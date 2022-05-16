Лидеры «Большой семёрки» осудили Россию за вызванный ей глобальный продовольственный кризис
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Вайссенхаус, Германия, 14 мая (Jiji Press). Министры иностранных дел Большой семерки завершили свою трёхдневную встречу 14 мая, опубликовав совместное заявление, осуждающее Россию за то, что она вызвала серьёзный продовольственный кризис во всём мире из-за продолжающейся военной агрессии против Украины. .
Министры «Большой семёрки» также договорились об усилении санкций в отношении России и оказании долгосрочной поддержки Украине.
«Геополитический ландшафт коренным образом изменился, – говорится в заявлении. – Неспровоцированная и преднамеренная агрессивная война России усугубила глобальные экономические перспективы резким ростом цен на продовольствие, топливо и энергию».
«В сочетании с тем, что Россия блокирует маршруты экспорта украинского зерна, мир сейчас сталкивается с ухудшением состояния продовольственной безопасности и недоедания, – говорится в сообщении. – Это имеет разрушительные последствия для некоторых из наиболее уязвимых людей».
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, председательствовавшая на совещании в Вайссенхаусе на севере Германии, раскритиковала Россию, заявив, что российские военные распространяют войну на африканские и многие другие страны, уязвимые к последствиям нехватки продовольствия, разрушая порты и другие объекты на Украине, тем самым затрудняя экспорт из этой страны.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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