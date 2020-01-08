Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва: Новый год и счастливые предзнаменования

Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва

Наступил первый Новый год эпохи Рэйва. В «Собрании мириад листьев» есть новогодние стихи о том, как люди шлют поздравления в столицу, где находится император, и празднуют. Что же символизирует императора?

В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть такое новогоднее стихотворение (св. 20, 4516, пер. А. Е. Глускиной):

3-й год Тэмпё-ходзи [759]. Весна, 1-й день 1-й луны

Застольная песня на пиру, устроенном в управлении провинции Инаба для начальников уездов и чиновников (Песня Отомо Якамоти)

新【あらた】しき Аратасики Снег белый, падающий с неба 年【とし】の初【はじ】めの Тоси-но хадзимэ-но Весною раннею, 初春【はつはる】の Хацухару-но Сегодня, в Новый год, 今日【けふ】降【ふ】る雪【ゆき】の Кё фуру юки-но О, падай, падай же сильнее, いやしけ吉事【よごと】 Иясикэ ёгото Приход твой счастье нам несёт!

В качестве символов могут использоваться самые разные вещи – флаги, горы, реки, даже маленький камешек может исполнять такую роль. Это может быть даже не вещь, а человек или определённое событие. Люди вообще в разные времена создают самые разные символы. Эрнст Кассирер (1874-1945) и Жан Бодрийяр (1929-2007) много писали о том, что люди живут в ячейках сети целой системы символов. Так что и у каждой школы есть какая-нибудь школьная эмблема или знамя.

Символ – это способ посредством чего-то одного напомнить о целом. Например, в слове микадо, «император», ми – это префикс, указывающий на уважаемый статус, кадо – «ворота», эти «ворота» метафорически указывают на «здание». Таким образом, микадо – это «великие ворота», или «великий дом», и с периода Хэйан (794-1192) императора метафорически называли «(тот, кто живёт в великом доме) с великими воротами», поскольку в столице самым большим «домом» был императорский дворец.

В Японии, где с древности существует традиция императорского дома, гербом этого дома является хризантема. Возможно, когда-то это было изображение солнца, которое в незапамятные времена уподобили цветку и забыли об изначальном происхождении.

В какой же форме происходила символизация императора в VII- VIII веках? Во-первых, это восьмиугольник. Императорские гробницы того времени имели восьмиугольную форму. Сейчас практически все восьмиугольные погребальные холмы считаются усыпальницами императоров. На этот счёт есть некоторые разногласия, но в японской поэзии к словам хи-но мико, «потомок Солнца», обозначающим императора, есть устоявшееся поэтическое определение (макура-котоба, «слово-изголовье») – ясумисиси; примерно это переводится как «(тот, кто изволит иметь) восемь углов». А если восьмиугольник является символом императорского дома, то никто другой уже не может использовать восьмиугольные мотивы – так работают символы.

Даже сейчас используется этот символизм, когда восьмиугольник обозначает императора, а восемь углов – весь мир. Например, в ходе церемонии восшествия на престол Сокуирэй сэйдэн-но ги, состоявшейся 22 октября 2019 года, император находился на восьмиугольном церемониальном троне Такамикура. Расположение императора в центре трона Такамикура как раз символизирует обретение императорского титула.

Новогодняя традиция тёга, «утреннее поздравление», когда люди приходят в императосркий дворец в первый день года поздравить императора, также является символической церемонией для императоров, её суть в том, что принимающая поздравления сторона – это только император, все подданные приходят поздравить именно его.

В начале 3-го года Тэмпё-ходзи (759) Оотомо-но Якамоти находился в земле Инаба, это нынешняя префектура Тоттори, и там шёл снег. Он увидел в падающем снеге счастливое предзнаменование, и в далёкой земле Инаба устроил праздничный пир, адресуя свои поздравления столице – ведь снег в Новый год считался приметой счастья…

Фотография к заголовку: PIXTA