Нагахара Вакана и Мацумото Маю: цель для сильнейшей пары японских бадминтонисток – вершина пьедестала

Японские кандидаты на золотые медали Олимпиады

Мечта японских поклонников бадминтона об олимпийских победах впервые воплотилась в серебряных медалях Фудзии Мидзуки и Какикавы Рэйки на Играх 2012 года в Лондоне. Это достижение дало старт большому продвижению японских участников на международных чемпионатах, и теперь, в преддверии Игр в Токио, есть повод надеяться на медали во всех состязаниях по бадминтону – как мужских, так и женских. При этом, как утверждают, наиболее близка к завоеванию олимпийского золота женская пара, прозванная «НагаМацу» – Нагахара Вакана и Мацумото Маю. В 2018 и 2019 годах они стали победительницами чемпионатов мира по бадминтону, а теперь устремлены к самой вершине олимпийского пьедестала.

«Золушки» выходят на авансцену

Нагахара и Мацумото родились в префектуре Хоккайдо, обе начали заниматься бадминтоном с детства. Хотя Нагахаре 24 года, а Мацумото – 25, из-за того, что Нагахара родилась в самом начале года, обе девочки пошли в школу в один год, а по окончании полной средней школы в 2014 году обе поступили на работу в региональный банк «Хокуто гинко» в префектуре Акита. Именно там они объединились в спортивную пару.

После поступления на работу, объединившись в парной игре, девушки стали постепенно накапливать победы в соревнованиях. В 2017 году они заняли третье место на Национальном чемпионате Японии по бадминтону, и на следующий год были выбраны в группу А японской национальной сборной. Но хотя они и попали в высшую категорию своего спорта, на самой вершине находилась другая пара, прозванная «ТакаМацу» – Такахаси Аяка и Мацумото Мисаки, золотые медалистки Олимпиады в Рио-де-Жанейро, а паре «НагаМацу» досталась роль идущих следом претенденток.

Тогда-то и произошло то, что затем назвали «историей золушек».

На Чемпионате мира в 2018 году Нагахаре и Мацумото, которые изначално не прошли квалификационного отбора, удалось выступить только благодаря тому, что спортивная пара из другой страны отказалась от участия – они выдвинулись в состав участников чемпионата в качестве замены, став четвертой парой, представляющей Японию.

Выйдя на авансцену столь неожиданным образом и оказавшись сразу во втором круге, Нагахара и Мацумото одержали победу, чтобы сойтись в третьем круге с парой Такахаси – Мацутомо и одержать победу в двух сетах 2-0.

Сильнейшие соперницы – товарищи по японской сборной

Их стремление к победе не знало пределов. Одержав победы в четверть- и полуфинальной схватках, в финале они сошлись с парой Фукусима Юки – Хирота Саяка. В предыдущем году эта именитая пара завоевала серебряные медали Чемпионата мира, а для Нагахара и Мацумото это были соперницы, у которых в прошлом из шести матчей им не удалось выиграть ни одного. Но опыт прошлого не стал для них преградой – Нагахара и Мацумото стали чемпионками, выиграв матч с результатом 2:1. Для Японии это были первые золотые медали в женском парном разряде Чемпионата мира за 41 год.

Дальнейшие события показали, что эта победа была отнюдь не случайной. После победы на Чемпионате мира следующего года, в марте 2021-го спортивная пара «НагаМацу» также завоевала титул чемпионок Открытого чемпионата Англии. Победы в этих чемпионатах с их давними традициями имеют огромную ценность для лучших мировых спортсменов.

Расцвет потенциала на высшем мировом уровне

В настоящий момент этой паре принадлежит безусловное мировое лидерство. Между тем, оглядываясь назад, становится ясно, что их внезапный рывок на самую вершину далеко не случаен.

Толчком к формированию пары стало то, что их тренер, который занимался ими в то время, почувствовал наличие большого потенциала в «высоте» своих подопечных. Обе бадминтонистки довольно высокого роста: Нагахара – 170 см, а Мацумото – 177 см. С их объедининем возник тандем, какого прежде не было в японском женском бадминтоне: физически крупная пара. Тренер увидел в этом большие возможности.

То, что его суждение не было ошибочным, подтверждает агрессивное использование спортсменками возможностей своего роста в атакующем стиле игры – их оружии на высшем мировом уровне.

Это не единственное преимущество, которое возникло благодаря формированию данной спортивной пары. Нагахаре присущ осторожный, стратегический подход, в то время как сильная черта Мацумото – быстрота и решительность действий. Благодаря такому контрасту характеров в ходе матчей возникает синергический эффект, делающий эту пару еще сильнее.

Их ждет немало сильных соперниц. Это и китайские, и корейские бадминтонистки, и японская пара Фукусима-Хирота. Но Нагахара и Мацумото готовы принять этот вызов и выйти на корт с мечтой о блеске золотых медалей Олимпиады.

Фотография к заголовку: завоевание титула победительниц Открытого чемпионата Англии в схватке с парой Фукусима-Хирота, 21 марта 2021 г., Великобритания, Бирмингем (© Jiji Press)