Ивабути Коё: теннисист-параолимпиец и видеоблогер

Интервью с параатлетами журнала GO Journal

В 1964 году на Паралимпиаде в Токио Япония впервые выиграла золотую медаль на парных соревнованиях по настольному теннису среди мужчин. Через много лет Япония вновь стала хозяйкой Паралимпиады. На церемонии открытия японский флаг будет нести 26-летний теннисист Ивабути Коё. В Рио-де Жанейро ему не удалось занять место на пьедестале почёта, однако в Токио на него возлагают большие надежды.

Член японской национальной сборной по паралимпийскому теннису. Страдает врождёнными стягивающими спайками на лодыжках и косолапостью. С детства занимался футболом, бейсболом, гольфом, горными лыжами, в школе средней ступени приступил к занятиям настольным теннисом. В выпускном классе впервые принял участие в международном первенстве по настольному теннису для инвалидов, впоследствии успешно выступал на внутренних и международных турнирах. Участник Паралимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Инвалидность – «слабая сторона» и «индивидуальность» спортсмена

«Главное – упорно атаковать инвалидность соперника», – услышал я в ответ на вопрос о способах победы в паралимпийском теннисе. Подобное откровение из уст инвалида было весьма неожиданным. Однако Ивабути Коё, член японской мужской сборной по настольному теннису, обладатель 4 места в мировом рейтинге по состоянию на июль 2021 года, надежда Японии на медаль на токийской Паралимпиаде, как будто прочитал мои мысли и спокойно продолжил: «Принцип тот же самый, что и в других вида спорта, где используют ракетки. Когда начинается матч, нужно атаковать слабые стороны и малоподвижную часть тела противника, это и есть техника. Если ты стараешься не направлять мяч в слабую сторону, жалея противника – это неуважение и нечестная игра».

В любом виде спорта существуют правила и условия игры. В паралимпийском настольном теннисе могут участвовать люди с разными видами инвалидности, и это делает игру особенно привлекательной. В паралимпийских видах спорта спортсменов делят на категории в соответствии с тяжестью инвалидности, чтобы обеспечить равенство возможностей в борьбе за награды и рекорды. В настольном теннисе действует тот же самый принцип, но часто случается, что спортсмен с поражением левой руки встречается с противником, плохо владеющим правой ногой.

Размер и высота теннисного стола, стандарты для ракеток и правила игры ничем не отличаются от обычного настольного тенниса, исключение делается лишь для отдельных категорий. В таких условиях инвалидность становится «слабой стороной» и «индивидуальностью» спортсмена, ассиметрия тела делает игру сложной и разнообразной. Настольный теннис не похож ни на такие индивидуальные виды спорта, как лёгкая атлетика и плавание, ни на такие групповые виды спорта, как регби на колясках и футбол для слепых, где члены команды компенсируют слабые стороны друг друга. Инвалидность паралимпийцев придаёт настольному теннису уникальность.

«Когда за ходом матча наблюдает человек, хорошо разбирающийся в настольном теннисе, он в состоянии заметить приёмы, к которым прибегают спортсмены, и понять ход игры, чего нельзя сказать о человеке, мало знакомом с этим видом спорта. У каждого паралимпийца есть инвалидность, формирующая его слабые места, и это делает матч более понятным для обычных людей. Если во время соревнований по паралимпийскому настольному теннису следить за тем, как спортсмены атакуют слабые стороны друг друга, вы будете захвачены ходом матча»

Стратегия доминирования на корте

«Паралимпийский настольный теннис обладает уникальными достоинствами, которые отсутствуют в обычном настольном теннисе», - утверждает Ивабути, и у него есть на это причины.

Ивабути начал заниматься настольным теннисом в 7 классе в школьной секции. Из-за врождённого порока, ограничивающего подвижность обеих ног, во время игры ему приходилось надевать специальные шины, однако он участвовал в тренировках и матчах наравне со здоровыми одноклассниками. В 9 классе тренер клуба, который он посещал помимо школьной секции, рассказал Ивабути о паралимпийском настольном теннисе, и мальчик из интереса решил принять участие в матче.

«Эти спортсмены сильно отличаются от здоровых – они по-другому используют тело и мышцы. Их игру очень трудно предсказать. Думаешь, что мяч вернётся на поверхность стола, но вдруг прилетает прямой удар. Ждёшь сильного удара, но вдруг возвращается слабый мяч... Очень трудно понять стратегию противника, момент, когда он отбивает мяч, и предугадать скорость мяча. Я даже не знал о некоторых способах подачи. Они используют защитную резину, которой никогда не пользуются здоровые спортсмены, гасят инерцию мяча, пытаются завлечь его к себе. Я был поражён богатством приёмов и поначалу постоянно проигрывал, потому что никак не мог справиться с противником».

Следует отметить, что до начала занятий паралимпийским настольным теннисом Ивабути не считал себя инвалидом и получил инвалидную книжку исключительно для того, чтобы обрести право на участие в матчах.

