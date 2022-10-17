Йена приближается к отметке 150 йен за доллар, несмотря на меры по предупреждению дальнейшего падения

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Токио, 16 октября (Jiji Press). Курс йены продолжает падать, несмотря на перспективы возможной интервенции на валютном рынке со стороны японских властей, её падение по отношению к доллару превысило отметку 150.

Отражая увеличивающийся разрыв в процентных ставках между Японией и США, йена упала более чем до 148,50 за доллар на зарубежных торгах 14 октября, достигнув 32-летнего минимума.

В конце прошлого года йена торговалась около 115 за доллар, а в этом году она ослабела примерно на 22%. Если японская валюта достигнет уровня 150 йен за доллар, это произойдёт впервые с августа 1990 года.

Постоянная слабость йены по отношению к доллару поддерживается высокой инфляцией в США. Индекс потребительских цен в США за сентябрь, опубликованный 13 октября, вырос быстрее, чем ожидалось рынком, что усилило мнение о том, что Федеральная резервная система США сохранит свою агрессивную позицию по ужесточению денежно-кредитной политики.

Поскольку данные выявили разницу в направлении политики между ФРС и Банком Японии, который придерживается своей политики смягчения, йена упала ниже минимума августа 1998 года в 147,64 вскоре после публикации данных.

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