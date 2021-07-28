Окамото Мисугу: пятнадцатилетняя обладательница 1-й строчки мирового рейтинга в новом олимпийском виде спорта – скейтбординге

Японские кандидаты на золотые медали Олимпиады

Одним из четырех новых олимпийских видов спорта на Олимпиаде в Токио является скейтбординг. Этот спорт причислен к олимпийским состязаниям в связи с желанием Международного олимпийского комитета повысить интерес к Играм среди молодежи. В категории скейтбординга, именуемой «парк», участники соревнуются в исполнении технических приемов на площадке, представляющей собой комбинацию чаш, набирая скорость и взмывая в воздух. Одна из явных претенденток на золотую медаль в этой дисциплине – Окамото Мисугу, 15-летняя японка-ученица 3-го класса неполной средней школы.

В национальную сборную – из 6-го класса начальной школы

«Любуясь скейтбордистами, совершающими высокие прыжки, я захотела стать одной из них».

Окамото родилась в городе Такахама префектуры Айти. Она начала заниматься скейтбордингом примерно во 2-м классе начальной школы под влиянием старшего брата, и сразу же стала делать заметные успехи. После плодотворных выступлений на ряде соревнований в своей стране, в 2018 году, когда Окамото пошла в 6-й класс, юная скейтбордистка вошла в состав национальной сборной для участия в Чемпионате мира, где заняла 5-е место. Она выделялась среди соперниц даже притом, что в скейтбординге, особенно женском, насчитывается немало тех, кого отличает небольшой вес и ловкость.

В лучах славы мирового скейтбординга стремление Окамото к вершине только усилилось.

«Хочу заниматься еще больше и повысить мастерство».

Преисполнившись такой решимости, Окамото переехала учиться в дом семейства Сасаока Кэнсукэ – одного из ведущих представителей мужского скейтбординга, где стала заниматься под руководством его старшего брата Кэндо – именитого тренера и профессионального скейтбордиста.

И хотя семейство Сасаока живет в соседней префектуре Гифу, переезд из родного дома – решительный поступок для шестиклассницы. Но тяга к скейтбордингу была столь сильна, что она пошла на этот шаг без сомнений.

Первая исполнительница бэксайд-540

Погружение в тренировки под руководством Сасаока не замедлило отразиться в исполнительском мастерстве и практических успехах.

В 2019 году Окамото победила на международных состязаниях Dew Tour – одном из отборочных чемпионатов на пути к Олимпийским играм в Токио. На этом турнире она в полной мере продемонстрировала высоту своего технического уровня, став первой в истории девушкой, успешно исполнившей прыжок с разворотом назад на полтора оборота – так называемый «бэксайд-540», заставив изумленно ахнуть болельщиков и остальных участников.

После этого Окамото выиграла еще несколько международных турниров, в том числе Х-Games – крупнейшие мировые состязания в экстремальных видах спорта. Удерживая до настоящего времени первую строчку в мировом рейтинге, она обеспечила себе право на долгожданное участие в национальной олимпийской сборной.

Медаль как путь к собственной манере исполнения

Ученица третьего класса неполной средней школы считается одной из безусловных претенденток на олимпийское золото. Это очень большая психологическая нагрузка, под которой человеку нередко случается дрогнуть.

Но Окамото не из таких.

«Хочу расширить свой арсенал технических приемов и суметь продемонстрировать собственный стиль».

Этой спортсменкой, рост которой составляет 141 сантиметр, чья динамичная техника вызывает восторг у зрителей, всецело движет стремление показывать еще более сложные приемы и добиваться большего.

И если только она не дрогнет в этом стремлении, ей не составит труда справиться с давлением и завоевать олимпийское первенство.

Состязания, на котором Окамото предстоит высоко взмывать в олимпийское небо Токио, состоятся 4 августа.

Фотография к заголовку: выступление Окамото Мисугу в финальном женском заезде состязаний «парк» на турнире Dew Tour, 23 мая 2021 г., США, Де-Мойн, штат Айова (© AFP / Jiji Press)