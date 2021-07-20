Осака Наоми на теннисном корте и за его пределами

Японские кандидаты на золотые медали Олимпиады

Мощная игра и личное обаяние – секрет популярности теннисистки Осака Наоми. Она родилась в Японии, выросла в США, а на предстоящих Играх в Токио будет бороться за олимпийское золото под японским флагом.

Звезда тенниса Осака Наоми родилась в Японии в 1997 году. Её мать была японкой, а отец – американец, выходец из Гаити. В трёхлетнем возрасте она вместе с родителями переезжает в США. Осака рано начала заниматься спортом и в 2013 году стала профессиональной теннисисткой. Мировая слава пришла к ней в 2018 году после Открытого чемпионата США по теннису, в финале которого она разгромила 23-кратную чемпионку Серену Уильямс. Впервые за всю историю Япония выиграла турнир Большого Шлема в одиночном разряде.

Финал Открытого чемпионата США по теннису оказался непростым. Серена Уильямс протестовала против решений арбитров и получила множество предупреждений. Публика пришла поболеть за Серену на её первый матч после родов, поэтому они считали 20-летнюю Осаку врагом. Во время церемонии награждения атмосфера продолжала оставаться напряжённой, однако Осака, поднявшись на пьедестал почёта, сумела покорить сердца публики. «Я понимаю, что все пришли поболеть за Серену. Извините, что результат получился именно таким». Её скромность и откровенность покорили толпу, и освистывание сменилось чествованием победительницы.

После первого триумфа Осака продолжила победное шествие по турнирам. В январе 2019 года она выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису, и две победы подряд в турнирах Большого Шлема обеспечили ей лидерство в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации. Впервые спортсмен из Азии занял первое место в мире в одиночном теннисе. Впоследствии Осака пережила некоторый спад и дважды меняла тренера, однако данный этап следует расценивать как необходимую ступень на пути к победе.



Во время интервью улыбка не сходит с лица Осаки (© Jiji)

Осака славится остроумными и забавными комментариями. На пресс-конференциях журналисты стремятся спровоцировать её на комментарий, а болельщики ловят каждое её слово. На интервью после Открытого чемпионата США она сначала прибегла к старой шутке, сообщив, что все уроженцы Осаки, включая её саму, носят фамилию «Осака», а затем рассказала, что мечтает съесть несколько блюд с тонкацу (свининая отбивная во фритюре) и мороженое с маття на десерт.

На Открытом чемпионате Австралии в прошлом году Осака скромно отметила: «До сих пор у меня был менталитет трёхлетнего ребёнка, но я постепенно росла и после этого финала доросла до уровня пятилетки». Проиграв в Австралии в нынешнем году, она умело подчеркнула своё несовершенство: «Я ещё не доросла до менталитета чемпионки мира».

Теннис вернулся в программу Олимпиады после 64-летнего перерыва в 1988 году, когда Международный олимпийский комитет разрешил участвовать в Играх профессиональным спортсменам. Япония оказывалась на пьедестале почёта в теннисе в 1920 году, в эпоху любительского спорта, когда Кумагая Ития завоевал две серебряные медали в одиночном мужском первенстве, и в 2016, когда Нисикори Кэй выиграл бронзовую медаль в Рио-де-Жанейро. Осака – надежда Японии на олимпийское золото в Токио.



Форхенд Осаки (© Jiji)

Фотография к заголовку: Осака отбивает мяч форхендом (© Jiji)

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