В Японии в августе от коронавируса умерло 250 человек, находившихся дома и в других местах вне больниц

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Токио, 13 сентября (Jiji Press). Число людей, которые были инфицированы новым коронавирусом и умерли вне больниц – например, дома, в августе достигло максимума в 250 человек за месяц, сообщило Национальное полицейское управление.

По данным управления, августовский показатель намного превзошёл предыдущий рекорд в 132, отмеченный в январе, он рос с 31 июля. С момента начала сбора сопоставимых данных в марте 2020 года общее число таких смертей выросло до 817.

За август таких смертей было 112 в Токио, 23 – в префектуре Сайтама, 22 – в префектуре Канагава и 20 – в префектуре Осака.

У 132 человек положительный результат теста на вирус был получен при жизни, у остальных 118 человек инфекция была обнаружена после смерти.

Полиция также установила, что из умерших 216 человек умерли от болезней, в том числе COVID-19, 22 – в результате несчастных случаев, и 12 – по неизвестным причинам. Среди них было 184 мужчины и 66 женщин, по возрастам – 1 в возрасте 10-19 лет, 5 – 20-29 лет, 23 – 30-39 лет, 34 – 40-49 лет, 74 – 50-59 лет, 40 – 60-69 лет, 41 – 70-79 лет, 28 – 80-89 лет, 4 – 90-99 лет.

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