Четвёртая Паралимпиада Наканиси Мая и прыжок в длину на 6 метров

Интервью с параатлетами журнала GO Journal

Карьера Наканиси Мая в лёгкой атлетике – это постоянное преодоление. Меньше чем через год после прихода в паралимпийский спорт она выступила на Паралимпиаде в Пекине. Считалась перспективной легкоатлеткой, однако поездка в США для занятий с иностранным тренером не встретила в понимания в обществе. На Паралимпиаде в Лондоне (2012) и Рио-де Жанейро (2016) осталась без медалей и собиралась уйти из спорта, однако в 2019 году впервые завоевала золотую награду на Чемпионате мира. В 2020 году в возрасте 35 лет установила рекорд в Азии по прыжкам в длину и вновь вошла в паралимпийскую сборную. Следующая цель – прыжок в длину на 6 метров.

Спортсменка по прыжкам в длину в классе Т64 (протез на 1 ноге). Родилась в 1985 году, в 21 год после несчастного случая на работе лишилась правой ноги. Со школьных лет занималась софт-теннисом и бегом, затем перешла в паралимпийскую лёгкую атлетику. Во время дебюта на японском первенстве сумела установить рекорд на дистанции 100 и 200 метров. В 23 года выступила на Паралимпиаде в Пекине в 2 категориях, участвовала в Играх в Лондоне (прыжки в длину) и Рио-де Жанейро (прыжки в длину, бег на 100 метров). В 2019 году впервые завоевала золото на Чемпионате мира по лёгкой атлетике Международного Паралимпийского комитета (МПК) и вошла в состав японской паралимпийской сборной. На Чемпионате Японии по лёгкой атлетике МПК установила рекорд в Азии по прыжкам в длину (5,70 метра). Следующая цель – прыжок в длину на 6 метров.

Жизнь спортсмена во время пандемии

—— 11 июля вы выиграли турнир по лёгкой атлетике в Хёго с результатом 5,46 метра, поэтому подготовка к Паралимпиаде, судя по всему, идёт успешно.

Наканиси Мая: Я в неплохой форме, но мне нужно продолжать оттачивать свою технику и следить за состоянием протеза. Отрегулировать протез не так-то легко, и сейчас этот процесс ещё не завершён. Но тренировки проходят очень успешно.

—— До Паралимпиады в Токио осталось не так много времени. Как вы провели полтора года пандемии?

—— У меня образ мышления человека эпохи Сёва, – смеётся Наканиси. – Несмотря на прогресс в сфере Интернет-коммуникаций мне нравится писать письма от руки и отправлять их по почте или вручать лично. Во время пандемии я осознала значимость личных встреч и человеческого общения.

—— Возможностей для личной коммуникации стало меньше. Это изменило жизнь спортсменов?

—— Мой психолог живёт далеко, поэтому я привыкла к дистанционному формату. Утратив возможность непосредственного общения с тренером, мне пришлось переделать программу тренировок, чтобы снизить риск травм. Я сохранила качество тренировок, но контролировала уровень усталости, чтобы восстанавливаться самостоятельно. До пандемии я часто ездила к протезисту на подгонку протеза, однако в условиях режима ЧС нам пришлось общаться в основном по телефону. Время общения ограничено, поэтому наши диалоги были очень насыщенными. В некоторых странах вводились строгие ограничения, поэтому спортсменам пришлось нелегко. Я беспокоилась за своих знакомых, но связавшись с ними, обнаружила, что у всех очень позитивный настрой. И тогда я задумалась о том, что следует сделать Японии для подготовки к встрече гостей.

—— Не так-то легко тренироваться каждый день, адаптируясь к изменяющимся условиям и не зная, что будет дальше.

—— В моей жизни было всякое, мне не раз мне хотелось бросить лёгкую атлетику, но я перестраивалась и продолжала работать. Думаю, что подобный опыт пригодился мне во время пандемии. Кроме того, мне представилась возможность переосмыслить свою жизнь. Раньше я постоянно ездила на сборы и никогда не проводила дома так много времени. Сейчас я легко переключаюсь с работы на отдых, у меня появилось больше свободы.

—— Не волнений и тревоги, а именно свободы?

—— Оглядываясь на прожитую жизнь, я поняла, что всегда сама планировала своё время. Я разрабатывала план тренировок с учётом программы соревнований и расписания тренеров, психолога и другого персонала. А ещё были интервью, визиты вежливости, поиск жилья для моей собаки на время командировок... В моей комнате всегда стояло несколько чемоданов, я спала на своей кровати несколько раз в году. Поэтому нынешняя жизнь, когда у меня есть время, чтобы приготовить дома еду, кажется невероятной.

Только победа

—— После начала пандемии вы переехали из префектуры Ойта, где прожили много лет, в Осаку. Смена обстановки для спортсмена – это всегда стресс и лишние нагрузки. Для принятия такого решения за год до Паралимпиады в Токио потребовалось изрядное мужество.

—— Да, мне пришлось нелегко. Я приехала в Осаку незадолго до объявления первого режима чрезвычайного положения, а через некоторое время в Ойте умерло несколько моих знакомых и родственников. Мне не с кем было поделиться, рядом не было друзей. Я поняла, что это ужасно. Даже если Паралимпиада состоится, пандемия продлится ещё долго, и пока она не закончится, вряд ли я смогу вернуться в Ойту. Я и сейчас мечтаю поскорее вернуться домой.

—— Вы некоторое время жили в Америке и часто выступали на соревнованиях за рубежом, поэтому у вас богатый опыт адаптации к новой среде. Вызвал ли переезд в Осаку новые трудности?

