Утимура Кохэй: японский король гимнастики стремится к совершенству на четвертых Олимпийских играх

Встречаем спортсменов Токио 2020

Олимпийский чемпион, гимнаст Утимура Кохэй, не будет участвовать в многоборье на Играх в Токио: вместо этого он будет выступать в состязаниях на перекладине. Пять лет, прошедшие с момента завоевания двойного золота на Олимпийских играх в Рио, стали непростыми для стареющего Утимуры, однако он по-прежнему полон решимости оправдать свою репутацию японского короля гимнастики.

С момента своего олимпийского дебюта на Играх в Пекине в 2008 году гимнаст Утимура Кохэй практически господствовал в индивидуальном многоборье. Но Олимпиада в Токио, его четвертые Игры, будет отличаться от всех предыдущих. Отказавшись от участия в соревнованиях с шестью гимнастическими снарядами, Утимура будет выступать в качестве специалиста в состязаниях на перекладине. За последние годы он перенес несколько травм и теперь мечтает добавить одну последнюю золотую медаль к ранее завоеванным трем и укрепить свою репутацию японского короля гимнастики.

Исключительные амбиции

Будет необычно наблюдать, как Утимура выступает только на турнике, а не борется за третье олимпийское золото подряд. Утимура, как обычно, исключительно сосредоточен на подготовке к соревнованиям. В беседе с прессой он сказал, что в свою короткую программу (менее 60 секунд) он «вложил всё», и теперь только от него зависит, сможет ли он добиться успеха.

Утимура знаменит своими олимпийскими победами, завоевав медали во всех трех Играх, в которых он участвовал. На сегодняшний день он выиграл семь медалей — три золотых и четыре серебряных; это больше, чем у всех остальных японских спортсменов, участвующих в соревнованиях на данный момент. Помимо серебра в вольных упражнениях на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, все эти медали были получены в индивидуальном и командном многоборье. На Играх в Токио Утимура получит шанс увенчать свое наследие золотом за победу в состязаниях на перекладине.



Утимура Кохэй выступает на перекладине 6 июня 2021 года на Всеяпонском чемпионате по спортивной гимнастике, который проводился на арене Такасаки в префектуре Гумма. Его результат в турнире обеспечил ему участие в Олимпийских играх в Токио (© Jiji)

Вместе с легендарным Оно Такаси он станет вторым японским гимнастом, который выступит на четырех Олимпийских играх подряд. Оно добился этой отметки на Играх в Токио 1964 года, и Утимура признает наличие параллелей между собой и своим предшественником. В свои 32 года Утимура всего на год моложе Оно. Как и его предшественник, он отличился своим мастерством на перекладине (Оно был двукратным олимпийским чемпионом в этом виде) и является одним из самых знаменитых спортсменов Японии. Кроме того, четвертые Олимпийские игры Утимуры также пройдут в Токио.

Возможно, самая важная параллель — это глубокая приверженность обоих спортсменов своему виду спорта. Утимура коснулся этой темы, размышляя о своих достижениях: «Трудно описать, насколько сложно пройти квалификацию для участия в четырех олимпиадах. Я бы никогда не смог этого сделать, если бы не любил гимнастику всем сердцем».

Перед Играми в Рио-де-Жанейро в 2016 году Оно и другие члены команды 1964 года посетили японских гимнастов в тренировочном лагере в Токио, чтобы пожелать им удачи. У Утимуры была возможность поговорить с Оно во время визита: он описывает эту встречу как очень волнующее переживание. Всего пять лет спустя Утимура намерен укрепить свою репутацию одного из величайших гимнастов Японии всех времен наравне с Оно.

Трудности после Рио

Доминирование Утимуры в личном многоборье началось на чемпионате мира 2009 года в Лондоне и продолжалось до Олимпийских игр в Рио. Однако серия из шести титулов внезапно оборвалась в 2017 году. Утимура начал долгий путь к Играм в Токио на позитивной ноте, объявив, что он становится профессионалом, первым из японских гимнастов, кто решил сделать это, но ему пришлось отказаться от участия в чемпионате мира в Монреале из-за травмы левой лодыжки на опорном прыжке. Это был обескураживающий поворот событий.

