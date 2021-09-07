Система санкин котай: выросшие в Эдо правители не заботились о своих княжествах

Система обязательного прибытия на службу (санкин котай) в Японии в период Эдо: правда и вымысел

Знаменитые даймё Асано Такуми-но ками Наганори и Мацудайра Катамори родились и выросли в Эдо, поскольку их матери жили там из-за системы посменного пребывания даймё в Эдо, политическом центре страны того времени. Наганори был третьим правителем княжества Ако, а Катамори – девятым правителем Айдзу.

Асано Такуми-но ками не был «деревенским самураем»

Не только Наганори и Катамори, вообще почти все без исключения правители княжеств времён сёгуната Токугава родились в эдоских резиденциях княжеств и выросли в Эдо. Правителям предписывалось регулярно ездить из своего княжества для пребывания в Эдо по системе санкин котай, а их жёны и дети должны были жить в Эдо в качестве заложников, так что наследники рождались и проводили молодые годы там.



Гравюра «Записи о верных вассалах, часть 3» (Тююги син року дай сан), Наганори с мечом напал на Киру Кодзукэ-но сукэ. Наганори рассказал следствию, что из-за личной обиды он забыл обо всём и попытался отомстить, совершенно не думая даже о сохранении княжества и судьбе вассалов и жителей его владений (Специальная коллекция документов Токийской центральной библиотеки)

Наследуя отцовскую должность, правители, как и их отцы до них, начинали ездить между своим княжеством и Эдо, а их дети тоже рождались и росли в Эдо – такое странное положение дел сложилось из-за системы санкин котай, и в результате молодые наследники не знали собственное княжество. Конечно, им наверняка рассказывали о характеристиках княжества и текущей ситуации главные советники даймё в Эдо и окружающие, но они взрослели, ни разу не увидев своих владений собственными глазами. Примерно так же в наши дни есть депутаты, унаследовавшие от отцов выборные округа в регионах, но сами родились и выросли в Токио.

Что происходит, когда молодой наследник вырастает и сам становится правителем? Нетрудно представить, что ему нравится в Эдо и он, наоборот, избегает жизни в сельской местности.

Когда я смог взять интервью у историка, специалиста по периоду Эдо Ооиси Манабу (в настоящее время – почётный профессор Токийского университета Гакугэй), он увлечённо говорил об этой особенности феодалов того времени; Эдо они воспринимали как «родину», а своё княжество – как далёкую провинцию. Он также рассказал, что упоминания об этом можно видеть в исторических источниках.

Ученый-конфуцианец Огю Сорай, служивший у Ёсимунэ, восьмого сёгуна рода Токугава, в своей книге «Беседы о политике» (Сэйдан) писал: «все они (даймё) выросли в Эдо и считают Эдо своим родным городом».

Официальная летопись сёгуната Эдо «Истинные записи Токугава» (Токугава дзикки), также описывает ситуацию в конце периода Эдо: «Если все жёны и дети будут проживать в резиденции правительства (то есть в Эдо), то пребывание по системе санкин котай в Эдо будет приятнее, чем проживание в своих владениях».

Кира Кодзукэ-но сукэ унижал Асано Наганори, уже упоминавшегося выше, называя его «деревенским самураем», из-за чего Наганори ранил его мечом в коридоре Мацуно замка Эдо, но на самом деле тот родился и вырос в резиденции княжества Ако, располагавшемся в нынешнем токийском районе Тюо.



Карта района Цукидзи в Эдо (Цукидзи хаттёбори нихомбаси-минами эдзу). Красной линией обведён остров, где расположены орудийные батареи; синий кружок – усадьба резиденции княжества Ако (карта примерно 1840-1860-х годов, до наших дней резиденция не сохранилась). Красный прямоугольник – храм Хонгандзи, который находится недалеко от нынешних Цукидзи и Гиндзы (собрание Национальной парламентской библиотеки)

В характеризующей даймё книге «Докай косюки» годов Гэнроку (1688-1704) Наганори описан следующим образом: «Путь политики с малых лет и потом, когда вырос, поручал советникам княжества», то есть он, похоже, не интересовался управлением княжества.

Фудзита Токо и его критика тех, кто слишком любил жить в Эдо

А как в княжествах относились к выросшим в Эдо даймё и проживавших в эдоской резиденции вассалам?

В упоминавшейся книге «Докай косюки» феодалов княжества Хидзэн-Хирадо описывают следующим образом: «В резиденции в Эдо много новых, родившихся в Эдо, а правитель Мацура Сигэнобу любит красивых, поэтому там много красавчиков, которые не любят ездить в своё княжество».

Сигэнобу (1549-1614) был первым даймё княжества Хирадо, правивший там со времён Воюющих провинций и в самом начале периода Эдо. Даймё всех княжеств страны стали приезжать для обязательного пребывания в Эдо после того, как Иэясу выиграл битву при Сэкигахара в 1600 году, но уже через 14 лет служившие в эдоской резиденции вассалы не любили ездить в своё княжество – наверняка и в княжестве их тоже не слишком любили.

