Древняя поэзия «Собрания мириад листьев» в эпоху Рэйва:　кому принадлежит время?

Поэтическая антология «Собрание мириад листьев» в эпоху Рэйва

Управление временем – традиционная прерогатива правителей. Во времена «Собрания мириад листьев» ходом придворной жизни управляли при помощи колокола и барабана.

В антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) есть стихотворение Каса-но Ирацумэ (св. 4, 607, пер. А. Е. Глускиной):

皆人【みなひと】の

寝【ね】よとの鐘【かね】は

打【う】つなれど

君【きみ】をし思【おも】へば

寝【い】ねかてぬかも

Минахито но

Нэё то но канэ ва

Уцунарэдо

Кими о си омоэба

Инэ ка тэну камо

Хоть и звучит здесь колокол вечерний,

Что говорит всем людям:

«Спать пора!» –

Но о тебе тоскою я полна,

И потому забыться сном не в силах!..

В школах и компаниях опаздывать строго запрещают. В исторической социологии часто говорят о том, как появилось понятие «опоздания». Различные дискуссии возникают из-за вопросов, почему нельзя опаздывать, и кому может принадлежать время. Сама деятельность по определению времени является одной из привилегий, и она принадлежит сельской общине, городу, стране, правителю или императору. Поэтому несоблюдение сроков, устанавливаемых компанией или учебным заведением, наказуемо, а отказ от использования установленных императором гэнго считался разновидностью мятежа, и такой счёт годов назывался «частные годы».

В Японии правители в своё время устанавливали свой счёт времени, а в эпоху «Собрания мириад листьев» ход времени служащих двора регулировался с помощью барабана и колокола.

Колокол извещал о наступлении часа Кабана – по-нынешнему это около 10 часов вечера. После этого колокола люди собирались спать. В Ведомстве инь и ян (Оммёрё) служащий по делам времени токимори измерял время водяными часами и извещал о наступлении часа Кабана четырьмя ударами колокола.

Написавшая стихи Каса-но Ирацумэ, влюблённая в Оотомо-но Якамоти, не могла уснуть. Поначалу Якамоти сам захотел близости, но со временем его страсть остыла, а сама Ирацумэ ещё сильнее полюбила его. Это оттолкнуло его ещё сильнее, и он быстро охладел к ней. Ирацумэ слышит вечерний колокол и думает о том, куда ушла любовь…

Фотография к заголовку: Статуя Оотомо-но Якамоти (PIXTA)