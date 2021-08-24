Икэ Юкинобу, капитан японской сборной по регби на колясках: подготовка к борьбе за Паралимпийское золото

Интервью с параатлетами журнала GO Journal

Перехват мяча с переносом веса всего тела. Падение. Тяжёлый удар о пол. Каждые несколько секунд по спортзалу разносятся глухие звуки от столкновения колясок. Регби на колясках – жестокий вид спорта, не зря его прозвали «убийственная игра». Интервью с капитаном японской сборной по регби на колясках, выигравшей Чемионат мира 2018 года, в преддверии Паралимиады в Токио.

Капитан сборной по регби на колясках. Родился в 1980 году в префектуре Коти. В школе средней ступени начал заниматься баскетболом. В 19 лет в результате ДТП получил ожог более 70% тела, перенёс ампутацию левой ноги и потерял подвижность левой руки. В 2012 году перешёл из баскетбола на колясках в регби на колясках, с 2014 года – капитан японской сборной. В 2016 году на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро впервые в истории Японии завоевал бронзовую награду. Обладатель золота Чемпионата мира 2018 года.

Время сделать глубокий вдох

—— Начавшаяся в 2020 году пандемия COVID-19 принесла множество проблем спортсменам, планировавшим выступать на Паралимпиаде в Токио. Как вы провели эти полтора года?

Икэ Юкинобу: Первое, что я испытал – мистический страх. Сначала я не понимал степени опасности и смертоносности этого вируса, поэтому изрядно нервничал. Однако пандемия помогла мне осознать ценность вещей, которые до сих пор казались чем-то естественным – здоровье, семья, друзья...

—— Что принесли вам эти полтора года?

—— Я планировал тренировки таким образом, чтобы выйти на пик формы в августе 2020 года, однако пандемия нарушила все планы. Сразу после Олимпиады в Рио меня ждал непрерывный цикл подготовки, но пандемия позволила мне сделать глубокий вдох.

—— Глубокий вдох?

—— Я расставил приоритеты значимых для себя вещей, оценил свои возможности и скорректировал расписание тренировок. Я отдавал всего себя регби, и на семью времени почти не оставалось. У меня двое сыновей – 14 и 11 лет, но даты проведения соревнований и сборов часто совпадали со школьными праздниками, поэтому я смог побывать в школе лишь пару раз. Раньше я практически не видел свою семью, но во время пандемии стал больше общаться с детьми. Такое ощущение, что побывал на летних каникулах. Прибрал территорию вокруг дома, получил лицензию на вождение катера и стал выезжать на любимую рыбалку, - начал заниматься тем, на что раньше не хватало времени. Человеку свойственно акцентировать внимание на отрицательных сторонах жизни, но я решил концентрироваться на моментах, способных изменить мою жизнь к лучшему.

—— Многие стремятся жить именно так, но зачастую слова расходятся с делом, и многие до сих пор не адаптировались к изменившейся жизни.

—— Первый месяц было сложно, я никак не мог принять ситуацию и переключиться на позитив. Однако я пережил немало неудач, которые настигали меня как раз в тот момент, когда жизнь налаживалась. В 19 лет я попал в ДТП, потерял друзей и стал инвалидом. Я выжил, но за два с половиной года мне пришлось перенести более 40 операций. «Это последняя операция», «Больше операций не будет», - говорили мне, но послеоперационный период протекал с осложнениями, и мне опять делали операцию. Это длилось бесконечно, и каждый раз я испытывал стресс. Впоследствии я смог заняться волейболом на колясках, стал ездить на сборы национальной сборной, появилась перспектива участия в международных первенствах, и тут у меня на бедре находят аневризму и налагают запрет на физическую активность. Потом случился стрессовый перелом, который не проходил целых три года. Мне опять запретили двигаться и я был в отчаянии. Благодаря такому опыту я стал более осторожен в удачные периоды жизни и научился переключаться.

—— Какие проблемы принесла вам пандемия как капитану японской сборной?

—— Когда в 2020 году было принято решение о переносе Паралимпиады, я организовал обмен мнениями с членами команды в групповом чате LINE. Я придаю большое значение общению, и сам свободно высказывался в чате. Некоторые никак не могли переключиться, другие теряли мотивацию и падали духом, но я считал это нормальным. Каждый живёт в своём темпе, и если человека торопить, он застрянет в этом состоянии и не сможет идти вперёд. Эти люди сумели попасть в сборную, я верил в их силы, поэтому в качестве капитана никого не принуждал к общению и не торопил.

