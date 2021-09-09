В Японии впервые от коронавируса умер подросток

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Осака, 8 сентября (Jiji Press). Администрация префектуры Осака сообщила о смерти мальчика, инфицированного новым коронавирусом.

Это, вероятно, первая смерть от коронавируса среди людей младше 20 лет в стране. В данных министерства здравоохранения ранее не было зарегистрировано случаев смерти среди инфицированных коронавирусом в этой возрастной группе.

По данным администрации префектуры, мальчик, не вакцинированный против вируса, имел сопутствующее заболевание и подвергался более высокому риску развития тяжёлых симптомов COVID-19.

По заявлению правительства префектуры, вечером 1 сентября он был доставлен в больницу в Осаке на машине скорой помощи с симптомами, не связанными с коронавирусной инфекцией, но после прибытия в больницу тест показал положительный результат.

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