В Японии выявлено 18 случаев заражения эта-вариантом коронавируса

Новости

Токио, 10 сентября (Jiji Press). В Японии с декабря прошлого года выявлено 18 случаев заражения эта-вариантом нового коронавируса, согласно данным министерства здравоохранения.

Согласно данным на 3 сентября, у 18 человек выявлен положительный результат теста на этот вариант в ходе карантинных проверок, проведенных по прибытии в Японию.

Впервые в Японии подтвердили какие-либо случаи заражения этим вариантом, который ранее был обнаружен в ряде стран.

Министерство продолжит сбор информации об этом варианте, в том числе о его заразности.

Вариант эта в марте вошел в список представляющих интерес вариантов вируса Всемирной организации здравоохранения, которые предположительно менее опасны, чем дельта-вариант, впервые обнаруженный в Индии, и другие варианты, определённые как «вызывающие озабоченность».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме