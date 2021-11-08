Самые популярные японские слова 2021 года: «женские технологии», любовь к лягушкам и «девушки-лошади»

Японский язык в этом году

4 ноября издательство «Дзию Кокуминся» объявило список номинантов на слова и фразы, которые лучше всего представляют 2021 год. Мы приводим полный список номинантов с пояснениями.

Новые слова на второй год пандемии

Ежегодно издательство «Дзию Кокуминся», публикующее «Основные сведения по современной терминологии» (Гэндай ё:го-но кисо тисики), ежегодный справочник по новейшим терминам, используемым в японском языке, проводит конкурс на определение «слов года». Комитет издательства выбрал список из 30 слов и выражений, которые стали частью устной и письменной речи в Японии в этом году.

Как и ожидалось, пандемия COVID-19 породила множество терминов, от «восстановительного лечения в домашних условиях» до «потоков людей», потенциально распространяющих болезнь, и «вариантов вируса», создающих новые угрозы для людей, пытающихся избежать заражения. Мир развлечений и спорта также предоставил свою весомую долю номинантов – это, вероятно, указывает на особенности потребления средств массовой информации среди людей, избегающих толп в ожидании времени, пока пандемия утихнет.

Ниже приведен список всех 30 заявленных терминов или фраз вместе с нашими краткими пояснениями. Финалисты и победившее слово (или слова) будут объявлены во второй половине дня 1 декабря по японскому времени.

Номинанты 2021 года

イカゲーム, Ика гэ-му. «Игра в кальмара», популярный южнокорейский сериал о смертельном состязании между сотнями обременённых долгами игроков, обрёл своих зрителей и в Японии.

うっせぇわ, Уссэ-ва. «Надоели!» – так певица-старшеклассница выразила своё раздражение по отношению к обществу в песне с агрессивно сформулированным лозунгом «Надоели!» (или «Заткнитесь!»). Выпущенная в октябре 2020 года песня стала популярной в 2021 году.

ウマ娘, Ума-мусумэ. «Девушки-лошади» – персонажи популярной мобильной игры «Чудесное дерби девушек-лошадей» (Ума-мусумэ пурити- да-би-), в которой игроки тренируют удивительных участников состязаний – возродившихся в игре знаменитых скаковых лошадей.

SDGs – ЦУРы, Цели в области устойчивого развития (Sustainable Development Goals), принятые всеми членами Организации Объединенных Наций в 2015 году, в этом году регулярно обсуждались в японских СМИ. 17 задач включают искоренение бедности и достижение гендерного равенства.

NFT - нефинансовые токены (nonfungible tokens), особые цифровые активы, которые в 2021 году продавались за большие деньги и обсуждались в СМИ, стали также распространённым выражением в Японии.

エペジーーン, Эпэдзи-н. Мужская сборная Японии по фехтованию на шпагах удивила многих зрителей, завоевав золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Капитан Минобэ Кадзуясу дал команде прозвище, которое переводится примерно как «комааанда шпажистов» (épée teeeam), одновременно обыграв восклицание дзи-н, обозначающее нечто, вызывающее эмоции.

推し活, осикацу. «Деятельность по поддержке» обозначает всё, что могут сделать поклонники, чтобы выразить восхищение своим кумирам. Первая часть выражения появилась в названии романа «Поддерживаю и горю» (Оси, мою) Усами Рин, удостоенного премии Акутагавы в январе этого года.

親ガチャ, оягатя. Оригинальные торговые автоматы гатя для продажи игрушек в капсулах получили своё название от шума, который они производили при выдаче случайных предметов покупателю, и этот термин стал использоваться в отношении случайных призов в играх для смартфона. Термин «родители-гатя», популярный среди молодёжи в 2021 году, выражает мысль о том, что дети изначально не могут выбирать родителей, и качество случайно попавшихся родителей – только вопрос везения.

カエル愛, каэру-ай. Слово «лягушачья любовь» связано с интересами мастера бокса Ириэ Сэны, завоевавшей золотую медаль на Играх – она упомянула о своей заинтересованности этими амфибиями и поделилась надеждами, что после окончания учёбы сможет найти работу, связанную с лягушками.

ゴン攻め／ビッタビタ, гон-дзэмэ; битта-бита. Сэдзири Рё познакомила олимпийских зрителей с новым видом спорта – скейтбордингом, и представила его специальную лексику, к которой относится гон-дзэмэ, стиль «бесстрашной атаки», название которого может быть связано с ономатопеическим словом гонгон, в данном случае выражающим грохот колёс скейтборда по рампе, и битта-бита, правильное точно рассчитанное приземление – возможно, это слово связано с питтари (точно, чётко).

