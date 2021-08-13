Претенденты на золотые медали Игр в Токио (8) Абэ Ута: общий счет в поединках с зарубежными соперницами 59:1. Цель – победа в «национальной» дисциплине в один день со старшим братом

Японские кандидаты на золотые медали Олимпиады

Если есть спорт, в котором мы неизменно ожидаем от японских участников золотых медалей на любом чемпионате, то это, конечно, дзюдо – единоборство родом из Японии. Особое внимание в этом спорте обращает на себя дзюдоистка, подавляющий процент побед которой над иностранными соперницами уверенно обеспечивает ей статус фаворитки состязаний. Это Абэ Ута, студентка Японского университета физической культуры, выступающая в весовой категории до 52 килограммов. На момент открытия Олимпиады в Токио ей был 21 год. На татами Абэ вышла 25 июля – в один день со своим старшим братом Хифуми (23 года), который выступал в мужской категории до 66 килограммов. Им удалось реализовать свою цель, они стали чемпионами в один день, это первые в истории брат и сестра, победившие в одной спортивной дисциплине.

Мировое лидерство в 16-летнем возрасте

Абэ Ута, которая родилась в городе Кобэ префектуры Хёго, с самого детства видела, как занимается дзюдо ее старший брат Хифуми, а сама она начала осваивать этот спорт примерно тогда же, когда пошла в детский сад.

Ее изрядные способности проявились еще во время учебы в начальной школе – она стала участвовать в национальных чемпионатах, но заметных успехов в то время не добилась. Взлет состоялся с началом учебы в неполной средней школе. Абэ взялась за отработку того, что ей не очень нравилось, а кроме того, начала заниматься с тренером, который стал для нее самым настоящим наставником. Теперь она быстро добивалась успехов, в том числе одержала победу на национальном чемпионате среди учащихся неполных средних школ.

Единожды вспыхнувшее пламя было не унять. Во время учебы в первом классе полной средней школы Абэ выиграла «Гран-при Дюссельдорф» – турнир Большого шлема Международной федерации дзюдо, став самой молодой в истории чемпионкой этих состязаний.

В 2018 году, ученицей третьего класса полной средней школы, Абэ выступила на Чемпионате мира и одержала победу, а на следующий год повторила этот результат и стала двукратной чемпионкой. После этого ее стали называть безусловной мировой королевой.

Легкость бросков в поединках с соперницами-иностранками

Более всего обращает на себя внимание сила, которую эта дзюдоистка демонстрирует в поединках с иностранными соперницами. Общий счет, с которым Абэ подходит к Играм в Токио с тех пор, как во время учебы в неполной средней школе она начала участвовать в международных турнирах, составляет 59 побед при единственном поражении. Именно этот показатель, наряду с многочисленными чемпионскими титулами, дает основания именовать ее «главной фавориткой».

«С иностранными соперницами легче проводить броски, мне с ними как-то проще», – словно говорит Абэ итогами своих поединков.

Поддержкой спортсменке служит безупречная техника проводимых ею бросков. Вместе с тем, стоит ей только выполнить захват ворота, она демонстрирует яростную мощь хватки, высвободиться из которой не так-то просто. Эти преимущества позволяют ей одерживать большое количество побед с высшей оценкой – «иппон», что добавляет привлекательности дзюдо, которое демонстрирует Абэ.

Спортивный стиль дзюдоистки – непрерывное устремление вперед, проявляется и в ее речах, полных решительного нежелания уступать.

Достаточно вспомнить ее слова после победы на Токийском турнире Большого шлема, в котором Абэ участвовала ученицей второго класса полной средней школы.

«Думаю, теперь они узнали: в этой категории есть Абэ Ута».

«Я намерена продолжать эпоху Абэ Уты до 2020 года».

Последующий период – более трех с половиной лет – стал временем исполнения этих слов, и в нынешнем году Абэ выиграла два международных чемпионата, в которых принимала участие, снова продемонстрировав свою мощь.

«Построить счастливую семью»

Цель, которую Абэ ставит перед собой на долгожданной Олимпиаде в Токио – одержать победу одновременно со своим уважаемым старшим братом.

«Я хочу реализовать то, что мы поставили целью вместе со старшим братом».

С точки зрения возраста шансы на победу на предстоящей Олимпиаде тоже вполне достаточные. Поэтому самые разные СМИ в интервью спрашивают у нее о «дальнейших целях на будущее», рассчитывая, вероятно, услышать что-нибудь в духе «хочу выиграть такой-то чемпионат». Ее ответ оказывается для них неожиданностью:

«Построить счастливую семью».

Когда она произносит эти слова, ее лицо озаряется улыбкой и становится совсем другим – не тем, с каким Абэ выходит на татами. Именно эта искренность одной из лучших дзюдоисток мира снискала ей множество поклонников.

Фотография к заголовку: На Чемпионате мира 2019 года Абэ Ута стала двукратной победительницей. В полуфинале она нанесла поражение обладательнице золотой медали Олимпиады в Рио-де-Жанейро Маилинде Кельменди (слева), 26 августа 2019 г., Токио, комплекс спортивных единоборств «Ниппон будокан» (© Jiji Press)