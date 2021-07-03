Эксперты министерства здравоохранения Японии предупреждают о долговременных последствиях COVID-19

Согласно отчёту совещания экспертной группы Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, даже по прошествии полугода после болезни многие люди страдают от её последствий – например, 20% людей жалуются на вялость и усталость, а среди тех, кто перенёс заболевание тяжело, половина говорит о затруднённом дыхании через три месяца после выздоровления.

Согласно отчёту, который представили в Консультативный совет по противодействию коронавирусным инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения профессор Университета Кэйо Фукунага Коити и другие исследователи, наиболее частым симптомом от постановки диагноза до выписки является повышение температуры до 37 градусов и выше (78%), оно наблюдается у 5% и через 6 месяцев после постановки диагноза, а 21% людей по прошествии этого срока жаловались на вялость и усталость. Другие жалобы включают затруднённое дыхание (13%), нарушения сна (11%), снижение мыслительных способностей и неспособность сосредоточиться (11%).

Исследовательская группа отмечает, что наличие одного долговременного симптома усиливает склонность к тревоге, депрессии и приводит к страху перед новым коронавирусом и нарушениям сна. В опросе участвовали 522 пациента, которые были госпитализированы с положительными результатами ПЦР и тестов на антигены с января 2020 года по февраль 2021 года. По возрастным группам 45% составляли люди в возрасте 60 лет и старше и 55% – 59 лет и младше.

Согласно другому отчёту, который представили в консультативный совет профессор Университета Коти Ёкояма Акихито и другие, 77,3% тяжёлых пациентов жаловались на мышечную слабость через 3 месяца после госпитализации, затруднение дыхания отмечали 50%, утомляемость – 30,2% пациентов.

Третье чрезвычайное положение из-за нового коронавируса 20 июня было отменено в девяти префектурах, сохранившись на Окинаве, однако есть признаки возможности роста числа новых инфицированных в Токио. Подкомитет по контролю за COVID-19 под председательством Оми Сигэру высказал пожелание о недопуске зрителей на Олимпийские игры в Токио, которые начнутся 23 июля, но при пятистороннем обсуждении с участием правительства и организационным комитетом Игр решили ограничить количество зрителей до 50% вместимости, но не более 10 000 человек. Растут опасения того, что рост потоков людей приведёт к распространению инфекции.

Фотография к заголовку: председатель подкомитета по борьбе с COVID-19 Оми Сигэру (справа) отвечает на вопросы на пресс-конференции в канцелярии премьер-министра

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