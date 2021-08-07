Как заболевшие начинают подозревать о заражении новым коронавирусом? Данные опроса

Как заболевшие начинают подозревать о заражении новым коронавирусом? Данные опросаОбщество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Научно-исследовательский институт Японской ассоциации менеджмента с 29 мая по 4 июня этого года провёл онлайн-опрос, охвативший 300 взрослых мужчин и женщин по всей стране.
На вопрос, из-за чего заболевшие заподозрили инфекцию (возможно несколько вариантов ответов), чаще всего отвечали «Повышенная температура в течение нескольких дней» (33,7%), «Резко начался жар» (29,0%), «Были контакты с заразившимися» (23,7%), «Затруднённое дыхание» (23,0%), «Хроническая усталость» (22,7%), «Потеря обоняния» (21,7%), «Потеря вкуса» (21,7%).
Среди мест заражения чаще всего называли рабочее место (в помещении, 26,7%), рестораны (22,3%) и дом (18%), при этом 17,3% респондентов ответили, что не знают.
66% респондентов ответили, что ощущали симптомы долгое время после заражения. Наиболее распространёнными (возможны несколько вариантов ответа) были утомляемость и вялость (24%), обонятельная дисфункция (13%), кашель (13%), повышенная температура тела (11,3%) и нарушения вкуса (11,0%).
Основные симптомы, которые сохранялись долгое время после заражения (%, разрешены множественные ответы)
|Утомляемость, вялость
|24
|Нарушения обоняния
|13
|Кашель
|13
|Высокая температура
|11,3
|Нарушения вкуса
|11
|Тревожность
|9,3
|Головная боль
|8,7
|Диарея
|8,3
|Нарушения сердцебиения
|8,3
|Боль в мышцах
|7,3
|Головокружение
|7.3
|Боли в суставах
|6
|Боль в горле
|5,3
|Боль в груди
|5,3
|Нарушения сна
|5,3
|Когнитивные нарушения
|4,7
|Сыпь
|4,7
|Депрессия
|4,3
|Выпадение волос
|4,3
|Одышка
|3
Источник: данные Научно-исследовательского института Японской ассоциации менеджмента
На вопрос о степени мер профилактики инфекций, которые заразившиеся предпринимали до заражения (один вариант ответа), около 90% ответили, что старались соблюдать правила безопасности в достаточной либо в некоторой мере.
Какие профилактические меры против инфекции принимали заразившиеся? При возможности нескольких вариантов отвечали, что всегда выходили на улицу в маске (72%), всегда дезинфицировали руки там, где установлены средства для дезинфекции (57%), старались насколько возможно избегать выхода из дома (55), из чего мы видим, что часто люди заражаются даже если сознательно принимают меры, считающиеся эффективными.
Фотография к заголовку: PIXTA
Статьи по теме
- Министр здравоохранения Японии призвал избегать действий, которые могут привести к заражению, в связи с растущей заразностью вируса
- В Японии объявят чрезвычайное положение для трёх примыкающих к Токио префектур и для Осаки
- 3177 заражений за день: рекордное количество заражений в Токио второй день подряд
- Премьер-министр Японии отвергает возможность прекращения Олимпийских игр из-за всплеска заражений
- В Японии еженедельное число заражений дельта-вариантом коронавируса выросло в 1,6 раза
- [Видео] В Японии опасаются ухудшения состояния людей более молодых групп из-за распространения дельта-варианта коронавируса
- Олимпийские объекты в районе Токио будут закрыты для зрителей
- Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей – министр
- Токио вводит ЧП перед Олимпиадой, зрителям запретят посещение Игр