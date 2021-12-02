Результаты конкурса самых популярных японских слов 2021 года: лидирует Отани Сёхэй, звезда бейсбола

Японский язык в этом году

Опубликованы результаты конкурса на самые популярные слова 2021 года, и на первом месте оказались выражения «настоящий мастер двух мечей» и «время Сё!», связанные с феноменом Отани Сёхэя – японского бейсболиста, который блестяще проявил себя и как бэттер, и как питчер.

Бейсболист Отани Сёхэй лидирует

Звезда Los Angeles Angels Отани Сёхей в этом сезоне добился выдающихся успехов в Высшей бейсбольной лиге, выиграв премию Американской лиги MVP, премию Эдгара Мартинеса и многие другие награды, финишировав с 46 хоумранами и как питчер набрав 3,18 баллов за 23 старта.

Это редкое сочетание талантов бэттера и питчера поразило болельщиков, из-за чего связанные с ним выражения оказались на первом месте списка наиболее популярных слов и выражений года, который ежегодно определяет издательство «Дзию Кокуминся», публикующее «Основные сведения по современной терминологии» (Гэндай ё:го-но кисо тисики), ежегодный справочник по новейшим терминам, используемым в японском языке.

В ноябре мы приводили список из 30 кандидатов на «самые популярные слова года», а 1 декабря, как обычно, комиссия объявила о результатах конкурса.

При огромной значимости связанных с коронавирусом терминов в прошлогоднем рейтинге было несколько странно видеть среди финалистов 2021 года только два таких пункта – мокусёку, «есть молча» (в качестве меры против передачи выируса) и дзинрю, «потоки людей», которые отслеживали исследователи, чтобы определить пути заражения. Олимпийские игры 2020 года в Токио, отложенные на год и проходившие в 2021 году, оказались более продуктивными: три выражения первой десятки пришли от спортивных комментаторов, имени спортсмена и критики Международного олимпийского комитета за то, что он ставит прибыль выше общественного здоровья.

Как отмечали некоторые из членов отборочной комиссии, их задача в этом году осложнилась из-за наличия сразу двух крайне значимых событий в Японии – летних Игр и пандемии, которые привлекали внимание людей и выражались в языке одновременно. Поэтесса Тавара Мати сказала: «Новости, за которыми мы следили, были неравномерным лоскутным одеялом – новости об Олимпийских играх перемежались с сообщениями о COVID-19. . . Когда мы видели такую ​​фразу, как “самый высокий показатель за всю историю”, нужно было читать дальше, чтобы понять, относится ли она к количеству японских медалей или к новым случаям заражения». Она отметила, что на фоне всего этого выступление Отани ярко выделялось.

Почётный профессор Токийского университета Кан Сан Чжун также прокомментировал, что «как и прошлый, 2021 год был омрачён тенью коронавируса. Но люди, казалось, в своих словах искали чего-то более яркого, создавая впечатление, будто рассвет уже не за горами. . . Я надеюсь, что в следующем году появятся по-настоящему свежие, захватывающие новые фразы».

Между тем актриса и писательница Мурои Сигэру отметила, что, хотя Олимпийские и Паралимпийские игры внесли свою долю в выражения этого года, они, похоже, быстро исчезнут со сцены вместе с мимолётным азартом самих Игр. «Меня скорее поразили слова, которые, вероятно, пробудут с нами дольше, – например, “гендерное равенство” из целей устойчивого развития ООН, и “поколение Z”». Она также выразила надежду, что 2022 год при возвращении к нормальной жизни принесёт нам новые слова, «которые будут вызывать на вашем лице улыбку, когда вы произносите их вслух».

Первое место 2021 года

リアル二刀流, риару нито:рю. «Настоящий мастер двух мечей» – так характеризовали звезду бейсбола Отани Сёхэя, который проявил себя и как питчер, и как бэттер. Ранее он уже попадал в список номинантов на слово 2013 года, а в этом году удостоился характеристики «настоящего мастера двух мечей», поскольку сделал серьёзную заявку на рекорд хоумран Высшей лиги, а также выиграл девять игр для «Лос-Анджелес энджелс». Другое связанное с ним популярное в 2021 году выражение – нао-э, «при этом э(нджелс проиграли)» – спортивные комментаторы делали такие ремарки, описывая потрясающие индивидуальные достижения Сёхэя.