Много лет спустя, в конце эпохи сёгуната Токо Фудзита, который был главным советником Токугавы Нориаки, «Неистового князя» из Мито, в своём сочинении «Пояс Хитати» (Хитатиоби) писал: «Служащие в резиденции в Эдо высмеивают жителей Мито как деревенщину, а самураи Мито презирают служащих резиденции за легкомыслие, и это мешает политическим делам», осуждая взаимную неприязнь между живущими в Эдо и жителями княжества, которая мешала успешному ведению политики княжества. Он также подвергает резкой критике злобную хитрость, подчас присущую уроженцам Эдо, утрату ими силы духа и презрения к излишествам.

Даймё Мито относились к дзёфу даймё, имевшим право постоянно жить в Эдо и избавленным от постоянных поездок между Эдо и своими княжествами, но и в других княжествах, вероятно, работников резиденции в Эдо подвергали подобной критике.



Фудзита Токо, «Портреты людей княжества Мито» (Суйхан дзимбуцу сёдзо, слева); Мацудайра Катамори из книги «Ретроспектива истории за восемьдесят лет Бакумацу, Мэйдзи и Тайсё» (собрание Национальной парламентской библиотеки)

В прошлой статье я упоминал, что вражда между резиденциями в Эдо и живущими в княжествах людьми была вызвана огромными расходами на резиденции и пребывание в Эдо. Бывало, что переживающий за это пытался убедить даймё пересмотреть своё отношение к этому и в результате вызывал гнев господина – например, Сайго Таномо, главный советник княжества Айдзу, живший в период Бакумацу, незадолго до конца сёгуната.

Мацудайра Катамори, 9-й даймё Айдзу, которому служил Таномо, в исторических сериалах изображён как недалёкий, но исполненный искренней преданности к сёгунату правитель, однако в собственном княжестве его оценивали по-другому.

Катамори происходил из рода Мацудайра, правившего княжеством Такасу в земле Мино, его усыновил младший брат его отца, бывший правителем в Айдзу. Может показаться, что он отправился в далёкое путешествие из Мино в землю Айдзу – на самом же деле, по словам упоминавшегося профессора Ооиси, он просто переехал из резиденции княжества Такасу в Ёцуя в Эдо (в настоящее время токийский район Синдзюку) в резиденцию княжества Айдзу в районе Тиёда.

В резиденции клана в Эдо в него вбили моральные устои правителей Айдзу, проникнутые абсолютной преданностью сёгунам Токугава, а в 4 году Каэй (1851) в возрасте пятнадцати лет (16 по японскому счёту, когда новорожденный считается годовалым) он впервые приехал в княжество, и на следующий год занял должность даймё.

Преданный сёгунату и исполненный амбиций молодой правитель стремился сделать карьеру и в центральном правительстве, во 2 году Бункю (1862) он даже был назначен в Киото представителем сёгуна, занявшись усмирением беспорядков, и деньги княжества рекой утекали уже не только на содержание резиденции в Эдо, но и на проживание в Киото. Люди в княжестве были замучены налогами – интересно, как они относились к Катамори? Сайго Таномо пытался призвать его одуматься, но тот не слушал. Потом, когда войска нового правительства вторглись в Айдзу, Таномо, нёсший ответственность за поражение при Сиракавагути, был изгнан.

Система санкин котай как причина концентрации финансов и людей в Токио

Система санкин котай привела к появлению правителей, которые жили в Эдо (или в Киото, как Катамори) и не знали, что в действительности происходит в их княжествах. Их приближённые также жили при даймё, управлявшем своими владениями издалека, и набирались столичных привычек – между ними и жителями княжеств существовала непреодолимая пропасть. Это и было источником негативного влияния системы.

Дело было не только в требованиях сёгуната. Пусть корень проблем состоял в том, что жена и дети даймё были обязаны жить в Эдо в качестве заложников, но и сами даймё практически всех княжеств оказались неспособны обучать родившихся и выросших в Эдо наследников заботе о своих владениях и ограничить расходы на содержание резиденций княжеств в Эдо.

Возможно, основной причиной проблем была роскошная жизнь в Эдо, тщеславие и стремление блеснуть достатком. В княжествах искали способы сократить расходы на резиденции в Эдо, чтобы улучшить финансовое положение, но лишь немногие люди действительно добились успеха – например, Уэсуги Такаяма, правитель княжества Ёнэдзава.

Вероятно, истоки «односторонней концентрации», когда в Токио сосредоточено всё – политическое управление, деньги и люди – следует искать в системе санкин котай, существовавшей в период Эдо.

Справочная литература: «Управление и реформы в Японии Нового времени» (на японском языке, изд-во «Ёсикава кобункан»)

Это заключительная статья цикла «Система обязательного прибытия на службу (санкин котай) в Японии в период Эдо: правда и вымысел», спасибо за внимание.

Изображение к заголовку: Процессия санкин котай даймё княжества Айдзу. Вверху справа – гора Бандай, в центре второго сверху ряда виден паланкин каго, в котором едет даймё. Эта картина реалистично показывает шествие одного из приближённых к роду сёгунов фудай даймё, игравших ключевую роль в регионе Тохоку в конце периода Эдо (собрание библиотеки Айдзувакамацу)