Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва

Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва:　кому принадлежит время?

Культура

Управление временем – традиционная прерогатива правителей. Во времена «Собрания мириад листьев» ходом придворной жизни управляли при помощи колокола и барабана.
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В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть стихотворение Каса-но Ирацумэ (св. 4, 607, пер. А. Е. Глускиной):

皆人【みなひと】の
寝【ね】よとの鐘【かね】は
打【う】つなれど
君【きみ】をし思【おも】へば
寝【い】ねかてぬかも

Минахито но
Нэё то но канэ ва
Уцунарэдо
Кими о си омоэба
Инэ ка тэну камо

Хоть и звучит здесь колокол вечерний,
Что говорит всем людям:
«Спать пора!» –
Но о тебе тоскою я полна,
И потому забыться сном не в силах!..

 

В школах и компаниях опаздывать строго запрещают. В исторической социологии часто говорят о том, как появилось понятие «опоздания». Различные дискуссии возникают из-за вопросов, почему нельзя опаздывать, и кому может принадлежать время. Сама деятельность по определению времени является одной из привилегий, и она принадлежит сельской общине, городу, стране, правителю или императору. Поэтому несоблюдение сроков, устанавливаемых компанией или учебным заведением, наказуемо, а отказ от использования установленных императором гэнго считался разновидностью мятежа, и такой счёт годов назывался «частные годы».　

В Японии правители в своё время устанавливали свой счёт времени, а в эпоху «Собрания мириад листьев» ход времени служащих двора регулировался с помощью барабана и колокола.

Колокол извещал о наступлении часа Кабана – по-нынешнему это около 10 часов вечера. После этого колокола люди собирались спать. В Ведомстве инь и ян (Оммёрё) служащий по делам времени токимори измерял время водяными часами и извещал о наступлении часа Кабана четырьмя ударами колокола.

Написавшая стихи Каса-но Ирацумэ, влюблённая в Оотомо-но Якамоти, не могла уснуть. Поначалу Якамоти сам захотел близости, но со временем его страсть остыла, а сама Ирацумэ ещё сильнее полюбила его. Это оттолкнуло его ещё сильнее, и он быстро охладел к ней. Ирацумэ слышит вечерний колокол и думает о том, куда ушла любовь…

Фотография к заголовку: Статуя Оотомо-но Якамоти (PIXTA)

японская литература время Манъёсю