ショータイム, сё-тайму. «Время Сё!» (Shō Time!) – так часто восклицали комментаторы на стадионе Angels Stadium в Лос-Анджелесе и в Японии из-за ажиотажа, охватившего поклонников Отани Сёхэя, в связи с его стремлением сравняться с вековым рекордом Бэба Рута по двузначным победам и хоум-ранам. Отани чуть не добился цели, закончив сезон с 9 победами и 46 хоум-ранами.

Другие финалисты 2021 года

うっせぇわ, Уссэ-ва. «Надоели!» – так певица-старшеклассница выразила своё раздражение по отношению к обществу в песне с агрессивно сформулированным лозунгом «Надоели!» (или «Заткнитесь!»). Выпущенная в октябре 2020 года песня стала популярной в 2021 году.

親ガチャ, оягатя. Оригинальные торговые автоматы гатя для продажи игрушек в капсулах получили своё название от шума, который они производили при выдаче случайных предметов покупателю, и этот термин стал использоваться в отношении случайных призов в играх для смартфона. Термин «родители-гатя», популярный среди молодёжи в 2021 году, выражает мысль о том, что дети изначально не могут выбирать родителей, и качество случайно попавшихся родителей – только вопрос везения.

ゴン攻め／ビッタビタ, гон-дзэмэ; битта-бита. Сэдзири Рё познакомила олимпийских зрителей с новым видом спорта – скейтбордингом, и представила его специальную лексику, к которой относится гон-дзэмэ, стиль «бесстрашной атаки», название которого может быть связано с ономатопеическим словом гонгон, в данном случае выражающим грохот колёс скейтборда по рампе, и битта-бита, правильное точно рассчитанное приземление – возможно, это слово связано с питтари (точно, чётко).

ジェンダー平等, Дзэнда-бё:до:. «Гендерное равенство» – пандемия высветила проблемы, с которыми Япония и другие страны сталкиваются в развитии гендерного равенства, одной из 17 целей устойчивого развития ООН. Женщины чаще теряют рабочие места в то время, когда COVID-19 приводит к потерям в экономике, а недавние парламентские выборы показали, что и без того небольшой процент женщин-законодателей в Японии сократился еще больше. Тем не менее, яркие моменты включали назначение в октябре Ёсино Томоко первой в истории женщиной-президентом Конфедерации профсоюзов Японии, крупнейшей рабочей группы Японии.

人流, дзинрю. «Потоки людей» были важным фактором борьбы с инфекцией, который японское правительство стремилось тщательно отслеживать с помощью сотовых телефонов и других данных в таких областях, как Токио, где оно объявило чрезвычайное положение на фоне резкого увеличения числа случаев COVID-19.

スギムライジング, Сугимурайдзингу. Этот термин был придуман для описания особого броска игрока в бочча Сугимура Хидэтака. В индивидуальном классе BC2 по бочча на Паралимпийских играх 2020 года Сугимура превзошёл соперников с помощью точных прицельных бросков, включая его фирменный «бросок с подъёма Сугимуры» (сугимурайдзингу), на пути к завоеванию первой золотой медали Японии на этом мероприятии.



Сугимура Хидэтака радуется своей золотой медали на Паралимпийских играх 2021 года в Токио 1 сентября 2021 г. в Гимнастическом центре Ариакэ в Токио (© Jiji)

Z世代, дзэтто-сэдай. Поколение Z, рождённое с середины до конца 1990-х и начала 2000-х годов, привлекает всё большее внимание из-за своей открытости различным мнениям и ценностям, а также способности использовать новые технологии.

ぼったくり男爵, боттакури дансаку. Это японский перевод выражения «барон фон Потрошитель» – так Салли Дженкинс в своей колонке в «Вашингтон пост» 5 мая охарактеризовала президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, призывая Японию отменить летние Игры в Токио. Название было подхвачено протестующими в Японии – они выступали против жёстких требований МОК к японской стороне во время продолжающейся пандемии.

黙食／マスク会食, мокусёку; масуку кайсёку. «Есть молча», «совместный ужин в масках» – эти выражения связаны с тем, что рестораны призывали посетителей не разговаривать во время еды, чтобы снизить вероятность инфекции, и надевать маски в то время, когда посетители не едят или пьют.

Фотография к заголовку: звезда бейсбола Отани Сёхэй как питчер (© Reuters), и как бэттер (© Jiji)