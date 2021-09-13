В Японии выявлено 18 случаев заражения эта-вариантом коронавируса
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Токио, 10 сентября (Jiji Press). В Японии с декабря прошлого года выявлено 18 случаев заражения эта-вариантом нового коронавируса, согласно данным министерства здравоохранения.
Согласно данным на 3 сентября, у 18 человек выявлен положительный результат теста на этот вариант в ходе карантинных проверок, проведенных по прибытии в Японию.
Впервые в Японии подтвердили какие-либо случаи заражения этим вариантом, который ранее был обнаружен в ряде стран.
Министерство продолжит сбор информации об этом варианте, в том числе о его заразности.
Вариант эта в марте вошел в список представляющих интерес вариантов вируса Всемирной организации здравоохранения, которые предположительно менее опасны, чем дельта-вариант, впервые обнаруженный в Индии, и другие варианты, определённые как «вызывающие озабоченность».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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