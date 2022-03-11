Восстановление региона Тохоку: 11 лет после Великого восточно-японского землетрясения

Немного информации о восстановительных работах в регионе Тохоку, пострадавшем от тройного бедствия, начало которого пришлось на 11 марта 2011 года.

Беспрецедентная катастрофа

11 марта 2011 года Великое восточно-японское землетрясение ударило по значительной части Японии, разрушив тихоокеанское побережье региона Тохоку мощным цунами и спровоцировав тройное расплавление активной зоны на атомной электростанции «Фукусима-1». Ниже мы рассмотрим прогресс, достигнутый в восстановлении разрушенных населенных пунктов и экономики в регионе через 11 лет после катастрофы.

Гибель людей в результате этой тройной катастрофы остается самым эмоциональным напоминанием о разрушениях 11 марта. По данным Агентства по реконструкции, число погибших в результате катастрофы 2011 года составляет 19 747 человек, включая погибших в результате самоубийств и болезней, связанных со стихийными бедствиями, при этом 2556 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Несмотря на то, что за последние 11 лет число эвакуированных неуклонно сокращалось, по состоянию на февраль 2022 года 38 139 человек всё еще проживают во временных жилищах в Тохоку, Канто и других регионах. Большинство, около 27 000 эвакуированных, являются выходцами из префектуры Фукусима и сосредоточены в населенных пунктах, расположенных неподалеку от поврежденного ядерного объекта. Кроме того, 3400 человек эвакуированы из префектуры Мияги и 770 человек – из префектуры Иватэ.

Ход реконструкции

Большинство государственных жилищных проектов для жертв стихийных бедствий, около 30 000 единиц государственного жилья и 18 000 насыпных участков для частных домов были завершены. Проекты повторного использования земель, заброшенных после бедствия 11 марта, также продолжают работать, однако данные Агентства по реконструкции показывают, что треть таких государственных земель остается неиспользованной, что свидетельствует о возникновении новых препятствий в процессе восстановления.

Работа над транспортной инфраструктурой в основном завершена, включая 359-километровую скоростную дорогу Санрику, которая открылась 18 декабря 2021 года и соединила Сэндай в Мияги с Хатинохэ в префектуре Аомори. Поездное сообщение на последнем участке линии JR Дзёбан между станцией Томиока и станцией Намиэ в Фукусиме возобновилось в марте 2020 года.

Сельское хозяйство и рыбный промысел

Почти все сельскохозяйственные угодья и объекты по производству морепродуктов в пострадавших от цунами районах Иватэ, Мияги и Фукусима были восстановлены, а объем производства в трех префектурах вернулся к уровню, предшествовавшему стихийному бедствию, в 2019 году. Хотя реконструкция промышленной инфраструктуры завершена, восстановление рыбного промысла в Мияги все еще продолжается, при этом улов в 2019 году, объем которого достиг 210 700 тонн морепродуктов, составил всего две трети от объема до 11 марта 2011 года.

Рыбный промысел Фукусимы добился значительных успехов в восстановлении репутации, пострадавшей в результате опасений по поводу безопасности уловов и ограничений на использование лодок. Экспериментальный промысел, сосредоточенный на донном тралении вдоль побережья, велся до марта 2021 года, и, поскольку улов был признан безопасным, местные рыбаки в настоящее время готовятся к увеличению вылова.

Открытие зон ограниченного доступа

Продолжаются работы по дезактивации в общинах вблизи АЭС «Фукусима-1», хотя часть шести муниципалитетов по-прежнему закрыта для жилья. Вывод из эксплуатации реакторов электростанции продвигается медленно.

Правительство расширило проекты по дезактивации и другие планы реконструкции в специальных районах внутри зон, которые закрыты для проживания на неопределенный срок, с целью позволить эвакуированным вернуться на постоянное место жительства начиная с первой половины 2022 года. Власти ослабили ограничения в районах Окума и Намиэ, в частности разрешили жителям оставаться на ночь в своих домах в рамках подготовки к отмене распоряжений об эвакуации. Однако лишь немногие люди выразили желание вернуться.

13 апреля 2021 года Япония объявила о своем намерении сбрасывать очищенную низкорадиоактивную воду с АЭС “Фукусима-1” в океан, начиная с первой половины 2023 года. Этот план подвергся резкой критике как внутри страны, так и за рубежом и в настоящее время рассматривается Международным агентством по атомной энергии.

Тайвань снял свой давний запрет на продукцию из префектур Фукусима, Ибараки, Тотиги, Гунма и Тиба 1 февраля 2022 года, окончательно отменив строгую политику, введенную после аварии на АЭС «Фукусима-1». Однако ряд стран, включая Китай, по-прежнему ограничивают импорт продовольствия из Фукусимы и других районов из-за опасений, связанных с радиоактивным загрязнением.

Фотография к заголовку: Лодки в Намиэ, префектура Фукусима, вымпелы и другие украшения во время празднования Нового года и первого дня рыбалки, 2 января 2022 г. (© Jiji)