Как заболевшие начинают подозревать о заражении новым коронавирусом? Данные опроса

Согласно опросу людей, переживших COVID-19, подозревать инфекцию они чаще всего начинали в связи с повышенной температурой, контактами с людьми, у которых было выявлено заражение, и затруднённым дыханием.

Научно-исследовательский институт Японской ассоциации менеджмента с 29 мая по 4 июня этого года провёл онлайн-опрос, охвативший 300 взрослых мужчин и женщин по всей стране.

На вопрос, из-за чего заболевшие заподозрили инфекцию (возможно несколько вариантов ответов), чаще всего отвечали «Повышенная температура в течение нескольких дней» (33,7%), «Резко начался жар» (29,0%), «Были контакты с заразившимися» (23,7%), «Затруднённое дыхание» (23,0%), «Хроническая усталость» (22,7%), «Потеря обоняния» (21,7%), «Потеря вкуса» (21,7%).

Среди мест заражения чаще всего называли рабочее место (в помещении, 26,7%), рестораны (22,3%) и дом (18%), при этом 17,3% респондентов ответили, что не знают.

66% респондентов ответили, что ощущали симптомы долгое время после заражения. Наиболее распространёнными (возможны несколько вариантов ответа) были утомляемость и вялость (24%), обонятельная дисфункция (13%), кашель (13%), повышенная температура тела (11,3%) и нарушения вкуса (11,0%).

Основные симптомы, которые сохранялись долгое время после заражения (%, разрешены множественные ответы)

Утомляемость, вялость 24 Нарушения обоняния 13 Кашель 13 Высокая температура 11,3 Нарушения вкуса 11 Тревожность 9,3 Головная боль 8,7 Диарея 8,3 Нарушения сердцебиения 8,3 Боль в мышцах 7,3 Головокружение 7.3 Боли в суставах 6 Боль в горле 5,3 Боль в груди 5,3 Нарушения сна 5,3 Когнитивные нарушения 4,7 Сыпь 4,7 Депрессия 4,3 Выпадение волос 4,3 Одышка 3

Источник: данные Научно-исследовательского института Японской ассоциации менеджмента

На вопрос о степени мер профилактики инфекций, которые заразившиеся предпринимали до заражения (один вариант ответа), около 90% ответили, что старались соблюдать правила безопасности в достаточной либо в некоторой мере.

Какие профилактические меры против инфекции принимали заразившиеся? При возможности нескольких вариантов отвечали, что всегда выходили на улицу в маске (72%), всегда дезинфицировали руки там, где установлены средства для дезинфекции (57%), старались насколько возможно избегать выхода из дома (55), из чего мы видим, что часто люди заражаются даже если сознательно принимают меры, считающиеся эффективными.

Фотография к заголовку: PIXTA

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