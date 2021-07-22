Хирано Миу : олимпийская надежда Японии в состязаниях по настольному теннису

Встречаем спортсменов Токио 2020

По результатам исключительно сложного отборочного конкурса объявлены имена спортсменок, которым выпадет честь представлять Японию в женском настольном теннисе на Олимпийских играх 2020 года — Ито Мима (19), Исикава Касуми (26) и Хирано Миу (19). Ито и Исикава будут соревноваться в одиночных матчах. Хирано присоединится к ним в командном соревновании: ее способность показывать максимальные результаты в случае неудачи станет ключевым фактором успеха команды.

Парные матчи — ключ к успеху команды

Всего на Олимпийских играх в Токио будет проведено пять соревнований по настольному теннису: мужские одиночные, женские одиночные, мужские команды, женские команды и смешанные пары. Япония дважды подряд завоевывала медали в женских командных соревнованиях. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине, на которых впервые проводились командные соревнования по настольному теннису, японцы не попали на подиум, заняв четвертое место. Затем Япония завоевала серебро в Лондоне в 2012 году и бронзу в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Китайские теннисисты завоевали золото на последних трех Олимпийских играх, но на предстоящей олимпиаде в Токио у Японии есть реальный шанс выбить китайскую сборную с лидирующей позиции.



Члены женской сборной Японии демонстрируют бронзовые медали в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Слева направо: Фукухара Ай, Исикава Касуми и Ито Мима (© Jiji)

Одна из причин, по которой Хирано Миу считается ключевым игроком в победе японской команды, заключается в том, что на Олимпийских играх в Токио парные матчи будут иметь более важное значение, чем раньше.

Командные соревнования включают в себя один парный матч и четыре одиночных, при этом победителем объявляется первая команда, выигравшая три матча. Это правило осталось неизменным, но в прошлом пары не формировались до третьего матча, тогда как на Олимпийских играх в Токио парный матч будет первым.

В соответствии с критериями отбора Японской ассоциации настольного тенниса, которые применяются как в мужском, так и в женском настольном теннисе, два сильнейших игрока (ведущие «сеянные номера», мировой рейтинг января 2020 года) получают право отправиться на Олимпийские игры. В декабре Хирано проиграла в финале международного турнира в Канаде Исикаве Касуми и завершила турнир на третьем месте по очкам, решающим исход матча. Тем самым Хирано упустила шанс представлять Японию в одиночном разряде и выступит только в командном зачете. Можно предположить, что в командном зачете японская сторона задействует первоклассного игрока Ито Миму (третье место в мировом рейтинге января) в одиночных матчах, а Иcикава (девятое место) и Хирано (одиннадцатое) сыграют по одному парному и по одному одиночному матчу.

Когда 6 января было объявлено о том, что Хирано включена в олимпийскую сборную для участия в командных соревнованиях, она заявила, что хочет внести свой вклад в команду, работая вместе с Исикавой и Ито, чтобы выиграть золото. В этом коротком комментарии Хирано не удалось полностью скрыть разочарования в связи со своим проигрышем во время отборочного матча. Можно предположить, что Хирано сможет направить это чувство в нужную сторону, на пользу команде. Ее решимость обуздать свои эмоции, чтобы выиграть золото, очевидна.

Лучший игрок Японии Ито сыграет в смешанном парном разряде и женском одиночном разряде, а потом примет участие в командном соревновании. Из-за сильного прессинга соревнований Ито не сможет полностью избежать последствий физического и умственного переутомления. Чтобы участвовать в командных соревнованиях, Исикава также должна победить в одиночных матчах. С другой стороны, Хирано, которая будет участвовать только в командном зачете и для которой олимпийская гонка стартует с парного матча, имеет возможность начать игру в отличной форме. В этом матче, где она, вероятно, будет играть в паре с Исикавой, уверенная победа и выход на первое место являются условием для получения золотой медали.

Главный тренер команды Баба Мика также полна надежд: «В женском парном разряде Хирано в паре с Исикавой выиграла бронзу на прошлогоднем чемпионате Азии, а также преуспела в соревнованиях World Tour. Хирано хорошо проявила себя и в одиночных матчах, победив китайскую спортсменку и выиграв чемпионат Азии в 2017 году. Я считаю, что у Хирано все шансы достичь нашей цели — победить китайскую сборную».

