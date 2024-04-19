Обеспечение преемственности при наследовании императорского титула в Японии: роль младших ветвей императорского дома

В качестве одного из способов справиться с кризисом сокращения количества членов императорского дома предлагают восстановить статус прежних младших ветвей дома. В первой из двух статей о младших ветвях дома, и особенно о старой ветви Фусими, мы рассмотрим их историю на протяжении веков до Второй мировой войны.

Резерв императорского дома

Незадолго до Олимпийских игр в Токио, проходивших осенью 1964 года, в японской столице открылся отель New Otani, и тогда это был один из крупнейших отелей в Азии. Он стоял на месте бывшей усадьбы рода Фусими – ныне несуществующей младшей ветви императорского дома. Резиденция занимала площадь около семи гектаров, и напоминание о тех днях ещё можно увидеть в саду гостиницы.

Род Фусими был старейшей из четырёх младших ветвей императорского дома. Он был основан принцем Ёсихито (1351-1416), старшим сыном императора Суко, возглавлявшего Северный императорский двор в период Северного и Южного дворов (Намбокутё, 1336-1392), когда на императорский престол претендовали представители двух разных ветвей. Ветвь Фусими продолжала действовать как резерв императорского дома более 600 лет, пока не была упразднена в ходе послевоенных реформ. Её нынешний глава Фусими Хироаки, которому исполнилось 90 лет, в 1947 году стал обычным гражданином Японии.

На протяжении поколений и столетий род Фусими представлял собой младшую ветвь дома, и некоторым из её членов был предоставлен особый княжеский статус. Позже были сформированы ещё три младших ветви – Кацура, Арисугава и Канъин. В период Эдо (1603-1868) они были известны под общим названием «четыре синнокэ (рода принцев)».

Взаимные гарантии

Целью создания младших ветвей дома было обеспечение продолжения императорского рода – если в семье императоров не было преемника, нового императора можно было выбрать из младшей ветви. И наоборот, если бы у младших ветвей не осталось наследников, они могли пригласить в семью принца из императорского семейства. Таким образом, две системы поддерживали друг друга.

Император Го-Ханадзоно (правил в 1428-1464 гг.) был внуком принца Ёсихито, основателя ветви Фусими; когда он стал императором, его младший брат принц Садацунэ создал младшую ветвь рода. Позже сын императора Момодзоно (правил в 1747-1762 гг.), принц Садамоти, занял пост главы ветви Фусими, что продемонстрировало тесные связи между семьями.

Когда существовало три младших ветви, учёный и политик Араи Хакусэки был обеспокоен возможностью пресечения линии наследования и выступал за создание четвёртой. Это принесло свои плоды, когда в 1710 году была образована ветвь Канъин, которую возглавил принц Наохито, сын императора Хигасиямы (правил в 1687-1709 гг.).

Ветвь Канъин вскоре помогла в ходе наследования, когда внук Наохито был усыновлён императорским семейством и стал императором Кокаку (г. пр. 1780-1817) после того, как император Го-Момодзоно (г. пр. 1771-1779) умер, не оставив потомков мужского пола. Внука Наохито выбрали из-за его близости по возрасту к принцессе Ёсико, дочери императора Го-Момодзоно, на которой было решено его женить. Император Кокаку правил 37 лет и является прямым предком по мужской линии всех последующих императоров, включая нынешнего императора Нарухито.

Более 50 детей

Мужчины, рождённые в младших ветвях дома, могли стать частью императорского семейства только после официального усыновления, поскольку автоматически принцами (синно) считались только братья и сыновья императоров. Многие сыновья младших ветвей, не вошедшие в состав императорского рода, становились настоятелями крупных буддийских храмов.

В XIX веке у принца Кунииэ из ветви Фусими было более 50 детей, что увеличило состояние этой семьи. Примерно во время Реставрации Мэйдзи в 1868 году его сыновья один за другим оставляли свои должности в храмах и возвращались к светской жизни. Считается, что на это повлияло желание государственных деятелей правительства Мэйдзи, таких как Ивакура Томоми, отделить императорский двор от буддизма.

Вернувшись в мир, сыновья рода Фусими утрачивали имена, которые они брали как главы буддийских храмов, и получили новые имена в качестве глав побочных ветвей, такие как Ямасина-но мия, Кая-но мия и Хигасифусими-но мия. Первоначально эти титулы предназначались для одного поколения, но позже они стали передаваться по наследству.

Ветвь Канъин, у которой не было преемников, усыновила ещё одного сына принца Кунииэ, чтобы продолжить линию наследования. Это был Котохито, принц Канъин, который впоследствии стал армейским фельдмаршалом.

Изгнание и помилование

Одним из выдающихся сыновей принца Кунииэ был принц Асахико, которого с раннего возраста обучали как буддийского священника. Его участие в политической деятельности повлекло за собой наказание со стороны сёгуната, и он был помещён под домашний арест. Вернувшись к светской жизни, он сблизился с Токугавой Ёсинобу, последним сёгуном, что вызвало гнев сторонников императорской власти. Это привело к тому, что после Реставрации Мэйдзи его лишили княжеского звания и сослали. Однако в 1870 году он был помилован, восстановив свой статус в ветви Фусими, а в 1875 году ему было разрешено основать новую боковую ветвь Куни-но мия.

У принца Асахико было 18 детей, в том числе девять сыновей. Одному удалось возглавить ветвь Куни-но мия, другой унаследовал ветвь Насимото-но мия, а трое других основали новые боковые ветви. В 1924 году дочь его сына Куниёси вышла замуж за наследного принца Хирохито (впоследствии императора Сёва). Императрица Кодзюн (посмертное имя) родила Акихито (сейчас – почётный император), сыном которого является нынешний император Нарухито.

Управление размером императорского рода

В соответствии с прежним Законом об императорском доме, вступившим в силу в 1889 году, было отменено различие между членами дома, согласно которому некоторые члены оставались в составе дома только в течение одного поколения. Вместо этого все потомки императора и императорской семьи считались наследственными членами дома. К концу эпохи Мэйдзи (1868-1912) существовало 13 побочных ветвей; младшая ветвь Кацура вымерла, но увеличилось количество побочных ветвей рода Фусими. В целом, рост общего числа ветвей мог быть вызван опасениями императора Мэйдзи по поводу преемственности титула из-за плохого состояния здоровья его сына, наследного принца и будущего императора Тайсё.

Однако это увеличение количества членов дома отразилось на финансах императорской семьи, и новое законодательство 1920 года было призвано ограничить её размер теми, кто близок к императору по кровному родству. К этому времени, кроме ближайших родственников императора, семья состояла из потомков принца Кунииэ, и согласно новому закону они все должны были быть исключены из состава дома. Однако для линий старших сыновей в каждой из ветвей вплоть до правнуков Кунииэ делались особые исключения, а остальные члены понижались до статуса аристократов. Так из состава императорского дома было исключено около двенадцати членов.

Начиная с эпохи Мэйдзи мужчины-члены императорского дома были обязаны служить в армии или на флоте. Глава младшей ветви Фусими принц Саданару служил фельдмаршалом в армии в период перед Второй мировой войной, а его преемник, принц Хироясу-о, имел аналогичное звание во флоте.

Однако поражение во Второй мировой войне и оккупация США привели к серьёзным изменениям в составе императорского дома и к значительному сокращению его размера.

Во второй статье мы расскажем о послевоенной истории младших ветвей императорского дома.

Фотография к заголовку: бывшая усадьба младшей ветви Куни-но мия в Университете Святого Сердца, Токио (© Pixta)