В наши дни Япония превратилась в державу настольного тенниса, занимает одно из двух первых мест в мире и не остаётся без наград на международных первенствах среди мужчин и женщин. Публика с волнением наблюдает за быстрой и напряжённой игрой по телевизору. Ивабути считает, что скорость в настольном теннисе обеспечивается не быстротой реакции, а способностью прогнозировать ход игры, и именно возможность предсказать место падения мяча до того, как противник по нему ударил, позволяет вести скоростную игру.

Однако в паралимпийском спорте разнообразие физических особенностей и стилей игры значительно снижает точность прогноза. Инвалидность визуально доступна, поэтому для ведения игры требуется более совершенное искусство считывания противника, взаимного обмана, а также точная стратегия.

«Я говорил, что нужно атаковать инвалидность противника, но если всё время делать одно и то же, противник привыкнет. Поэтому стратегия во время матча постоянно меняется. Ты постепенно распознаёшь особенности ведения игры противника, однако неизвестно, обусловлены ли они инвалидностью или соперник специально прибегает к подобным уловкам. Противник осознаёт свои слабые стороны и стремится их замаскировать, и если не распознать его уловки, ты будешь играть по его плану. Но если сумеешь понять стратегию игры и доминировать в партии, получишь от матча подлинное наслаждение».

Ты стремишься изучить противника, но противник изучает тебя. Чем сильнее ты становишься, тем больше желающих тебя изучить, тем больше у тебя соперников. Ивабути неоднократно играл с лидерами мирового рейтинга, но они обновляют стиль игры на каждом матче, поэтому предыдущая стратегия уже не работает. После начала пандемии проводится очень мало матчей - не только международных, но и внутренних, поэтому видеозапись стала единственным источником новейшей информации о противнике. В 2021 году изменились правила распределения спортсменов по классам инвалидности, поэтому на токийской Паралимпиаде Ивабути может впервые повстречаться с сильным соперником из другой категории.

«Раньше я побеждал с помощью подач, но противники изучили мою технику подач, и эта стратегия уже не работает. В преддверии токийской Паралимпиады я подготовил несколько секретных приёмов и новых техник. Чтобы играть в неизвестных условиях, нужна гибкость».

Видеоблог как средство привлечения зрителей

В 2020 году Ивабути открыл свой канал на YouTube. Канал постепенно пополняется видеороликами с разнообразной тематикой – об инвалидности, прошлых матчах, тренировках, планёрках с членами японской сборной. Цель Ивабути - привлечь новых зрителей на паралимпийский настольный теннис. На канале есть серия роликов о сильнейших иностранных спортсменах, изготовленных из записей матчей Ивабути. Рассказ о будущих противниках – лидере мирового рейтинга Лоренсе Девосе (Бельгия), выступающем на матчах для здоровых спортсменов, и игроке №2 – золотом медалисте, бывшем члене китайской сборной и действующем члене сборной Австралии Ма Лин, понятен простому зрителю и пронизан спортивным юмором.

«Иногда даже такой слабый мяч помогает выиграть. Интересно, правда?»

«Он вышел за пределы паралимпийского настольного тенниса»

«Иногда ты собираешься отбить в правый угол, но не всегда получается. Паралимпийцы по-другому используют своё тело»

О безруком спортсмене: «Такое ощущение, что у него есть руки».

Ивабути придаёт развитию видеоблога такое же значение, что и участию в соревнованиях. Паралимпийские матчи мало кто видел, поэтому он использует видеоролики, чтобы рассказать людям о мыслях и чувствах спортсменов во время первенства.

Деятельность за пределами корта не ограничивается видеоблогом. Из-за пандемии отменили почти все матчи, поэтому в ноябре 2020 года Ивабути организовал товарищеский турнир «Ивабути Оупен». Это редкий случай, когда паралимпийцам удалось найти спонсоров и провести мероприятие.

«Я хочу создать как можно больше возможностей, чтобы обычные люди сумели ощутить привлекательность паралимпийского настольного тенниса. Мне хочется не только выступить самому, но и привлекать публику на матчи, поэтому я решил открыть новый проект и провести турнир с соблюдением всех необходимых противовирусных мер. Реальное присутствие даёт несоизмеримо больше, чем просмотр видеороликов».

Видеоролики не дают полного представления о матчах, поэтому главная цель Ивабути – привлечь зрителей на трибуны.

«Люди, видевшие мою игру, часто считают меня обычным человеком, не замечают инвалидности. Если наблюдать за игрой по телевизору – создаётся именно такое впечатление. Но стоит прийти на стадион – и ты получаешь возможность понаблюдать за бытом спортсменов с разной степенью инвалидности, от лёгкой до тяжёлой – как они готовятся к матчу, как ходят. Во время игры эти люди демонстрируют уникальные приёмы. Когда я впервые поехал за границу на соревнования, то больше всего меня поразила разница между обликом спортсменов на матчах и вне матчей. Я хочу рассказать о своих наблюдениях людям. Думаю, что это внесёт вклад в создание культуры спорта для инвалидов».

Перепечатано из 5-го номера журнала GO Journal, вышедшего 24 августа 2021 г.

Фотографии: Gottingham

Интервью и текст статьи: Дзосигая Сэнъити

Благодарим за сотрудничество GO Journal

Перевод статьи GO Journal в редакции Nippon.com