Отталкиваясь от разочарования в Рио

Хирано запомнилась тем, как она сумела направить свое разочарование, связанное с тем, что ее оставили в запасных на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, на достижение значительного прогресса в следующем году. Это принесло ей прозвище «Ураган Миу». В Рио из-за огромного напряжения Хирано не могла открыто выражать свои чувства. Она поехала на Игры в качестве поддержки, сопровождая своих ровесниц Фукухару Ай, Исикаву и Ито. Усердно работая и при этом оставаясь в тени, нося сумки, собирая мячи и выступая в качестве напарника для Ито, Хирано всегда ставила свою команду на первое место и делала вид, что все в порядке, находясь в компании своих товарищей по команде. Хотя Хирано было тяжело смотреть, как трое ее товарищей проливают слезы радости после завоевания бронзы в командном зачете, она все же поздравила их с улыбкой.

«Если бы я дала слабину, то разрыдалась бы. Поэтому я просто улыбалась изо всех сил», — говорит Хирано. Это был тяжелый опыт для 16-летней девушки.

Однако Хирано удалось превратить свое разочарование в позитивный настрой. Вернувшись из Бразилии, она выпустила на свободу эмоции, которые до сих пор сдерживала. Она изменила стиль игры: вместо ожидания ошибки соперника она перешла к упреждающей атаке и стала первой японской спортсменкой, выигравшей чемпионат мира среди женщин в октябре 2016 года. Кроме того, Хирано, которая раньше имела несколько пухлое телосложение, серьезно занялась силовыми тренировками и обрела подтянутое и мощное тело спортсмена. В декабре 2016 года Международная федерация настольного тенниса назвала Хирано звездой-открытием года, а на турнире Japan Open в январе 2017 года она обыграла Исикаву в финале, став самой молодой женщиной, когда-либо выигравшей турнир, в возрасте 16 лет 9 месяцев.

Побеждать китайских спортсменов по одному

Хирано продолжала набирать силу. На чемпионате Азии по настольному теннису 2017 года, который проходил в Китае, она показала серию побед, которая заставила китайцев отнестись к ней очень серьезно. Хирано выиграла турнир для Японии, обыграв золотую медалистку Олимпийских игр в Рио Дин Нин (лучший игрок в мире), номер два Чжу Юлин и номер пять Чен Мэн, — подвиг, невиданный со времен Чире Кояма, натурализованной японской спортсменки родом из Китая, выигравшей турнир в 1996 году. В июне Хирано выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира по настольному теннису, что не удавалось японским спортсменкам в течение 48 лет. После того, как Хирано оправилась от разочарования в Рио и высвободила свою силу, она стала особенной, не как все.

Японские игроки в настольный теннис соревнуются на все более высоком уровне. Доказательства этого были продемонстрированы на Открытом чемпионате Японии 2020 года, который состоялся через неделю после объявления состава команды-участницы Олимпийских игр в Токио. На этом чемпионате Ито выиграла три матча подряд в женском одиночном разряде и выбыла в четвертьфинале; Исикава также выбыла в финале. Хирано проиграла в пятом матче сопернице школьного возраста. Победителем Открытого чемпионата Японии стала 19-летняя Хина Хаята, которая не вошла в состав олимпийской команды и не поедет в Токио. Тот факт, что ни один титул в одиночном разряде на этом турнире не был выигран игроком, мужчиной или женщиной, из числа тех, кто будет участвовать в Олимпийских играх в Токио, показывает, насколько утомительной была гонка на выбывание в 2019 году, а также заставляет задуматься о глубине программы японского настольного тенниса.

Участие в олимпийских играх в Токио — награда для тех, кто сумел выжить в изнурительной гонке на выбывание. Мы надеемся, что снова увидим Хирано в лучшей форме, завоевавшую долгожданную золотую медаль в японском настольном теннисе.

Фотография к заголовку: Хирано Миу (справа) и Исикава Касуми играют парный матч (© Jiji)