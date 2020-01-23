Убийство через Интернет: проблемы онлайн-общения в Японии

«У вас, похоже, много проблем. Хотите умереть?»

30 октября 2017 года в съёмной квартире в г. Дзама преф. Канагава были найдены расчленённые тела девяти человек. Сираиси Такахиро, обвинённый первоначально в грабеже и изнасиловании, через Twitter и другие социальные сети искал молодых женщин, которые выражали желание умереть. Используя их неуравновешенное психическое состояние, он заманивал их в свою квартиру и убивал.

Сираиси связывался так не только с убитыми, но и с другими потенциальными жертвами. Одна ученица старшей школы, которая, к счастью, избежала смерти, обменивалась сообщениями с ним в мессенджере Line.





Сираиси: У вас, похоже, много проблем. Хотите умереть?

Девушка: Я дважды пыталась повеситься, но не получилось, и теперь не знаю, что делать.

Сираиси: Умереть получится, если побольше узнать о способе завязывания верёвки, прокладках, высоте, лекарствах. У кого не вышло потому, что больно и тяжело, те просто не учились и не поняли, как можно легко умереть. Попробуете на самом деле повеситься? Люди не могут убить себя или в конечном итоге страдают, потому что они не учатся тому, как делать это правильно. Хочешь попробовать с моей помощью? Если будет больно, можно остановиться…

Сираиси при встрече с журналистами во время содержания под стражей в Татикаве спросили о мотивах преступлений. Он откровенно ответил, не пытаясь скрыть свою совершенно эгоистичную натуру: «Я хотел денег и хотел секса… Я убивал жертв, чтобы скрыть улики… Я совершенно не испытываю раскаяния».

От «инцидента доктора Кирико» до убийств через сайт знакомств

Произошло уже немало убийств с использованием онлайн-общения. Один из самых первых случаев, т. н. «инцидент доктора Кирико», произошёл в декабре 1998 года, когда молодая женщина приняла внутрь присланную ей капсулу с цианидом. Это было расценено как подстрекательство к самоубийству.

Сайт, рассказывающий об эвтаназии, разместил доску объявлений под названием «Медицинская консультация доктора Кирико». Мужчина под таким псевдонимом консультировал людей, желающих покончить жизнь самоубийством, и отправил нескольким из них «на правах аренды» капсулы с цианидом калия как «капсулы для чрезвычайных ситуаций» с условием вернуть их отправителю через пять лет, объясняя, что если они будут знать о возможности умереть, когда угодно, то не станут делать это прямо сейчас. Позиция Кирико состояла в том, что он не помогал самоубийству, а наоборот, старался удержать от него.

Но потерпевшая женщина всё-таки использовала капсулу, началось полицейское расследование, и вскоре после этого «доктор Кирико» покончил с собой таким же образом. Со смертью обвиняемого дело было закрыто.

Можно считать, что Интернет в Японии появился в 1995 году. Только что вышла Microsoft Windows 95, и широкая публика начала пользоваться Интернетом. В 1998 году, в год «инцидента доктора Кирико», уровень распространения Интернета среди обычных пользователей составлял 13,4%, в первый раз превысив 10%, согласно официальной государственной статистике. Полицейские статистические данные показывают, что в 1998 году также было 32 863 самоубийства, впервые количество самоубийств превысило 30 000.

В случае с «доктором Кирико» Интернет использовался в качестве инструмента для содействия самоубийству, но появление убийств с помощью сайтов знакомств изменило картину использования Интернета для преступлений.

В январе 2001 года 32-летняя домохозяйка из префектуры Сайтама получила серьёзные травмы после того, как 18-летний старшеклассник из префектуры Токиги ударил её ножом. Этот случай покушения на убийство не был случайным нападением; они встретились через анонимный сайт знакомств для гетеросексуальных пар. Женщина, уставшая от заботы о своей прикованной к постели матери, стремилась снять стресс, общаясь с мужчинами на сайте.

В ходе онлайн-общения женщина попросила школьника убить её. Он убеждал её передумать, но она была непреклонна в желании закончить свою жизнь. За пять дней до вступительных экзаменов в университет он не пришёл в школу, сославшись на простуду, и пошёл к ней домой. Он предпринял последнюю попытку отговорить её, но вместо этого начал сопереживать ей и ударил ножом.

В апреле 2001 года 19-летняя студентка была убита в Киото; перед этим она рассказывала подруге, что собирается встретиться с каким-то человеком, с которым обменивалась электронными сообщениями. 25-летний строитель, арестованный за её убийство, сказал, что они познакомились в Интернете и он убил её после ссоры из-за денег. Мужчина также убил другую женщину 28 лет, украл её сумку и заложил в ломбард.

Череда интернет-самоубийств

Из-за таких инцидентов правительство приняло закон, регулирующий деятельность подобных сайтов и запрещающий доступ к ним лицам моложе 18 лет. Также были приняты местные постановления о защите молодёжи, чтобы содействовать очищению сетевой среды, но онлайн-коммуникации к тому времени уже стали орудием убийства.

В сентябре 2003 года 19-летний юноша из префектуры Сайтама был арестован за то, что ударил ножом 46-летнего президента компании из Токио. Они встретились через электронную доску объявлений, где президент компании искал кого-то, кто мог бы его убить. Его компания обременена долгами, человек хотел умереть, чтобы получить страховые деньги и оплатить счета. Несмотря на то, что этот человек не умер, юноша был арестован за покушение на убийство после получения от человека «задатка» в несколько сотен тысяч йен ​​с обещанием дополнительного вознаграждения в размере 1 миллиона йен, если ему удастся совершить убийство.

Число самоубийств в 2003 году составило 34 427, это был самый высокий показатель за всю историю. С 2001 по 2003 год уровень безработицы превышал 5%, а экономика колебалась. Примерно в это же время среди людей, которые встречались в Интернете, произошла вспышка самоубийств, когда люди убивали себя небольшими группами, сжигая угольные брикеты в автомобиле или другом замкнутом пространстве, умирая от отравления угарным газом.