Киюна Рё: чемпион по карате из Окинавы, родины карате

Встречаем спортсменов Токио 2020

В связи с переносом токийской Олимпиады японским спортивным ассоциациям приходится пересматривать процедуру отбора участников. Однако в мужском карате наиболее перспективным кандидатом на олимпийское золото неизменно считается Киюна Рё. Для выходца из Окинавы выступление на Олимпиаде наполнено особым значением.

Суперзвезда родом из Окинавы

Карате как боевое искусство появилось на Окинаве в XIV веке. На токийской Олимпиаде карате впервые включено в официальную программу Игр. Соревнования будут проводиться в двух видах – ката (формализованная последовательность движений) и кумитэ (свободный спарринг), с одинаковым количеством матчей для мужчин и женщин. 29-летний Киюна Рё специализируется в ката, где оценки выставляются за точность, силу, скорость, ритм и баланс демонстрируемых спортсменом движений для самообороны, и является фаворитом мужского первенства.

Киюна одержал победу на соревнования по ката на трёх Чемпионатах мира подряд - в 2014, 2016 и 2018 году. С тех пор, как в июле 2018 года начались отборочные матчи к Олимпиаде, он выиграл все 12 международных турниров, на которых выступал, и остаётся непобедимым. На протяжении восьми лет, с 2012 по 2019 год, он занимал первое место на Всеяпонском чемпионате по карате и стал рекордсменом по продолжительности удержания этого титула. Мы надеемся на продолжение этого победного шествия.

Киюна не знает себе равных и на международных турнирах. На соревнованиях по ката жюри состоит из семи судей, каждый из которых оценивает выступление спортсменов по десятибалльной шкале с точностью до 0,2 балла. Во всех матчах Киюна побеждал соперников с отрывом больше 1,0 балла. Его уровень техники растёт от матча к матчу. В финале международного турнира в январе 2020 года один из судей впервые в истории поставил ему 10-балльную оценку.

Сверхъестественные выступления Киюны покорили сердца множества болельщиков во всём мире. Выдающиеся заслуги и неоспоримо высокое качество выступлений позволяют считать его наиболее перспективным кандидатом на олимпийское золото на соревнованиях ката.

Череда горьких поражений

За высоким уровнем выступлений Киюны скрывается многолетняя усиленная работа. Он начал заниматься карате в пять лет, подражая своему приятелю по детскому саду. В 9 классе Киюна поступил в Академию карате Сакумото, которой руководил Сакумото Цугуо, глава школы карате Рюэйрю, воспитавший множество чемпионов мира. В старших классах Киюне никак не удавалось пробиться дальше третьего матча на первенстве старшеклассников Интерхай, однако после поступления в университет он улучшил результаты и на третьем курсе выиграл Всеяпонское студенческое первенство. В следующем, 2012 году, Киюна впервые выступил в составе национальной сборной на Чемионате мира по карате в Париже.



Сакамото Цугуо тренирует Киюну

Киюну ожидало немало трудностей. В то время в мировом карате лидировал Антонио Диас из Венесуэлы, прошедший обучение в Японии и отличавшийся высоким уровнем техники. Киюна проиграл Диасу и занял третье место. На последующих международных турнирах ему удавалось занять только второе или третье место. Киюна испытывал отчаяние и раздражение от столь близкой, но недосягаемой победы. Ему прочили победу на Азиатском чемпионате по карате 2013 года в ОАЭ, однако Киюна завоевал лишь бронзовую награду. Он возвратился на родину в подавленном настроении. Сразу после прибытия он выиграл Всеяпонский турнир по карате, однако во время интервью перед 10 тысячами зрителей не смог сдержать слёз. Он болезненно переживал свою неспособность выполнить миссию уроженца Окинавы - продемонстрировать безукоризненное владение появившимся на своей родине боевым искусством.