В следующем году он получил новые травмы — опять повредил лодыжку, на этот раз правую, выполняя опорный прыжок. Момент не мог быть более неудачным, так как это произошло на сборах японской команды перед чемпионатом мира в Дохе. Утимура сильно перевязал себе лодыжку в надежде продолжить соревнования, но в конечном итоге отказался от участия в многоборье, так как его нога не могла выдержать прыжковые и вольные упражнения. До известной степени серебро за выступление на перекладине могло бы его утешить.

Впереди были новые испытания. В 2019 году он страдал от боли в обоих плечах во время соревнований на Всеяпонском чемпионате по спортивной гимнастике и выбыл в отборочном раунде. Впервые с момента своего олимпийского дебюта в Пекине он не прошел отбор в национальную сборную.

Утимура понял, что нагрузка, сопровождавшая его долгую гимнастическую карьеру, начала негативно сказываться на его физической форме. Боль в плечах была сильной. «Все, от шеи до головы, мучительно болело», — рассказывал он. После выигрыша двух золотых медалей в Рио его прежняя уверенность в своих силах пошатнулась. «Я подошел к возрастному барьеру. Сильное бремя — стремление победить — в конечном итоге сказалось на моем теле».



Утимура празднует свою вторую подряд золотую медаль в олимпийском многоборье в личном зачете 10 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро (© Jiji)

Непростое решение

Эмоциональное напряжение было не менее серьезным. Летом 2019 года Утимура говорил о своих надеждах на участие в Олимпийских играх в Токио, которые в то время планировались на 2020 год, как о «мечте». Поняв, что впредь он будет, скорее всего, наблюдать за спортивным зрелищем со стороны, Утимура принял трудное решение — бросить многоборье и вместо этого сосредоточить все свои усилия на выступлении на турнике. Для человека, который так долго доминировал в многоборье, это было горьким решением. Однако, к удивлению Утимуры, оно дало ему свободу. «Удивительно, но как только я перешел на турник, боль в плечах прошла, как по волшебству».

Но Утимуре все еще оставалось заработать место в олимпийской сборной. Борьба за место в состязаниях на турнике была острой и продолжалась до последнего момента. На июньском квалификационном мероприятии Утимура сразился с талантливыми спортсменами и в итоге обошел Хиденобу Йонекуру, специализирующегося на опорном прыжке, с минимальным отрывом на тай-брейке.

Идеальная десятка

Проштамповав свой олимпийский билет, Утимура стал размышлять об испытаниях, через которые он прошел за последние пять лет. «Для меня все шло гладко, начиная с 2008 года, когда я только стал лидером сборной по гимнастике. Все, от тренировок до соревнований, шло по плану. Однако после Рио все развалилось. Это был трудный период, но теперь он остался позади».



Утимура выступает на турнире NHK Cup в Нагано 16 мая 2021 года. Его программа включала в себя несколько самых сложных элементов, в том числе Бретшнайдер (уровень H), двойную группировку с двойным скручиванием над перекладиной, и Кассина (уровень G), сальто с полным поворотом над перекладиной (© Jiji)

Утимуре потребовалась исключительная сила воли и решимость, чтобы оставаться на вершине гимнастического пьедестала столько времени. Окидывая взглядом его спортивную карьеру, можно сказать, что шанс побороться за олимпийское золото в своей стране должен иметь для него особое значение. Как и следовало ожидать, он нацелен не только на медаль.

«Я приближаюсь к тому, чтобы выполнять свою программу именно так, как я ее себе представляю», — говорит Утимура. «Теперь вопрос только о сроках проведения Олимпийских игр. Я добрался до этой точки, и каким бы ни был финальный результат, мое сердце и разум настроены на идеальное выступление».

Все, что Утимура выдержал и над чем работал за последние пять лет, будет продемонстрировано в ту минуту, когда он окажется на турнике. Мир будет следить за тем, наденет ли вновь японский король гимнастики свою корону.

Фотография к заголовку: Кохэй Утимура улыбается после исполнения программы на турнике на турнире NHK Cup 16 мая 2021 г. (© Jiji)