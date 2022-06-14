Премьер-министр Японии Кисида Фумио: продовольственная инфляция в Японии остаётся относительно низкой

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Токио, 13 июня (Jiji Press). Повышение цен на продовольствие, вызванное российским вторжением в Украину, в Японии ощущается слабее, чем в других странах, заявил премьер-министр Японии Кисида Фумио.

В то время как продовольственная инфляция превышает 6% в более чем половине стран Группы 20, включая страны с развивающейся экономикой, она остаётся относительно низкой в Японии, сказал Кисида на заседании комитета Палаты советников, верхней палаты парламента.

Он также сказал: «Текущий рост цен оказывает серьёзное влияние на жизнь людей и корпоративную деятельность, вызывая опасения по поводу будущего».

По его словам, правительство примет все возможные меры для решения проблемы роста цен, используя резервные фонды, выделенные в рамках дополнительного бюджета на 2022 финансовый год.

Премьер-министр отрицал наличие планов временно снизить 10-процентную ставку налога на потребление в стране.

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