Киюна понял, что для победы необходимо стать самым сильным, и приступил к усиленным тренировкам. Он увеличил нагрузку на силовых упражнениях и нарастил мускулатуру, а также отточил технику ключевых элементов – ударов руками (цуки) и ногами (кери). Чтобы тело запомнило эти движения, Киюна многократно отрабатывал удары на традиционном тренажёре макивара. Упорные тренировки помогли не только улучшить физическую форму, но и успешно контролировать своё тело, и в 2014 году Киюна добился долгожданной победы на мировом чемпионате.

Строгий наставник

После триумфа на мировом уровне Киюна выступил на Всеяпонском турнире и занял первое место, однако был недоволен своим выступлением. «Я чувствовал, что публика смотрит на меня как на чемпиона мира, и не смог показать соответствующий уровень». На следующей тренировке Сакумото выбранил Киюну: «Тебе нужно пересмотреть свой стиль жизни» и приказал ему заняться уборкой помещения (додзё). «Ты слишком несовершенен. Ты должен стать человеком, способным на глубокое восприятие и внимание к деталям. Это проявится в мелких деталях ката».

Если возгордиться званием чемпиона и работать спустя рукава, ты будешь низвержен с пьедестала почёта. Ката требует сверхточных движений, и даже незначительная потеря концентрации и нехватка воли к победе способны испортить выступлеие. Сакумото три раза подряд выигрывал мировое первенство, поэтому он как никто другой знал, какие требования следует предъявлять к спортсмену на тренировках.

Без строгого наставника Киюна вряд ли сумел оставаться чемпионом. Он победил на трёх Чемпионатах мира подяд – в 2014, 2016 и 2018 году, и добился звания бессменного лидера.



Киюна (второй слева) с тренером Сакумото и членами сборной Киндзё Арата (справа) и Уэмура Такуя (слева). Тренер и члены команды сыграли огромную роль в развитии потенциала Киюны

Глубина 700-летнего боевого искусства

Во время выступлений Киюна всегда стремится к реалистичному исполнению. Вся его жизнь посвящена тренировкам. Под руководством Сакумото он каждый день с 11 утра до заката солнца отрабатывает ката. По вечерам он тренируется самостоятельно или занимается силовыми упражнениями. Глубинный смысл ката помогает Киюне в овладении этим искусством. Все удары руками и ногами (цуки и кери) разработаны для защиты от воображаемого противника. Выступление должно быть настолько реалистичным, чтобы судьи «видели» этого противника и могли понять, когда он повержен. Чтобы достичь такого уровня реалистичности, спортсмен должен глубоко осознавать смысл каждого элемента и выполнять точные и мощные удары, способные обезвредить реального противника. Именно такой смысл вкладывает Киюна в понятие «реалистичное исполнение».

Раньше приёмы карате переходили от наставника к одному-единственному ученику и считались тайным искусством. Эта традиция осложняет процесс обучения карате, однако присущая карате глубина – одно из достоинств этого боевого искусства. По рекомендации Сакумото Киюна берёт уроки танцев Рюкю и игры на сансине (окинавский струнный инструмент), оттачивая своё восприятие и черпая из историко-культурного наследия элементы, которые могут пригодиться в каратэ-до - пластичность, незаметные точные движения, чувство ритма и искусство внимательного взгляда.

Войти в историю

Помимо реалистичного исполнения Киюна поставил перед собой ещё одну цель – войти в историю. Он хочет стать первым уроженцем префектуры Окинава, завоевавшим олимпийское золото.



Киюна демонстрирует искусство взгляда, оттачиваемое на уроках традиционных танцев

Чем больше он изучает карате, тем сильнее проникается любовью к своей родине. Киюна родился на Окинаве, посвятил свою жизнь местному историко-культурному наследию – карате, и будет представлять Японию и родину карате – Окинаву, на первом в истории Олимпиады турнире по карате. «Я намерен продемонстрировать великолепие культуры Японии и Окинавы».

Выступление Киюны станет квинтэссенцией 700-летней истории карате на величайшей в мире спортивной арене. Он наверняка сможет вписать новую страницу в историю каратэ-до.

Все фотографии предоставлены журналом «JK Fan»