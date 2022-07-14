Неистовый и человечный: внезапное завершение «десятилетия Абэ»

Жизнь бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо внезапно оборвалась выстрелами, раздавшимися во время выступления перед избирателями в ходе кампании выборов в Палату советников. Из рассказов об Абэ, неизменно жестком по отношению к противостоящему лагерю, будь то оппозиция или внутрипартийные оппоненты, возникает образ сильной и властной личности. Между тем в более узком кругу он представал человеком обходительным, с которым приятно пообщаться. Воспоминаниями делится журналист, неоднократно бравший у Абэ интервью.

Десять лет назад, когда у власти находилась Демократическая партия, в сентябре 2012 года на выборах председателя Либерально-демократической партии Абэ Синдзо, которого называли «человеком, чья карьера кончилась», добился чудесного возрождения, а через 3 месяца вернул своей партии политическую власть. Затем он побил исторический рекорд продолжительности пребывания на посту премьер-министра, занимая его семь лет и восемь месяцев, но и после того, как Абэ сменили на этом посту сначала Суга Ёсихидэ, а следом Кисида Фумио, он не утратил политического веса и сохранил способность влиять на ситуацию.

Нет никакого сомнения в том, что для Японии, столкнувшейся со стремительными изменениями международного порядка и снижением своего влияния, на протяжении этих десяти лет, к лучшему или к худшему, но Абэ выступал ключевой фигурой. И наоборот, наступление эпохи, поколебавшей послевоенное самосознание Японии, позволило Абэ стать фигурой, столь прочно укоренившейся в национальной политике.

Сила притяжения и сила отталкивания

Для премьер-министра столь яркая способность, подобно полюсам мощного магнита, привлекать к себе сторонников и отталкивать политических оппонентов, какой обладал Абэ, является большой редкостью. В размежевании противников и союзников он был неистов.

Мне довелось слышать, как Абэ с удовольствием говорил: «Набэцунэ (главный редактор газетной группы «Ёмиури симбун» Ватанабэ Цунэо) сказал про меня: “Такого боевитого премьер-министра у нас не было со времен Ёсиды Сигэру”».

Абэ вызвал яростный протест оппозиционных партий своей фразой, брошенной на съезде ЛДП в феврале 2019 года, перед прошлыми выборами в палату советников: «Мы не можем допустить кошмара – возвращения к власти Демократической партии». С такой же резкостью единоличный властитель Ёсида критиковал ректора Токийского университета того времени как «приверженца упрощенных истин».

Поскольку в парламенте и без того сложился расклад сил с преобладанием фигуры Абэ, высказывание породило критику по поводу «незрелости» «полного отрицания оппозиции» и уничижительного поведения по отношению к «слабым» оппозиционным партиям. Даже в рядах собственной Либерально-демократической партии фракция умеренных отнеслась к этому высказыванию холодно: «Совсем не обязательно намеренно устраивать драку».

Но Абэ был последователен в своем агрессивном подходе по отношению к левому крылу. Так, во время выборов в Законодательное собрание Токио в июле 2017 года, указывая на группу пришедших с транспарантом «Абэ, уходи!», он заявил: «Нельзя проигрывать вот таким людям», что вызвало с их стороны не менее яростную реакцию.



Противники под знаменем «Абэ, уходи!» на выступлении премьер-министра Абэ Синдзо в ходе предвыборной кампании на выборах в Законодательное собрание Токио, 1 июля 2017 года, Токио, район Тиёда, возле станции JR Акихабара (© Jiji Press)

Судьбоносное противостояние с Котикай и Кисидой

В феврале 2022 года я поинтересовался у Абэ, с какой целью он заявил о «кошмаре». Месяцем ранее в издательстве «Бунсюн синсё» вышла книга девяти ученых «Проверка правительства Абэ», в которой разбиралась неустанная агрессивность Абэ по отношению к оппозиционным партиям.

Абэ ответил: «Потому, что я – главнокомандующий сил правящего лагеря перед битвой (выборами в Палату советников)». И продолжил: «Выборы – это сравнительная оценка участников. Завязывать схватку с противником в битве должен именно главнокомандующий. Некоторые предпочитают отдавать эту неблагодарную роль кому-нибудь другому, я же сам взялся за нее в отсутствие тех, кто подходит для ее исполнения».

