Неудержимое падение йены: впервые за 32 года йена упала до уровня в 150 йен за доллар

Неудержимое падение йены: впервые за 32 года йена упала до уровня в 150 йен за долларЭкономика Политика Общество
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20 октября на Токийской валютной бирже обменный курс йены временно упал до уровня в 150 йен по отношению к доллару, что стало самым низким уровнем с августа 1990 года, то есть примерно за 32 года.
Чтобы предотвратить быстрое обесценивание йены, правительство Японии и Банк Японии 22 сентября вмешались в валютный рынок, купив йену и продав доллар впервые примерно за 24 года. Сразу после интервенции йена временно восстановилась до уровня в 140 йен, но эффект продлился недолго, и падение курса в октябре ускорилось.
В прошлом удешевление йены приводило к росту прибыли компаний-экспортёров, таких как автомобильная и электротехническая промышленность, но в результате распространения производственных баз за границей преимущества ослабления йены уменьшились. Вероятно, рост стоимости импорта отразится на ценах на продукты питания и энергоносители, что ляжет тяжёлым бременем на бюджеты домохозяйств.
В тот же день министр финансов Судзуки Сюнъити резко ограничил рынок, заявив: «Недопустимы чрезмерные и быстрые изменения из-за спекуляций. Однако, несмотря на распространение слухов о том, что в США будет продлено повышение процентных ставок для сдерживания инфляции, Банк Японии не изменил своей позиции в отношении продолжения крупномасштабного смягчения».
Фотография к заголовку: PIXTA
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