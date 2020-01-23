Интернет и преступность в Японии
Убийство через Интернет: проблемы онлайн-общения в Японии
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«У вас, похоже, много проблем. Хотите умереть?»
30 октября 2017 года в съёмной квартире в г. Дзама преф. Канагава были найдены расчленённые тела девяти человек. Сираиси Такахиро, обвинённый первоначально в грабеже и изнасиловании, через Twitter и другие социальные сети искал молодых женщин, которые выражали желание умереть. Используя их неуравновешенное психическое состояние, он заманивал их в свою квартиру и убивал.
Сираиси связывался так не только с убитыми, но и с другими потенциальными жертвами. Одна ученица старшей школы, которая, к счастью, избежала смерти, обменивалась сообщениями с ним в мессенджере Line.
Сираиси: У вас, похоже, много проблем. Хотите умереть?
Девушка: Я дважды пыталась повеситься, но не получилось, и теперь не знаю, что делать.
Сираиси: Умереть получится, если побольше узнать о способе завязывания верёвки, прокладках, высоте, лекарствах. У кого не вышло потому, что больно и тяжело, те просто не учились и не поняли, как можно легко умереть. Попробуете на самом деле повеситься? Люди не могут убить себя или в конечном итоге страдают, потому что они не учатся тому, как делать это правильно. Хочешь попробовать с моей помощью? Если будет больно, можно остановиться…
Сираиси при встрече с журналистами во время содержания под стражей в Татикаве спросили о мотивах преступлений. Он откровенно ответил, не пытаясь скрыть свою совершенно эгоистичную натуру: «Я хотел денег и хотел секса… Я убивал жертв, чтобы скрыть улики… Я совершенно не испытываю раскаяния».
От «инцидента доктора Кирико» до убийств через сайт знакомств
Произошло уже немало убийств с использованием онлайн-общения. Один из самых первых случаев, т. н. «инцидент доктора Кирико», произошёл в декабре 1998 года, когда молодая женщина приняла внутрь присланную ей капсулу с цианидом. Это было расценено как подстрекательство к самоубийству.
Сайт, рассказывающий об эвтаназии, разместил доску объявлений под названием «Медицинская консультация доктора Кирико». Мужчина под таким псевдонимом консультировал людей, желающих покончить жизнь самоубийством, и отправил нескольким из них «на правах аренды» капсулы с цианидом калия как «капсулы для чрезвычайных ситуаций» с условием вернуть их отправителю через пять лет, объясняя, что если они будут знать о возможности умереть, когда угодно, то не станут делать это прямо сейчас. Позиция Кирико состояла в том, что он не помогал самоубийству, а наоборот, старался удержать от него.
Но потерпевшая женщина всё-таки использовала капсулу, началось полицейское расследование, и вскоре после этого «доктор Кирико» покончил с собой таким же образом. Со смертью обвиняемого дело было закрыто.
Можно считать, что Интернет в Японии появился в 1995 году. Только что вышла Microsoft Windows 95, и широкая публика начала пользоваться Интернетом. В 1998 году, в год «инцидента доктора Кирико», уровень распространения Интернета среди обычных пользователей составлял 13,4%, в первый раз превысив 10%, согласно официальной государственной статистике. Полицейские статистические данные показывают, что в 1998 году также было 32 863 самоубийства, впервые количество самоубийств превысило 30 000.
В случае с «доктором Кирико» Интернет использовался в качестве инструмента для содействия самоубийству, но появление убийств с помощью сайтов знакомств изменило картину использования Интернета для преступлений.
В январе 2001 года 32-летняя домохозяйка из префектуры Сайтама получила серьёзные травмы после того, как 18-летний старшеклассник из префектуры Токиги ударил её ножом. Этот случай покушения на убийство не был случайным нападением; они встретились через анонимный сайт знакомств для гетеросексуальных пар. Женщина, уставшая от заботы о своей прикованной к постели матери, стремилась снять стресс, общаясь с мужчинами на сайте.
В ходе онлайн-общения женщина попросила школьника убить её. Он убеждал её передумать, но она была непреклонна в желании закончить свою жизнь. За пять дней до вступительных экзаменов в университет он не пришёл в школу, сославшись на простуду, и пошёл к ней домой. Он предпринял последнюю попытку отговорить её, но вместо этого начал сопереживать ей и ударил ножом.
В апреле 2001 года 19-летняя студентка была убита в Киото; перед этим она рассказывала подруге, что собирается встретиться с каким-то человеком, с которым обменивалась электронными сообщениями. 25-летний строитель, арестованный за её убийство, сказал, что они познакомились в Интернете и он убил её после ссоры из-за денег. Мужчина также убил другую женщину 28 лет, украл её сумку и заложил в ломбард.
Череда интернет-самоубийств
Из-за таких инцидентов правительство приняло закон, регулирующий деятельность подобных сайтов и запрещающий доступ к ним лицам моложе 18 лет. Также были приняты местные постановления о защите молодёжи, чтобы содействовать очищению сетевой среды, но онлайн-коммуникации к тому времени уже стали орудием убийства.
В сентябре 2003 года 19-летний юноша из префектуры Сайтама был арестован за то, что ударил ножом 46-летнего президента компании из Токио. Они встретились через электронную доску объявлений, где президент компании искал кого-то, кто мог бы его убить. Его компания обременена долгами, человек хотел умереть, чтобы получить страховые деньги и оплатить счета. Несмотря на то, что этот человек не умер, юноша был арестован за покушение на убийство после получения от человека «задатка» в несколько сотен тысяч йен с обещанием дополнительного вознаграждения в размере 1 миллиона йен, если ему удастся совершить убийство.
