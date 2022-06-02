Кисида и Макрон говорят о важности сотрудничества G-7 против России

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Токио, 1 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров подтвердили важность сотрудничества в рамках Большой семёрки в деле введения санкций против России, которая продолжает вторжение в Украину.

Два лидера также согласились с необходимостью сотрудничества для поддержки стран, пострадавших от войны в Украине, в сфере поставок продовольствия и энергии.

Они провели переговоры впервые с тех пор, как Макрон победил на президентских выборах.

Во время телефонных переговоров Кисида сказал, что Япония надеется на тесное сотрудничество с Францией в ответ на российскую агрессию и создание свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Макрон выразил готовность к дальнейшему укреплению безопасности, экономического и прочего сотрудничества двух стран.

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