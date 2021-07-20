Цель – золото: Ногути Акиё, спортивное скалолазание

Японские кандидаты на золотые медали Олимпиады

Спортивное скалолазание дебютирует на Олимпийских играх в Токио. Ветеран скалолазания Ногути Акиё отложила свои планы завершить спортивную карьеру и надеется войти в историю на Играх, которые состоятся в её родной стране.

Стену для скалолазания – своими руками

Спортивное скалолазание – сложное соревнование, требующее от участников физической силы и умственной стойкости, необходимых для того, чтобы взобраться на вертикальную стену, используя только опоры для рук и ног. Спортсменам приходится рисковать и принимать мгновенные решения, ведь только один-единственный просчет разделяет победу и поражение.

Ветеран японского скалолазания Ногути Акиё говорит, что впервые увлеклась этим видом спорта в 2000 году, когда училась в пятом классе начальной школы: это произошло после летней семейной поездки на Гуам, где Акиё попробовала боулдеринг. Выступая на соревнованиях в Японии, она быстро зарекомендовала себя благодаря своим навыкам скалолазания: в марте 2002 года она обошла группу старших и более опытных спортсменов и победила на Всеяпонском молодежном чемпионате.

В 2008 году в возрасте 19 лет она стала первой японкой, завоевавшей золотую медаль на Кубке мира по боулдерингу. Она защитила свой титул в 2009 и 2010 годах и в целом победила на соревнованиях четыре раза. Ее отец Кэндзи, который управляет фермой в Рюгасаки в префектуре Ибараки, полностью поддерживает спортивные занятия своей дочери: он даже построил стену для скалолазания в сарае.

Соревнования по спортивного скалолазанию проходят в трех дисциплинах: боулдеринг (спортсмены пытаются преодолеть серию коротких сложных трасс за установленный промежуток времени); соревнование на скорость (два участника соревнуются друг с другом, кто быстрее преодолеет 15-метровую стену); и соревнование на трудность (участники пытаются залезть выше всех за установленный отрезок времени). На Олимпийских играх в Токио спортсмены будут соревноваться во всех трех дисциплинах; вручение медалей будут происходить в соответствии с местом в турнирной таблице. Каждая дисциплина требует различных навыков: это затрудняет возможность доминировать во всех трех дисциплинах для одного спортсмена.

Проблема скорости

Как показывает Ногути на чемпионате мира, она наиборее сильна в боулдеринге. Она лидировала в этой дисциплине на чемпионате мира 2019 года. Однако ей не досталось золотой медали: она финишировала второй в общем зачете после Яньи Гарнбрет из Словении и заняла третье место по соревновании на трудность и седьмое в соревновании на скорость. Серебряная медаль обеспечила Ногути место в японской команде, но ее спортивные показатели говорят о том, что ей необходимо улучшить навыки скоростного скалолазания, если она хочет победить своих соперников.

Последний поклон на вершине

Узнав, что она будет участвовать в Олимпийских играх в Токио, Ногути написала в Твиттере, что очень обрадована этой новостью, и заявила, что Игры в Токио станут ее первой и последней Олимпиадой. Она говорит, что отложенные до 2021 года Олимпийские игры заставили ее повременить с завершением спортивной карьеры еще на год. Однако Ногути, которой в мае исполнится 31 год, утверждает, что она по-прежнему собрана и сфокусирована на цели. «Трудно смириться с мыслью, что Олимпиада не состоится в 2020 году», — говорит она. «Но с другой стороны, это означает, что я имею возможность больше времени наслаждаться любимым видом спорта».

Фотография к заголовку: Ногути участвует в Кубке Японии по боулдерингу 9 февраля 2020 г. (© Jiji)