С продолжением беседы стало ясно, что на самом деле это было еще и проявлением недовольства Абэ по отношению к нынешнему премьер-министру Кисиде.

«Выборы требуют воодушевить все свои войска на битву. А Кисида совершенно иного склада. Многие депутаты недоумевали, почему он не дает более решительного отпора кадетам (Демократической партии). Воодушевление возникает, когда критикуешь противника».

Нетрудно догадаться, что у Абэ вызывала недовольство не только позиция по отношению к оппозиционным партиям, но и манера политического руководства Кисиды в целом. Фактически, Абэ продолжил диктовать Кисиде политическую повестку – от финансовой политики и обеспечения безопасности вплоть до таких кадровых вопросов, как назначение заместителя министра обороны.

Абэ и Кисида – политические одногодки, они оба впервые были избраны в 1993 году. И для Кисиды это стало своего рода «оседлыванием», когда всадник взбирается на коня, демонстрируя тем самым свое превосходство.

Изначально у Абэ – сторонника жесткой власти, и Кисиды, выступающего за мягкую линию политического руководства, разный состав сторонников. В то время как Абэ пользовался большей поддержкой со стороны мужчин и молодежи, у Кисиды более высок уровень поддержки среди женщин и пожилой части населения.

По этой причине, если бы Абэ не пал под выстрелами убийцы, главным для Кисиды после выборов в Палату советников, очевидно, становился вопрос о том, как избавиться от вмешательства Абэ. К тому же это было и судьбоносным для постоянного противостояния блоков «Котикай-Хэнсэйкэн» и «Сэйвакай» в рядах Либерально-демократической партии.

Абэ вырос в династии политиков: его дед – бывший премьер-министр Киси Нобусукэ, а отец Абэ Синтаро был министром иностранных дел. Сам Абэ Синдзо по окончании Университета Сэйкэй поступил на работу в сталелитейную компанию «Кобэ сэйкосё» (Kobe Steel Co., Ltd). Его сослуживец по тем временам, когда Абэ работал в городе Какогава префектуры Хёго, вспоминает: «Это был милый юноша, который, поскольку сам не выносил спиртного, каждый раз, когда случалась вечеринка, сам вызывался сесть за руль, чтобы развезти участников». В общем, благовоспитанный молодой человек из хорошей семьи.

Про Абэ часто говорят как о внуке Киси Нобусукэ – деда по материнской линии, «явившемся из эпохи Сёва». Между тем дед Абэ по отцовской линии тоже был политиком.

Его звали Абэ Кан. Будучи на два года старше Киси, по окончании Токийского императорского университета, отработав мэром деревни Хэки в префектуре Ямагути (ныне это город Нагато), он впоследствии дважды избирался в Палату представителей. Несогласный с курсом кабинета Тодзё Хидэки на приоритетную роль вооруженных сил, он был бунтарем и не пользовался одобрением Ассоциации поддержки императорской власти.

Иероглиф «син» для имени отца Абэ – Синтаро – Абэ Кан позаимствовал из имени местного героя Такасуги Синсаку, а Абэ Синдзо, в свою очередь, унаследовал этот элемент из имени отца. Синтаро, выпускник Токийского университета, пришел в политику после работы политическим журналистом в газете «Майнити симбун». Между тем Абэ практически никогда не упоминал ни деда по отцовской линии, ни связь с газетой «Майнити». Это являет собой контраст с его почтительным отношением к Киси.

Материнское воспитание Ёко

Вероятно, в этом сказалось влияние матери Абэ, Ёко. Вместо Синтаро, которого вечно не было дома, именно она, должно быть, постоянно объясняла Абэ, каким великим политиком был Киси. Сама Ёко, которой в этом году исполнилось 94 года, еще несколько лет назад каждый год непременно присутствовала на «Собраниях памяти Абэ Синтаро», и несла звание «дочери Киси» с гордым достоинством.