—— Раньше меня все провожали, желая успеха, я уезжала, подбадривая себя, и возвращалась с гордостью. Нынешний переезд был внезапным, я приняла это решение, чтобы обеспечить безопасность пожилым членам семьи, поэтому мне пришлось нелегко. Перед отъездом мне не удалось поблагодарить всех, кто оказывал мне поддержку, поэтому мне казалось, что я их предала. Но я думаю только о победе. Я должна показать всем, что время прошло не зря.

—— После переезда в Осаку вам пришлось поставить новые цели и сконцентрироваться на тренировках?

—— Я советуюсь с людьми, но решение всегда принимаю сама, а когда решение принято, то несу ответственность за его выполнение невзирая на любые обстоятельства. Я была готова к этому перед отъездом из Оиты. Я подумала, что остаётся обзавестись новыми связями, и всё будет в порядке. В отличие от зарубежных спортсменов, я могла тренироваться даже во время пандемии. Во время тренировок я вспоминала о них, и это давало мне силы идти вперёд.

—— После объявления о переносе Паралимпиады в Токио вы не стали менять расписание тренировок, составленное с расчётом выхода на пик формы к лету 2020 года, и в сентябре 2020 года во время Чемпионата Японии сумели обновить азиатский рекорд по прыжкам в длину до 5,70 метров. Как вам помогло это достижение?

—— Перенос Паралимпиады не означал для меня потерю цели. Мне нужно было реализовать свои планы и убедиться в их правильности. Я уверенно выступила на Чемпионате Японии в прошлом году и показала хорошие результаты. Чемпионат проводился без зрителей, но полученная на мировом первенстве 2019 года золотая медаль придала мне уверенность в своих силах, а результат Чемпионата подтвердил успешность моего развития.

Прыжок в длину на 6 метров – достижимая цель

—— Вы уже близки к долгожданной цели – шестиметровой отметке?

—— Эта цель остаётся неизменной с самого начала моей спортивной карьеры. В сентябре 2019 года я установила рекорд, а затем усилила тренировки в преддверии Паралимпиады. Чтобы выйти на пик формы, я делаю то же самое, что и в прошлом году, и чувствую, как моё тело становится сильнее.

—— Расскажите о ваших взаимоотношениях с целью «прыжок на 6 метров» в течение всей карьеры.

—— Я поставила перед собой эту цель, когда мне не было 25 лет, но тогда меня не воспринимали серьёзно. В 21 год произошёл несчастный случай, я потеряла ногу и начала заниматься лёгкой атлетикой, но в школе, где я раньше училась, не было легкоатлетической секции, поэтому мне не с кем было посоветоваться. Я тренировалась в одиночестве, не бросала занятий даже когда не было результатов, и после того, как мне исполнилось 30 лет, вокруг меня появились помощники и люди, которым я могу доверять. Это разгрузило меня, появилось больше времени для тренировок.

—— Болельщики знают, что вы прошли долгий путь со множеством преград.

—— До того, как мне исполнилось 30, я не понимала, что такое Паралимпиада, – смеётся Наканиси. – Если бы я сумела прийти в нынешнюю форму до 30 лет, то смогла достичь 6-метровой отметки намного раньше. С другой стороны, мне уже 36, но я сумела остаться в спорте, и это придаёт мне уверенность в своих силах. Я верю, что упорный труд поможет мне достичь цели и прыгнуть на 6 метров.

—— 2 года назад, после прыжка на 5,70 метра, вы обронили фразу: «Так вот он какой – прыжок на 6 метров». Вы почувствовали, что эта цель может стать реальной?

—— На тренировках мой тренер всегда делает отметку на расстоянии 6 метров. Раньше мне казалось, что эта отметка очень далеко, но теперь она стала ближе. Цель выглядит достижимой.

—— После Чемпионата мира вы сказали: «Хочу стать спортсменом, в которого верят». Что это значит?

—— Я всегда говорю то, что думаю, поэтому меня часто критикуют, – смеётся Наканиси. – Когда я стала инвалидом, к инвалидам относились как к немощным людям, которые живут на всём готовом, и мне это очень не нравилось. Допустим, за мной ухаживает мать. Но когда она умрёт, мне придётся выживать самой. И женщины, и мужчины должны уметь жить самостоятельно. Я по природе активный человек, поэтому мне было очень тяжело. Но даже когда у меня отличные результаты, всегда находятся люди, от которых я слышу критику.

—— Вас никак не хотели принимать такой, какая вы есть.

—— На меня возлагали большие надежды, но я никак не могла победить. Я делала громкие заявления – «Хочу прыгнуть на 6 метров», «Завоюю золото!», но мне не удавалось достичь цели. Иногда мне казалось, что люди ждут от меня не успехов, а провала. Поэтому когда я получила долгожданное золото на Чемпионате мира, то поняла, что должна сделать так, чтобы обо мне говорили «В Японии есть спортсменка Наканиси Мая». В преддверии Игр в Токио на меня надеются, в меня верят.

—— Есть ли разница между медалью и новым рекордом?

—— Медаль мне нужна для окружающих, а рекорд – для себя самой.

—— Желаю вам поставить новый рекорд на предстоящей Паралимпиаде и стать абсолютным победителем.

—— Два дня назад я выступала вместе со здоровыми спортсменами на первенстве в Хёго. В присутствии здоровых спортсменов всегда хочется отделиться от них, подчеркнуть, что я принадлежу к другой категории, но сейчас я чувствовала себя с ними на равных. Я не думала о проигрыше, потому что всей душой хотела победить. Я не смогла добиться цели, но проделанная работа придала мне уверенность в своих силах. На Игры в Токио я еду побеждать!

Перепечатано из 5-го номера журнала GO Journal, вышедшего 24 августа 2021 г.

Фотографии: Нинагава Мика

Интервью и текст: Дзосигая Сэнъити

Благодарим за сотрудничество GO Journal