ジェンダー平等, Дзэнда-бё:до:. «Гендерное равенство» – пандемия высветила проблемы, с которыми Япония и другие страны сталкиваются в развитии гендерного равенства, одной из 17 целей устойчивого развития ООН. Женщины чаще теряют рабочие места в то время, когда COVID-19 приводит к потерям в экономике, а недавние парламентские выборы показали, что и без того небольшой процент женщин-законодателей в Японии сократился еще больше. Тем не менее, яркие моменты включали назначение в октябре Ёсино Томоко первой в истории женщиной-президентом Конфедерации профсоюзов Японии, крупнейшей рабочей группы Японии.

自宅療養, дзитаку рё:ё:. «Восстановительное лечение дома» рекомендовало правительство бессимптомным или умеренно больным пациентам в условиях, когда больничных коек начинало не хватать во время нескольких волн COVID-19. Такие пациенты должны были проходить лечение в домашних условиях, чтобы облегчить нагрузку на перегруженную медицинскую систему. Впоследствии в стране наблюдался всплеск смертности людей с коронавирусом, которые в соответствии с рекомендацией оставались дома.

13歳、真夏の大冒険, дзюсансай, манацу-но дайбокэн. «Великое летнее приключение в 13 лет» – диктор Fuji Television Курата Тайсэй так охарактеризовал пробег 13-летнего японского скейтбордиста Нисия Момидзи, завоевавшего золотую медаль на Олимпийских играх в Токио и ставшего одним из самых молодых олимпийских чемпионов. Эта фраза широко цитировалась в социальных сетях.

ショータイム, сё-тайму. «Время Сё!» (Shō Time!) – так часто восклицали комментаторы на стадионе Angels Stadium в Лос-Анджелесе и в Японии из-за ажиотажа, охватившего поклонников Отани Сёхэя, в связи с его стремлением сравняться с вековым рекордом Бэба Рута по двузначным победам и хоум-ранам. Отани чуть не добился цели, закончив сезон с 9 победами и 46 хоум-ранами.

人流, дзинрю. «Потоки людей» были важным фактором борьбы с инфекцией, который японское правительство стремилось тщательно отслеживать с помощью сотовых телефонов и других данных в таких областях, как Токио, где оно объявило чрезвычайное положение на фоне резкого увеличения числа случаев COVID-19.

スギムライジング, Сугимурайдзингу. Этот термин был придуман для описания особого броска игрока в бочча Сугимура Хидетака. В индивидуальном классе BC2 по бочча на Паралимпийских играх 2020 года Сугимура превзошёл соперников с помощью точных прицельных бросков, включая его фирменный «бросок с подъёма Сугимуры» (сугимурайдзингу), на пути к завоеванию первой золотой медали Японии на этом мероприятии.

Z世代, дзэтто-сэдай. Поколение Z, рождённое с середины до конца 1990-х и начала 2000-х годов, привлекает всё большее внимание из-за своей открытости различным мнениям и ценностям, а также способности использовать новые технологии.

チキータ, тикита. Олимпийская спортсменка Ито Мима (настольный теннис) вызвала раздражение у соперников на Токио-2020, возвращая подачу мощным ударом слева, получившим название «Чикита». Название, взятое от известного фруктового бренда, напоминает о банане и о дуге, кривая которой схожа с изгибом банана. Не меньший урон наносила и её «обратная Чикита», а в результате она закончила Игры с тремя медалями: золотой, серебряной и бронзовой.

チャタンヤラクーサンクー, тятан яра кусанку. Симидзу Киё (каратэ) исполнила известное своей сложностью формальное упражнение ката с таким названием во время вручения серебряной медали на Олимпийских играх в Токио. Оно демонстрирует плавный и открытый стиль ката, возникших на Окинаве. Её товарищ по команде Киюна Рё выиграл золото в мужских соревнованиях, выполнив ката охан дай.

ととのう, тотоноу. Среди любителей сауны в Японии этот глагол, означающий «подготовить» или «готовиться», описывает состояние физического расслабления и умственной активности, достигаемое чередованием циклов отпаривания и холодных ванн, перемежающихся периодами отдыха. Горячие источники и общественные бани были популярными общественными центрами отдыха, но пандемия вынудила людей сократить количество поездок или полностью от них отказаться. В результате в качестве способа «подготовиться» к следующему активному дню привлекли внимание сауны, описанные в популярных телевизионных сериалах и комиксах манга.

