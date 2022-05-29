Рост потребительских цен более чем на 2% впервые с 2015 года: влияние удорожания энергоносителей и продовольственных товаров

Национальный индекс потребительских цен за апрель 2022 года, объявленный Министерством внутренних дел и коммуникаций, вырос на 2,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, достигнув целевого показателя роста цен в 2%, установленного Банком Японии. Однако это повышение является отражением резкого роста цен на энергоресурсы и зерно, и если заработная плата не будет повышаться, вырастет нагрузка на домохозяйства.

Национальный индекс потребительских цен (показатель 2020 года принят за 100), опубликованный Министерством внутренних дел и коммуникаций в апреле 2022 года, составил 101,4, а комплексный индекс, исключающий свежие продукты питания с большими колебаниями цен, показал рост на 2,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Прирост в годовом выражении наблюдается уже 8 месяцев подряд. Индекс впервые за 7 лет и 1 месяц вырос более чем на 2% с марта 2015 г. (2,2%), когда сказалось повышение налога на потребление, а если исключить влияние повышения налога, то это первое такое повышение за 13 лет и 7 месяцев с сентября 2008 г. (2,3%).

Из-за вторжения России в Украину цены на ресурсы продолжали расти, и хотя рост цен на энергоносители по сравнению с мартом (20,8%) в апреле несколько замедлился (19,1%), затраты на электроэнергию увеличились на 21,0%, на городской газ – на 23,7%, а расходы на бензин увеличились на 15,7%.

Продукты питания (кроме скоропортящихся) также подорожали на 2,6%, а товары длительного пользования для дома подорожали на 5% из-за резкого роста цен на сырьё. Ослабление влияния введения льготных планов крупными операторами мобильной связи в марте 2021 г., которое приводило к снижению индекса в целом до предыдущего месяца, также сработало как фактор роста цен.

Банк Японии продолжил масштабное монетарное смягчение с целью повышения цен на 2%, и на этот раз он превысил этот показатель, но если оно не будет сопровождаться повышением заработной платы, есть риск «плохого повышения цен», когда растёт нагрузка на домохозяйства.

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