Япония договорилась о сотрудничестве в Индо-Тихоокеанском регионе с тремя другими странами
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Мадрид, 29 июня (Jiji Press). Лидеры Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии договорились укреплять сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе в условиях всё более гегемонистского поведения Китая.
Премьер-министр Японии Кисида Фумио, президент Южной Кореи Юн Сук Ёль, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн встретились в Мадриде, чтобы провести первый саммит четырёх стран.
Четыре лидера приглашены на двухдневный саммит НАТО в испанской столице, который открылся 29 июня, в качестве партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Четырёхсторонняя встреча, длившаяся один час, была проведена по инициативе Кисиды.
По словам представителей правительства Японии, все четверо единодушно осудили Россию, которая продолжает военную агрессию против Украины.
Исходя из того, что безопасность Индо-Тихоокеанского региона и Европы неразделимы, четыре лидера договорились ещё более тесно сотрудничать и углублять своё сотрудничество с НАТО.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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