フェムテック, фэмутэкку. Выражение «женские технологии» (Femtech) отображает усилия по применению технологий для решения проблем физического и психического здоровья, с которыми сталкиваются женщины. Этот термин охватывает широкий круг таких технологий, от технологических решений для облегчения менструальной боли и улучшения качества жизни женщин, переживающих менопаузу, до приложений для смартфонов, позволяющих пользователям отслеживать менструальный цикл и фазы беременности.

副反応, фукуханно:. «Побочное действие» вакцины вызывали озабоченность у многих в связи с вакцинацией от COVID-19 в этом году. СМИ сообщали о возможных побочных эффектах, вызванных прививками, включая боль, зуд и опухоль в области прививки, лихорадку, озноб и боль в суставах.

ピクトグラム, пикутогураму. Сами по себе «пиктограммы» не новы, их давно используют для визуального представления олимпийских видов спорта. Внимание привлекла динамическая визуализация пиктограмм во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио-2020 – команда из пяти исполнителей пантомимы, включая Гамаржобата и комедийного дуэта «Габес», одетых в синие костюмы и с большими круглыми головами, за несколько минут оживили пиктограммы Игр. Вообще олимпийские пиктограммы начали использоваться на Играх 1964 года в Токио.

変異株, хэнъи кабу. «Варианты (вируса)» (или «мутантные штаммы») широко освещали в новостях в 2021 году в связи с новыми опасностями COVID-19, возникшими с распространением варианта «дельта» и других штаммов вируса SARS-CoV-2. Новые вирусные штаммы образуются за счёт изменения генетической информации вируса при контактах с клетками заражённого организма. Дельта-вариант, впервые обнаруженный в Индии, широко распространился в Японии с июля, когда началась пятая волна инфекций COVID-19 в стране.

ぼったくり男爵, боттакури дансаку. Это японский перевод выражения «барон фон Потрошитель» – так Салли Дженкинс в своей колонке в «Вашингтон пост» 5 мая охарактеризовала президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, призывая Японию отменить летние Игры в Токио. Название было подхвачено протестующими в Японии – они выступали против жёстких требований МОК к японской стороне во время продолжающейся пандемии.

マリトッツォ, маритоццо. Итальянский десерт маритоццо стал популярен в Японии в этом году – в ресторанах и даже в минимаркетах комбини предлагали сладкий хлеб, пропитанный яйцами и маслом, с ложкой взбитых сливок.

黙食／マスク会食, мокусёку; масуку кайсёку. «Есть молча», «совместный ужин в масках» – эти выражения связаны с тем, что рестораны призывали посетителей не разговаривать во время еды, чтобы снизить вероятность инфекции, и надевать маски в то время, когда посетители не едят или пьют.

ヤングケアラー, янгу кэара. «Юные сиделки» – это люди младше 18 лет, которым поручают уход за престарелыми, больными или малолетними членами семьи у себя дома. Феномен молодых людей, занятых тем, что обычно делают взрослые члены семьи, из-за экономических и других обстоятельств, обсуждается примерно с 2014 года, но в этом году он привлёк особое общественное внимание как серьёзная проблема, с которой сталкивается Япония.

リアル二刀流, риару нито:рю. «Настоящий мастер двух мечей» – так характеризовали звезду бейсбола Отани Сёхэя, который проявил себя и как питчер, и как бэттер. Ранее он уже попадал в список номинантов на слово 2013 года, а в этом году удостоился характеристики «настоящего мастера двух мечей», поскольку сделал серьёзную заявку на рекорд хоумран Высшей лиги, а также выиграл девять игр для «Лос-Анджелес энджелс». Другое связанное с ним популярное в 2021 году выражение – нао-э, «при этом э(нджелс проиграли)» – спортивные комментаторы делали такие ремарки, описывая потрясающие индивидуальные достижения Сёхэя.

路上飲み, родзё номи. «Выпивка на улице» стала популярным развлечением в условиях, когда рестораны и бары сократили часы работы и исключили алкоголь из меню в связи с ростом числа инфекций COVID-19. В этом году можно было видеть группы, собирающиеся в парках и на стоянках магазинов, чтобы насладиться выпивкой, которую не подавали в предприятиях общественного питания.

Фотография к заголовку: по часовой стрелке сверху слева, призёр Олимпийских игр по настольному теннису Ито Мима (© Reuters), 13-летняя звезда скейтбординга Нисия Момидзи (© Jiji), изображение нового варианта SARS, полученное с помощью электронного микроскопа -Вирус CoV-2 (предоставленj Национальным институтом инфекционных заболеваний), сладости маритоццо (© Pixta), звезда бейсбола Отани Сёхэй (© Jiji), вакцинация (© Reuters), кадр из сериала «Игра в кальмара» (© Reuters)