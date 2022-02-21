«Злодей» Тайра-но Киёмори как бизнесмен, развивавший торговлю и денежную экономику

Война между родами Тайра и Минамото и её отголоски в истории Японии

В историческом сериале NHK этого года «13 вассалов Камакурского правителя» Мацудайра Кэн исполняет роль Тайра-но Киёмори – непреклонного политика, стоящего на пути у стремящихся к власти Минамото-но Ёритомо и Ходзё Ёситоки. Киёмори обычно считают человеком высокомерным и заносчивым, и неудивительно, что его изображают диктатором, которому никто не смел идти наперекор. Однако изучение исторических фактов показывает, что он обладал выдающейся харизмой, что позволило ему оставить после себя много достижений.

Три поколения Тайра – Масамори, Тадамори и Киёмори

Именно Киёмори приказал своему сыну Сигэхире сжечь храмы Кофукудзи и Тодайдзи, выступившие против дома Тайра, и сделал императором своего внука, правившего как император Антоку, в возрасте одного года, единолично управляя политикой страны.

Фраза о том, что заносчивые не благоденствуют долго, в начале «Повести о доме Тайра», по всей вероятности, относится как раз к поведению Киёмори, к которому могли применять определение «враг Будды» или «враг императора».

Хотя у Тайра были причины поступать таким образом, нельзя отрицать, что их образ как разрушителей вековых традиций и мятежников, поднявших меч против императоров и Будды, постоянно подчёркивался, и за ними закрепилась репутация «злодеев».

Однако Киёмори оставил и огромное наследие, и было бы неправильно безапелляционно назвать все его деяния «злом», не оценивая его достижения.

Самым большим достижением Киёмори является развитие торговли через активизацию торговых путей и создание портов для торговли с империей Сун. Прогрессивный характер этой деятельности в значительной степени способствовал экономическому развитию в более позднее время.

Но прежде всего мы должны упомянуть деда и отца Киёмори – основы благоденствия Тайра заложили они, а при Киёмори род достиг пика процветания.



Слева – Тайра-но Масамори, дед Киёмори, в «Жизнеописаниях ста военачальников нашей страны» (Хонтё хякусодэн), справа – Тайра-но Тадамори, отец Киёмори, в сборнике биографий «Дзэнкэн кодзицу»; Киёмори равивал политику, основы которой заложили его отец и дед (изображения из Национальной парламентской библиотеки)

В первом году Дзётоку (1097) Тайра-но Масамори, дед Киёмори, подарил земли императорскому двору. Отрёкшийся от престола Сиракава в то время был императором-иноком и диктовал свою волю императорскому двору. Его дочь, принцесса, которую он очень любил, умерла в юном возрасте, и Масамори подарил территорию, где находилась усадьба принцессы, для устройства на этом месте буддийского храма Рокудзёин, что порадовало Сиракаву.

Укрепление связей с императорами-иноками через пожертвования оставалось эффективной стратегией наращивания влияния Тайра до времён Киёмори.

Кроме того, благодаря воинским умениям Масамори, он получал задания усмирять пиратов, наводнивших Внутреннее море Сэто, подавлять мятежи, защищать столицу от монахов и прихожан храмов Энрякудзи и Кофукудзи, которые вооружёнными толпами ходили к императорскому двору и вынуждали выполнять их требования. Он отвечал за полицейские функции по поддержанию общественной безопасности, а усмирение пиратов позднее будет иметь особенно важное значение.

Масамори добился впечатляющих успехов, его назначали правителем богатых земель с высокими доходами – Тадзима (северная часть нынешней префектуры Хёго), Инаба (восточная часть префектуры Тоттори), Танго (северная часть префектуры Киото), Бидзэн (юго-восточная часть префектуры Окаяма).

Сын Масамори, Тайра-но Тадамори, имея такую богатую экономическую базу, стремился ещё больше укрепить отношения с экс-императорами. В результате под его контролем оказались земли Этидзэн (северная часть префектуры Фукуи), Мимасака (северо-восточная часть префектуры Окаяма), Харима (юго-западная часть префектуры Хёго) и другие, он стал первым из рода Тайра, кто получил статус придворного-тэндзёбито, допущенного к особе императора.

Таким образом, Киёмори, опиравшийся на наследие отца и деда, стал первым выходцем из самурайских родов, кто имел огромную экономическую и политическую мощь. Уже на момент своего рождения он имел возможности, несравнимые с ближайшими соперниками из Минамото – рода Кавати-Гэндзи.

Обеспечение безопасности кораблей из империи Сун и монопольная прибыль от торговли

Несмотря на влияние, Киёмори был из самураев, и аристократы смотрели на него свысока.

Как писал Фудзивара-но Мунэтада в «Дневнике Правого министра с улицы Накамикадо» (Тююки), Масамори, деда Киёмори, аристократы с презрением называли «отбросами», а в «Повести о доме Тайра» (Хэйкэ-моногатари) описан случай, когда ненавидевшие Тайра-но Тадамори придворные собирались устроить ему избиение «в тёмную».

Нетрудно представить, что и Киёмори получил свою долю презрения и оскорблений за низкое происхождение, и можно даже испытать своего рода радость за него – он всё-таки смог выбиться наверх, несмотря на жестокую дискриминацию.

