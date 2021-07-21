Хасимото Дайки – новая надежда Японии в спортивной гимнастике

Встречаем спортсменов Токио 2020

В октябре 2019 года на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте зажглась новая звезда. Выступление старшеклассника Хасимото Дайки подарило Японии надежду на успех в токийской Олимпиаде

По количеству наград в олимпийских видах спорта в Японии лидирует спортивная гимнастика - 98 медалей (золото: 31, серебро: 33, бронза: 34). Дзюдо доминирует по числу золотых медалей (39), однако уступает спортивной гимнастике по суммарному количеству наград.

Перед началом Чемионата мира в Штутгарте в японской команде царило мрачное настроение. Обладатели олимпийского золота в командном первенстве в Рио-де-Жанейро Утимура Кохэй и Сираи Кэндзо отказались от участия в турнире из-за травм. А после прибытия в Германию надежда команды – Танигава Ватару, планировавший выступать в 6 видах многоборья (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, параллельные брусья и перекладина), травмировал на тренировке лодыжку, поэтому его участие в 4 видах, подвергающих лодыжку значительной нагрузке (конь, вольные упражнения и пр.), оказалось под угрозой. Это был серьёзный удар для японской сборной.

Восходящая звезда

Команду спас 18-летний Хасимото Дайки – второй, после Сираи (2013, 2014) старшеклассник, вошедший в японскую национальную сборную по спортивной гимнастике.

На отборочных матчах в мужском командном многоборье он выступил в 4 видах и получил лучшие оценки в японской сборной. Особенно удачным оказалось выступление на коне. Спортсмены выполняют круги ногами, держась за ручки на опоре, малейший дисбаланс может привести к падению, поэтому выступление на коне считается трудным даже для опытных спортсменов, не говоря о дебютировавшем на мировом первенстве старшекласснике. Однако Хасимото продемонстрировал десяти тысячам зрителей Штутгарта безукоризненную технику.



Хасимото Дайки (справа) демонстрирует бронзовую медаль вместе с членами японской сборной по гимнастике на Чемпионате мира в Штутгарте (@Янаи Юкико)

Хасимото отличается стройным телосложением – при росте 164 сантиметра он весит 54 килограмма. Длинные руки и ноги дают преимущество при выступлении на коне, и судьи оценили его мастерство, поставив высочайшую оценку - 14,933 балла. «Я был так возбуждён, что практически не волновался. Я наслаждался выступлением», - вспоминает Хасимото. Затем он получил высокие баллы в двух изначально заявленных видах – опорный прыжок и перекладина, и лучшую отметку в команде за вольные упражнения, на которых он замещал травмированного Танигаву. Это позволило Японии занять 3 место в квалификации и выйти в финал.

На финальных соревнованиях через два дня после квалификации Хасимото опять спас команду. Он снова выступил в 4 видах – невиданное явление для дебютирующего спортсмена. По правилам командного первенства в отборочных соревнованиях участвует 4 из 5 спортсменов, но при подсчёте очков засчитывается выступление 3 лучших спортсменов, поэтому ошибка одного члена команды не является фатальной. Однако в финале ведётся подсчёт баллов всех трёх выступающих спортсменов, поэтому любая ошибка отразится на результате команды. Это достаточно тяжёлые условия для дебютанта.

Но Хасимото оправдал надежды. Во время выступления на коне его ноги были идеально прямыми, во время опорного прыжка он исполнил сложнейший трюк Лопеса и идеально приземлился, а на перекладине успешно выполнил элемент Кассина, который начал отрабатывать всего несколько месяцев тому назад.

Сплочённая работа команды позволила Японии завоевать бронзовую медаль, пропустив вперёд только Россию и Китай. Тренер Мидзутори Хисаси, золотой медалист Олимпиады в Афинах (2004), был в восторге от успехов Хасимото: «Он превзошёл мои ожидания, завоевал мировое признание и превратился в незаменимого члена японской сборной в преддверии Игр в Токио».

Талант, раскрывшийся в выпускном классе

Хасимото Дайки родился в 2001 году в городе Нарита (префектура Тиба). Он начал заниматься гимнастикой в шестилетнем возрасте, подражая двум старшим братьям. В средней школе из-за частых травм результаты оставляли желать лучшего, однако после поступления в старшую школу Фунабаси, известную сильными спортивными традициями, он стремительно улучшил свою технику. В выпускном классе Хасимото сумел войти в национальную сборную для участия в Чемпионате мира 2019 года.

При выставлении оценки в спортивной гимнастике суммируется уровень сложности (оценка D) и уровень исполнения (оценка Е). Точность и красота движений Хасимото обеспечили ему высочайшие оценки за уровень исполнения. Это результат работы тренеров в юниорской гимнастике, стремящихся обучить своих подопечных «красивой гимнастике». Сам Хасимото тоже придаёт красоте большое значение. Он тщательно выполняет каждое, даже самое простое движение.

В ноябре 2019 года, через месяц после выдающегося мирового дебюта, Хасимото победил в суперфинале индивидуального многоборья по гимнастике в городе Такадзаки (префектура Гумма). Он стал вторым 18-летним спортсменом, выигравшим индивидуальное многоборье, после Нисикавы Дайскэ, победившего на Кубке NHK в июне 1988 года и получившего путёвку на Олимпиаду в Сеуле.



Хасимото Дайки после победы в суперфинале индивидуального многоборья (@ Янаи Юмико)

Благодаря победе в суперфинале Хасимото получил право выступать на двух соревнованиях Кубка мира, победа на которых давала ему право на участие в Олимпиаде-2020. Хасимото реалистично оценивал свои шансы. На внутреннем суперфинале только он сумел получить оценку 86 баллов, однако на мировом первенстве это соответствует уровню шестого места.

«Чтобы конкурировать на международном чемпионате, необходим ещё как минимум 1 балл. Моя цель на Чемпионате мира - 87,5 баллов»

Блестящее будущее

Появление долгожданной новой звезды – отличная новость для японской спортивной гимнастики в преддверии Игр в Токио и Париже. 18-летний Хасимото уже завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира. Его предшественник Сираи выиграл золото на вольных упражнениях на Чемпионате мира в 2013 году, когда учился во втором классе старшей школы, однако, в отличие от Хасимото, он не был универсалом. Даже Утимура, завоевавший золото в индивидуальном многоборье на двух Олимпиадах подряд – в Лондоне и Рио-де-Жанейро, получил первую медаль мирового первенства уже будучи студентом-второкурсником, на Играх 2008 года в Пекине.

«Его ждёт блестящее будущее в качестве универсального атлета», – прокомментировал Никита Нагорный, победитель командного и индивидуального многоборья на Чемпионате мира в Штутгарте, выступавший в качестве гостя на Международном турнире по спортивной гимнастике Тойота в конце прошлого года.

18-летнего спортсмена ждут бескрайние возможности. Его упорство и усилия дарят Японии надежду на успех в домашней Олимпиаде.

Фотография к заголовку: Хасимото Дайки на параллельных брусьях (© Jiji)