«Самурай Джапан» – надежда Японии на олимпийское золото в бейсболе

Японские кандидаты на золотые медали Олимпиады

В 2019 году национальная сборная Японии по бейсболу «Самурай Джапан» выиграла турнир WBSC Премьер-12, победив в финале Южную Корею со счётом 5:3. Главный тренер команды Инаба Ацунори воспитывает в своих подопечных уверенность в победе, и на Олимпийских играх 7 августа они выиграли решающий матч, получив золото. Ранее они завоевали бронзовую медаль на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году.

Осенью 2019 года японские звёзды бейсбола отлично сыграли в финале турнира WBSC Премьер-12. Ямада Тэцуо («Токио Якулт Сваллоуз») сделал три хоум-рана, а Судзуки Сэйя («Хиросима Тойо Карп») за великолепную игру удостоился титула лучшего игрока турнира.

Часть спортсменов не принимала участия в матчах в связи с подготовкой к Олимпиаде. Среди них был стабильный питчер Сугано Томоюки («Йомиури Джайантс»), а также аутфилдер и сильный бэттер Янагита Юки («Фукуока Софтбанк Хаукс»).

Пандемия COVID-19 нарушила привычный порядок в различных сферах японского общества, и спорт не стал исключением. Первый матч сезона NBP, запланированный на 20 марта 2020 года, был отложен до 24 апреля, а Олимпиада перенесена на лето 2021 года. Однако спортсмены, стремящиеся занять одно из 24 мест в национальной сборной по бейсболу, продолжают тренироваться и поддерживать физическую форму для участия в Играх вне зависимости от того, когда они состоятся.

В Олимпийском бейсбольном первенстве участвует только 6 команд, игра проводится в форме группового турнира с возможностью реванша в последующих раундах. Главным противником Японии является Южная Корея, и сражения обещают быть интересными. Состав национальной сборной (24 игрока) должны объявить в июне.



Инаба Ацунори, главный тренер команды «Самурай Джапан» (© Jiji)

Бейсбол появился в США, однако именно в Японии благодаря широкой популярности он приобрёл статус национального вида спорта. Во время Олимпиады в Токио в 1964 году был разыгран товарищеский матч по бейсболу между командой Японии, состоящей из студентов и спортсменов-любителей, и американской студенческой командой.

Товарищеский турнир по бейсболу провели и на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 1984 году, хотя бейсбол в то время ещё не был включён в программу Олимпийских игр. Род Дедо, легендарный тренер университета Южная Калифорния, сформировал американскую студенческую команду из лучших игроков, среди которых был Марк Макгвайр, будущий лидер Главной лиги бейсбола, впоследствии замешанный в допинговом скандале. Однако японская любительская команда не уступила даже такому мощному противнику, пробилась в финал и стала чемпионом.

На Играх в Барселоне в 1992 году бейсбол наконец-то официально включили в программу Олимпиады. В то время в мировом бейсболе лидировала Куба, однако Японии удалось завоевать бронзовую награду. На следующей Олимпиаде в Атланте Япония проиграла в финале Кубе и получила серебро.

На Олимпиаде в Сиднее в 2000 году к участию в матчах допустили профессиональных бейсболистов. Японской смешанной сборной, состоящей из любителей и профессионалов, удалось занять только 4 место. В ходе подготовки к Афинам-2004 Япония сформировала команду из профессиональных игроков под руководством известного тренера Нагасимы Сигэо, прозванного японскими болельщиками «Мистер». Однако незадолго до Олимпиады у Нагасимы случился инсульт и он вышел из строя. Команда «Самурай Джапан» продолжила тренировки под руководством поспешно назначенного тренера, однако им удалось получить только бронзовую награду. Это ещё больше усилило решимость Японии выиграть золото, однако в 2008 году в Пекине японская сборная не сумела подняться на пьедестал почёта, заняв лишь 4 место.

В 2012 году бейсбол исключили из программы Олимпийских игр в связи с отсутствием интереса к этому виду спорта в Европе и Африке, а также в связи с нежеланием команд МЛБ подвергать лучших игроков риску травм во время участия в национальной сборной. В Токио бейсбол возвращается на Олимпиаду после пропуска трёх летних игр, однако в программе Игр в Париже в 2024 году он уже не значится. Токийские Игры могут стать для Японии единственной возможностью выиграть олимпийское золото в этом виде спорта.

Олимпиада в Токио перенесена на 2021 год, однако, невзирая на столь внезапные изменения, после начала сезона NPB мы вновь сможем увидеть на поле подающих надежды членов команды «Самурай Джапан», оттачивающих своё мастерство в предвкушении олимпийского золота.

Фотография к заголовку: «Самурай Джапан» празднует победу на турнире WBSC Премьер-12 (© Jiji)