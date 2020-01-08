Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва: Новый год и счастливые предзнаменования

Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва
Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва: Новый год и счастливые предзнаменованияКультура
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В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть такое новогоднее стихотворение (св. 20, 4516, пер. А. Е. Глускиной):
3-й год Тэмпё-ходзи [759]. Весна, 1-й день 1-й луны
Застольная песня на пиру, устроенном в управлении провинции Инаба для начальников уездов и чиновников (Песня Отомо Якамоти)
|新【あらた】しき
|Аратасики
|Снег белый, падающий с неба
|年【とし】の初【はじ】めの
|Тоси-но хадзимэ-но
|Весною раннею,
|初春【はつはる】の
|Хацухару-но
|Сегодня, в Новый год,
|今日【けふ】降【ふ】る雪【ゆき】の
|Кё фуру юки-но
|О, падай, падай же сильнее,
|いやしけ吉事【よごと】
|Иясикэ ёгото
|Приход твой счастье нам несёт!
В качестве символов могут использоваться самые разные вещи – флаги, горы, реки, даже маленький камешек может исполнять такую роль. Это может быть даже не вещь, а человек или определённое событие. Люди вообще в разные времена создают самые разные символы. Эрнст Кассирер (1874-1945) и Жан Бодрийяр (1929-2007) много писали о том, что люди живут в ячейках сети целой системы символов. Так что и у каждой школы есть какая-нибудь школьная эмблема или знамя.
Символ – это способ посредством чего-то одного напомнить о целом. Например, в слове микадо, «император», ми – это префикс, указывающий на уважаемый статус, кадо – «ворота», эти «ворота» метафорически указывают на «здание». Таким образом, микадо – это «великие ворота», или «великий дом», и с периода Хэйан (794-1192) императора метафорически называли «(тот, кто живёт в великом доме) с великими воротами», поскольку в столице самым большим «домом» был императорский дворец.
В Японии, где с древности существует традиция императорского дома, гербом этого дома является хризантема. Возможно, когда-то это было изображение солнца, которое в незапамятные времена уподобили цветку и забыли об изначальном происхождении.
В какой же форме происходила символизация императора в VII- VIII веках? Во-первых, это восьмиугольник. Императорские гробницы того времени имели восьмиугольную форму. Сейчас практически все восьмиугольные погребальные холмы считаются усыпальницами императоров. На этот счёт есть некоторые разногласия, но в японской поэзии к словам хи-но мико, «потомок Солнца», обозначающим императора, есть устоявшееся поэтическое определение (макура-котоба, «слово-изголовье») – ясумисиси; примерно это переводится как «(тот, кто изволит иметь) восемь углов». А если восьмиугольник является символом императорского дома, то никто другой уже не может использовать восьмиугольные мотивы – так работают символы.
Даже сейчас используется этот символизм, когда восьмиугольник обозначает императора, а восемь углов – весь мир. Например, в ходе церемонии восшествия на престол Сокуирэй сэйдэн-но ги, состоявшейся 22 октября 2019 года, император находился на восьмиугольном церемониальном троне Такамикура. Расположение императора в центре трона Такамикура как раз символизирует обретение императорского титула.
Новогодняя традиция тёга, «утреннее поздравление», когда люди приходят в императосркий дворец в первый день года поздравить императора, также является символической церемонией для императоров, её суть в том, что принимающая поздравления сторона – это только император, все подданные приходят поздравить именно его.
В начале 3-го года Тэмпё-ходзи (759) Оотомо-но Якамоти находился в земле Инаба, это нынешняя префектура Тоттори, и там шёл снег. Он увидел в падающем снеге счастливое предзнаменование, и в далёкой земле Инаба устроил праздничный пир, адресуя свои поздравления столице – ведь снег в Новый год считался приметой счастья…
Фотография к заголовку: PIXTA