В Японии новое законодательство призвано спасти детей от жестокого обращения со стороны религиозных родителей

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Токио, 28 октября (Jiji Press). Бывшие члены религиозных групп во втором поколении, включая Церковь объединения, призвали к скорейшему принятию законодательства для защиты детей от жестокого обращения и нарушений прав со стороны их религиозных родителей.

Бывшие члены второго поколения выступили на пресс-конференции в Токио 27 октября. В тот же день они направили правящим и оппозиционным партиям письменный запрос о пересмотре соответствующего закона.

В запросе бывшие члены подчеркнули, что принуждение детей к религиозной деятельности равносильно психологическому насилию.

Они отметили, что некоторых людей, родившихся у членов религиозных групп, заставляют принимать участие в религиозной деятельности и вести религиозную жизнь, даже если они этого не хотят. Они утверждают, что такие случаи должны быть чётко определены в законодательстве как психологическое насилие.

Они также потребовали, чтобы нищета, возникшая в результате пожертвования родителями крупных сумм денег, и лишение возможности получения образования рассматривались как отсутствие должного ухода за детьми.

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