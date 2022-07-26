Путин не приедет на похороны Абэ

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Токио, 25 июля (Jiji Press). Президент России Владимир Путин не будет посещать Японию для участия в государственных похоронах убитого бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, сообщило государственное информационное агентство России ИТАР-ТАСС и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Уровень участия будет определён позже, сказал Песков.

В сообщениях японских СМИ говорится, что Токио откажется от присутствия Путина на похоронах 27 сентября, даже если бы он захотел.

На пресс-конференции в Токио заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Исодзаки Ёсихико заявил: «По поводу участия иностранных высокопоставленных лиц пока ничего не решено».

Исодзаки также сказал, что правительство примет меры в каждом конкретном случае, исходя из дипломатической позиции Японии.

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