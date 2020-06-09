Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва
Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва: кому принадлежит время?Культура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть стихотворение Каса-но Ирацумэ (св. 4, 607, пер. А. Е. Глускиной):
皆人【みなひと】の
寝【ね】よとの鐘【かね】は
打【う】つなれど
君【きみ】をし思【おも】へば
寝【い】ねかてぬかも
Минахито но
Нэё то но канэ ва
Уцунарэдо
Кими о си омоэба
Инэ ка тэну камо
Хоть и звучит здесь колокол вечерний,
Что говорит всем людям:
«Спать пора!» –
Но о тебе тоскою я полна,
И потому забыться сном не в силах!..
В школах и компаниях опаздывать строго запрещают. В исторической социологии часто говорят о том, как появилось понятие «опоздания». Различные дискуссии возникают из-за вопросов, почему нельзя опаздывать, и кому может принадлежать время. Сама деятельность по определению времени является одной из привилегий, и она принадлежит сельской общине, городу, стране, правителю или императору. Поэтому несоблюдение сроков, устанавливаемых компанией или учебным заведением, наказуемо, а отказ от использования установленных императором гэнго считался разновидностью мятежа, и такой счёт годов назывался «частные годы».
В Японии правители в своё время устанавливали свой счёт времени, а в эпоху «Собрания мириад листьев» ход времени служащих двора регулировался с помощью барабана и колокола.
Колокол извещал о наступлении часа Кабана – по-нынешнему это около 10 часов вечера. После этого колокола люди собирались спать. В Ведомстве инь и ян (Оммёрё) служащий по делам времени токимори измерял время водяными часами и извещал о наступлении часа Кабана четырьмя ударами колокола.
Написавшая стихи Каса-но Ирацумэ, влюблённая в Оотомо-но Якамоти, не могла уснуть. Поначалу Якамоти сам захотел близости, но со временем его страсть остыла, а сама Ирацумэ ещё сильнее полюбила его. Это оттолкнуло его ещё сильнее, и он быстро охладел к ней. Ирацумэ слышит вечерний колокол и думает о том, куда ушла любовь…
Фотография к заголовку: Статуя Оотомо-но Якамоти (PIXTA)