В поисках образа лидера

—— Изменилось ли ваше представление о работе капитана команды после того, как вы стали капитаном сборной в 2014 году?

—— Я интересуюсь лидерством и много читаю на эту тему. Идеальный лидер в моём представлении – это человек с внутренним стержнем, справедливый и общающийся со всеми членами команды без исключения. Если капитан излишне активен и стремится всё делать сам, остальные не смогут развиваться, перестанут выражать своё мнение. Талантливый капитан – это не единственный залог успеха.

—— Вы с детства были лидером?

—— Когда мы собирались с друзьями, я быстро брал бразды правления в свои руки. В школе средней ступени я возглавил баскетбольную команду, а когда пришёл в баскетбол на колясках, то тоже некоторое время был капитаном. Лидер не должен быть статичным. Я иду методом проб и ошибок, создаю свой стиль, перерабатывая информацию из книг и подмеченные у других лидеров достоинства.

—— Недавно был объявлен состав Паралимпийской сборной. Команда стала более разновозрастной, чем на Паралимпиаде в Рио.

—— Каждый из 12 игроков – яркая индивидуальность. У нас действительно разновозрастная команда, пришло много молодёжи. За пределами корта они стесняются общаться со старшими, поэтому мне бы хотелось создать условия, чтобы молодёжь свободно выражала своё мнение, а ветераны указывали на моменты, которые молодёжь пока не замечает. Молодёжь будет развивать наш спорт после токийской Паралимпиады, и я надеюсь, что они смогут проявить себя.

Уроки жизни в Америке

—— В преддверии Игр-2020 вы переместились в США и выступали в Лиге в качестве члена местной команды.

—— В течение одного сезона (октябрь 2018 - апрель 2019) я действительно выступал в американской Лиге в составе команды штата Алабама. Это было лучшее время в моей спортивой жизни – я принял решение поехать за границу и пребывал в отличной форме. Выбранная мною команда Lakeshore Demolition занимала последнее месте во втором дивизионе, и я понимал, что должен стараться изо всех сил, чтобы победить.

—— Ваши впечатления от жизни в Америке?

—— В свободное время я тренировался самостоятельно, ходил за покупками, готовил еду... всё приходилось делать самому. В магазин мы ходили вместе с членами команды, и беседы с разными спортсменами помогли мне понять, в каком направлении двигаться дальше. Я считаю это главным уроком жизни в Америке. Однажды спортсмен без рук и ног пригласил меня поесть суси. В ресторан надо было ехать на его машине. Мысль о поездке в автомобиле, управляемом человеком без рук, наводила на меня ужас, но, к моему великому удивлению, он оказался отличным водителем. Другой спортсмен, ставший инвалидом после ранения шеи на войне, как-то сказал: «Благодаря твоему приезду у меня появилась более крупная цель». Я осознал, что могу заниматься тем, от чего раньше отказывался из-за инвалидности. И в Японии, и за её пределами я чувствовал, что способен изменить людей к лучшему. И когда я получил такой опыт в Америке, то ощутил радость от пребывания в этой стране.

—— В Японии очень мало атлетов, занимающихся регби на колясках, поэтому для совершенствования навыков игры нужно организовывать взаимодействие с зарубежными спортсменами. Что бы вы хотели сказать молодому поколению?

—— Нужно не только заниматься регби, а стремиться узнать и понять общество. Круг параолимпийцев и мир регби очень тесен, это лишь крошечная частичка общества. Когда ты выходишь в общество и сталкиваешься с миром за пределами своего мирка, ты обретаешь шанс внести вклад в общество. В Интернете можно найти всё что угодно, но эффект от непосредственного присутствия, когда ты слышишь голоса и чувствуешь кожей атмосферу, ни с чем не сравним. В Японии уже есть отличные условия для регби, но как насчёт развивающихся стран? Нам ещё многое предстоит сделать, особенно в сфере распространения этого вида спорта, и я возлагаю надежды на нашу молодёжь.

Перепечатано из 5-го номера журнала GO Journal, вышедшего 24 августа 2021 г.

Фотографии: Нинагава Мика

Интервью и текст: Дзосигая Сэнъити

Благодарим за сотрудничество GO Journal