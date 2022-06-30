Япония и НАТО досрочно пересмотрят программу сотрудничества

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Мадрид, 29 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились в ближайшее время пересмотреть Индивидуальную программу партнерства и сотрудничества между Токио и НАТО.

Кисида и Столтенберг подтвердили, что обе стороны будут работать над пересмотром программы укрепления своего сотрудничества в сфере безопасности и других областях. Они встретились в кулуарах двухдневного саммита НАТО в Мадриде 29 июня.

Кисида выразил благодарность НАТО за приглашение Японии на саммит.

Оба чиновника разделили мнение о том, что безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона неразделимы.

Они также договорились, что Силы самообороны Японии и войска НАТО будут и далее углублять свое сотрудничество, в том числе путем участия в учениях друг друга в качестве наблюдателей.

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