Пренебрежительное отношение Абэ к действующей Конституции Японии как к «стыдной конституции» и уклонение от раскаяния за милитаризм как от ограниченного исторического мировоззрения очевидно объясняется идеологией правого толка, происходящей от Киси.

К тому же, Абэ, называясь «консерватором», склонялся при этом не к сокращению функций государственной власти, именуемому «малым правительством», а проявлял себя как сторонник «большого правительства» с активной политикой государственных расходов или, к примеру, реализации роли женщин в обществе. Политику Абэ, либеральную на первый взгляд, можно считать современной версией государственного капитализма, над которой в прошлом Киси работал для Маньчжурии.

Таким образом, правительство Абэ, занимая наиболее правые позиции в послевоенной политике, притягивало к центру людей и СМИ, которые, будь ЛДП прежней, оставались бы за бортом. Яркими примерами тому служат связанный с «Японской конференцией» оратор Сакураи Ёсико или писатель Хякута Наоки.

Численное превосходство ЛДП в парламенте. Консолидация полномочий в руках премьер-министра путем политических реформ. Говоря: «Что плохого в том, чтобы пользоваться предоставленной властью?», Абэ занимался подготовкой законов, разделявших общественное мнение, и руководил кадровыми назначениями в министерствах и ведомствах.

Искусство быть приятным собеседником

Хотя многое из рассказываемого создает образ Абэ как человека сильного и властного, в более тесном кругу он представал совсем другим. Проявляя обходительность и желание быть полезным, он умел порадовать собеседника интересным рассказом.

Вот, например, какую историю он рассказал о поездке в Великобританию в 2016 году. «Привез меня [Дэвид] Кэмерон в Чекерс (официальную загородную резиденцию премьер-министра Великобритании). Стал показывать журнал записи тех, кто там останавливался, а в нем приезжавшим до меня премьер-министром Японии оказался Танака Какуэй. Сорок три года тому назад. А прежде из японцев там побывал, представьте себе, император Сёва [Хирохито] – в 1921 году, еще в бытность наследным принцем».

Это мастерство собеседника позволило ему сблизиться даже с таким матерым хищником, как бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Все-таки в дипломатии на высшем уровне сила личности имеет очень большой вес.



Премьер-министр Японии Абэ Синдзо (справа) и президент США Дональд Трамп за игрой в гольф, 27 апреля 2019 г., окрестности Вашингтона (снимок предоставлен информационным отделом кабинета министров Японии, © Jiji Press)

Я хорошо помню разговор, когда в преддверии 11 марта нынешнего года Абэ разместил на видеохостинге YouTube запись своего исполнения на рояле композиции «Хана ва саку» в помощь восстановлению от последствий Великого восточно-японского землетрясения.

«Сыграл, потому что попросили, да только за пианино я не садился со второго класса начальной школы. С речью выступить – не стесняюсь, а на рояле играть очень стесняюсь. Пришлось два месяца как следует позаниматься».

В разгар пандемии коронавируса, чтобы поддержать кампанию «Оставайся дома», Абэ разместил видеозапись, на которой он уютно устроился дома со своей собакой. Критика, которой его подвергли, оставила в памяти горький осадок. «А ролик с моей игрой на рояле посмотрели более 2 млн раз», – рассказывал Абэ, не скрывая радости.

Одиннадцатого июля, на церемонии прощания с Абэ Синдзо, которая состоялась в буддийском храме Дзодзёдзи в Токио, многократно воспроизводилась видеозапись, на которой Абэ играет на рояле, с участием его супруги Акиэ.



Храм Додзёдзи, где проходила поминальная церемония Абэ Синдзо, 11 июля 2022 г. (Jiji Press)



На церемонии закрытия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Абэ Синдзо произвел фурор, когда в качестве премьер-министра страны, принимающей следующие Игр, появился в образе героя компьютерной игры Супер Марио, 21 августа 2016 г. (© AFP)

Фотография к заголовку: Премьер-министр Абэ Синдзо с супругой Акиэ отправляются на родину по окончании визита в Соединенные Штаты Америки, 19 апреля 2018 г., США, город Палм-Бич (© Jiji Press)