Число самоубийств в 2003 году составило 34 427, это был самый высокий показатель за всю историю. С 2001 по 2003 год уровень безработицы превышал 5%, а экономика колебалась. Примерно в это же время среди людей, которые встречались в Интернете, произошла вспышка самоубийств, когда люди убивали себя небольшими группами, сжигая угольные брикеты в автомобиле или другом замкнутом пространстве, умирая от отравления угарным газом.
Предвестники беды
Позднее киберпространство стало использоваться для совершения всё более серьёзных преступлений, которые можно считать предшественниками убийствам в Дзама – появлялись сайты «самоубийства через убийство», через которые убийцы, делая вид, что сочувствуют жертвам, заманивали их на смерть.
В феврале 2005 года возле антиэрозионного сооружения в городе Каватинагано преф. Осака было обнаружено тело 25-летней женщины. Арестованный за её убийство шесть месяцев спустя и впоследствии казнённый работник компании из г. Сакаи познакомился с женщиной в Интернете и встретился с ней, пообещав, что они совершат самоубийство вместе.
Это убийство было особенно ужасным. Встретившись с женщиной, он связал ей руки и ноги кабельными стяжками, залепил рот скотчем и зажимал нос до потери сознания. Затем он хлопал её по щекам, возвращая к жизни, и повторял процесс в течение 30 минут, пока, наконец, не задушил до смерти. Его мотивировало желание испытывать острые ощущения, наблюдая, как она постоянно теряет сознание и агонизирует. К тому времени, когда тело женщины было найдено, он таким же образом убил ещё двух человек – старшеклассника и студента университета.
Примерно в это же время в новостях стали появляться сообщения о «тёмных» онлайн-сайтах, специально предназначенных для преступной деятельности. Такие сайты с названиями типа «Центр альтернативной работы» и т. п. использовались для обмена информацией об антиобщественном поведении, таком как покупка и продажа наркотиков, вербовка людей для совершения преступлений и так далее.
Одним из самых нашумевших случаев было убийство 31-летней офисной работницы в Нагое в августе 2007 года. Трое мужчин, которые встретились на «тёмном» сайте, собрались, чтобы грабить людей, но дело у них не пошло. Разочарованные отсутствием результатов, они решили похитить какую-нибудь женщину и заставить её отдать свои сбережения.
В разговоре о том, кого похитить, они решили найти молодую женщину, чтобы было «веселее». Они затащили в машину жертву, которая случайно проходила мимо, и убили её ударами молотка по голове. Впоследствии из трёх преступников, арестованных и преданных суду, один был казнён, а двое других приговорены к бессрочному заключению.
Сленг и расплывчатые формулировки для вовлечения в преступную деятельность
По мере того, как преступность в Интернете обретала всё более жестокие формы, полицейские усиливали кибер-патрулирование, уделяя особое внимание сообщениям, явно заранее сообщающим об убийствах или поиске киллеров. Центр горячей линии Интернета, созданный в 2006 году, с которым Национальное агентство полиции заключило контракт, отвечает за обнаружение незаконных или вредных сообщений, связанных с самоубийствами или преступным поведением, сообщает в полицию и может потребовать от интернет-провайдеров удалить сообщения. Закон об обеспечении безопасной для молодёжи Интернет-среды, принятый в 2008 году, сделал услугу фильтрации веб-сайтов обязательной для мобильных телефонов.
Впоследствии провайдеры закрыли многочисленные темные сайты, и количество сообщений, открыто поощряющих преступность, сократилось. Но и сейчас всё ещё есть «тёмные» сайты, использующие сленг или двусмысленные формулировки, которые вовлекают людей в противозаконные действия.
Недавно, в июне 2018 года, в г. Хамамацу произошло преступление, напоминающее худшие из прошлых происшествий. 29-летняя медсестра по дороге к своей машине после тренировки в спортзале была похищена на стоянке и убита. На этот раз трое убийц, ранее незнакомые друг с другом, сговорились через популярную местную онлайн-доску объявлений, а не через «тёмный» сайт.
Пост, с которого всё началось, гласил: «Ищу двоих-троих человек для совместной работы. Мы работаем по всей стране, поэтому, если вы свободны, любой возраст или пол приветствуются. Встретиться можно в этот же день. Напишите нам электронное письмо». Он был озаглавлен «Давайте хорошо заработаем!» и был размещён вероятным зачинщиком, 39-летним мужчиной, за два дня до преступления. Двое мужчин клюнули на наживку, встретились в Хамамацу, после чего совершили похищение и убийство. После того, как преступление раскрылось, зачинщика нашли мёртвым в гостиничном номере в г. Ниигата – вероятно, он совершил самоубийство.
С одной стороны, распространение Интернета позволяет пользователям устанавливать личные и деловые связи новыми, ранее неизвестными способами, но сеть показывает также и слабые стороны общества. У преступников, совершивших описанное в статье, нет общих черт, которые бы привели их к преступлению именно через Интернет – скорее их поведение отражает социальные проблемы, такие как непостоянная занятость, нехватка рабочих мест и отчаяние по поводу будущего, которые сегодня поражают японское общество.
Репортаж и текст: Сибуя Тэцуя
Редактирование: Power News
Фотография к заголовку: Полицейский автомобиль с подозреваемым Сираиси Такахиро выезжает из полицейского участка Такао в Токио 1 ноября 2017 г. (© Jiji)
(Статья на японском языке опубликована 6 декабря 2018 г.)