Это значительно усилило сдерживающий потенциал японо-американского альянса.

Новая интерпретация означала, что Япония и Соединенные Штаты Америки, по крайней мере в теории, теперь несут равную ответственность в том, что касается региональной обороны в северной части Тихого океана.

Обновление оборонной доктрины: комплексный мобильный потенциал с упором на южное направление

На посту премьер-министра Абэ Синдзо впервые в Японии определил Стратегию обеспечения национальной безопасности (2013 год), на основании которой были выработаны Основы оборонной политики и Среднесрочный план обороны (2013 и 2018 гг.).

Особенностью Основ политики и Среднесрочного плана является то, что помимо ставшего традиционным фокусирования внимания на Хоккайдо и Карафуто, а также Корейском полуострове, в этих документах формулируются задачи по обороне островов Нансэй с учетом возможности чрезвычайных обстоятельств на Тайване. Оборона от Китая японских островов, разбросанных в обширной акватории Восточно-Китайского моря, равно как и оказание поддержки Тайваню в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств – исключительно непростые задачи. Помимо организации мобильных подразделений морского десантирования (бригадного масштаба общей численностью личного состава в 3 тыс. человек), стало происходить и расширение деятельности Сил самообороны в новых областях – кибер- и электромагнитной, а также космической.

Что касается оборонного бюджета, если в 2012 году при формировании второго правительства под руководством премьер-министра Абэ сумма оборонных расходов составляла 4 трлн 700 млрд йен, то в 2020 году к моменту выхода Абэ в отставку он уже достигал 5 трлн 500 млрд йен (включая средства, заложенные в дополнительные бюджеты). Но в период правительства Абэ масштабы экономики Китая превысили японские троекратно (и достигли 75% американских), а стремительно возросшие (до 25 трлн йен) военные расходы КНР превзошли японские в пять раз. Японии необходимо вступить в эпоху оборонного бюджета, составляющего 2% ВВП (10 трлн йен), что служит стандартом для стран НАТО.

При создании Сил самообороны изначальной предпосылкой служила способность оказывать сопротивление советскому вторжению на Хоккайдо на протяжении нескольких месяцев, прежде чем японским силам на поле боя придут на смену вооруженные силы США. Для того, чтобы дать создававшимся на основе этой предпосылки Силам самообороны потенциал, позволяющий противостоять в бою Китаю на протяжении нескольких лет, не хватит и двух процентов ВВП.

Абэ Синдзо в достаточной мере осознавал необходимость укрепления и увеличения Сил самообороны. Теперь стране необходимы лидеры, которые последуют по его стопам, обеспечив дальнейшее укрепление оборонного потенциала Японии.

Фотография к заголовку: рукопожатие перед началом переговоров прибывшего в Японию с визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди (слева) и премьер-министра Японии Абэ Синдзо, 29 октября 2018 г., резиденция премьер-министра Японии (© Jiji Press)

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