Успех ему обеспечила борьба с пиратами, о которой говорилось выше. Усмирение пиратов Внутреннего моря Сэто было одним из тех поручений, за которые соперничали самураи, а Тайра-но Масамори и Тадамори уже успешно проявили себя на этом поприще.

В борьбе с пиратами для Тайра была и другая выгода – обеспечение безопасности судов во Внутреннем море Сэто стимулировало торговлю с китайской империей Сун и оживляло экономическую деятельность. Тайра-но Тадамори, а после него и Киёмори обратили на это особое внимание и последовательно развивали торговлю между Японией и Китаем.

Идущие из империи Сун торговые корабли были слабо защищены, либо же вообще не имели вооружения, что делало их лёгкой добычей для пиратов. Войска Тайра боролись с пиратами и сопровождали корабли, обеспечивая их безопасность, что повышало доверие со стороны Сун к роду Тайра, благодаря чему они получали возможность напрямую торговать с Сун, не обращаясь к императорскому двору.

Во времена Тадамори торговля с Сун была государственной привилегией, управление ей было в ведении императорского двора. Ей занималось расположенное на Кюсю управление Западных земель Дадзайфу, и непосредственно им руководил глава управления, наместник дадзай-но гон-но ками. Тайра-но Тадамори решил использовать выгодное расположение поместья Кандзаки в земле Хидзэн (современные префектуры Сага и Нагасаки) и попросил поручить ему управление этим поместьем.

Поскольку в Кандзаки располагался резервный порт Дадзайфу, его можно использовать для торговли между Японией и империей Сун без участия Дадзайфу.

Киёмори, унаследовавший Кандзаки от своего отца, воспользовался этим преимуществом и продолжал обеспечивать безопасность кораблей Сун, благодаря чему смог постепенно монополизировать торговые связи через Внутреннее море Сэто. Вряд ли об этом задумывались пришедшие на смену Тайра воины Минамото из Восточных земель страны.

Порт Овада-но томари и святилище Ицукусима

Тайра за свои частные средства развивали порты и на Хонсю – например, Овада-но томари, находившийся на западной стороне нынешнего порта Кобе.



Реконструкция порта Овада-но томари; сцены с участием Киёмори (актёр Мацудайра Кэн) и Мунэмори (Коидзуми Котаро) во 2-м эпизоде исторического сериала «13 вассалов Камакурского правителя» сняты в похожей обстановке (фотография предоставлена Археологическим музеем префектуры Хёго)



Мыс Вада около порта Овада-но томари в книге «Знаменитые места Сэццу» (Сэццу мэйсё дзуэ, ок. 1798 г.). После периода Камакура это место называлось заливом Хёго, в период Муромати здесь располагался международный торговый порт, а в период Эдо местная торговля процветала благодаря кораблям китамаэбунэ, соединявших побережье ​Японского моря, Хоккайдо и Тохоку с центральным регионом Кинки (собрание Национальной парламентской библиотеки)

Этот порт для Киёмори стал важной базой для контроля торговли между Японией и Сун. Строительство искусственного острова-волнолома Кёгасима, «острова Сутры», также было начато по инициативе Киёмори. Хотя оно не было завершено при жизни Киёмори, позднее остров был достроен, он защищал корабли и порт от волн, способствуя последующему развитию Кобэ.

Развитие денежной экономики посредством торговли между Японией и империей Сун мы можем назвать достижением Киёмори. В ходе этой торговли Япония импортировала сунские деньги, текстиль, благовония и т. п., экспортируя золотой песок, жемчуг, серу. Первоначальной целью ввоза сунских медных монет была переплавка и использование как металла – например, для буддийской утвари, однако со временем они вошли в оборот, способствуя денежному обращению и заменяя практику товарного обмена. Накопление денег помогало формированию капитала и также способствовало экономическому развитию.

Другое наследие Киёмори относится к сфере культуры, это объект Всемирного наследия – святилище Ицукусима.

Как мы видели, Тайра были «людьми моря», так что их почитание святилища Ицукусима, божество которого имело отношение к морскому транспорту, было совершенно естественным. Кроме того, земля Аки (западная часть нынешней префектуры Хиросима), где находится святилище, контролировалась родом Тайра со времён Тадамори. Киёмори унаследовал этот контроль, перестроил святилище, чтобы молиться о безопасности судоходства, и сделал божество Ицукусимы родовым божеством (удзигами) Тайра.

В святилище хранятся 33 свитка копий Лотосовой сутры и других священных писаний, которые Киёмори и другие Тайра распределили между собой по одному свитку на каждого, переписали и преподнесли святилищу. Прекрасные обложки с изящной росписью золотом и серебром считаются высшим проявлением искусства орнаментации сутр и признаны национальным достоянием. Хэйкэ нокё, «сутры, поднесённые Тайра», наглядно показывают нам процветание рода Тайра в те дни.



Святилище Ицукусима; здания, построенные Киёмори в 1168 году, были уничтожены пожаром в 1207 году, однако и тогда, и после других пожаров святилище каждый раз восстанавливали (PIXTA)

Развитием денежной экономики позднее стал известен Ода Нобунага, а когда заходит речь о получении прибыли за счёт развития внешней торговли, вспоминается Сакамото Рёма. Таким образом, живший за сотни лет до них Киёмори предвосхитил идеи своих знаменитых соотечественников, он был реформатором, который родился не в своё время. Он также оставил и культурное наследие, сохранившееся до наших дней, и его достижения трудно переоценить.

Фотография к заголовку: Статуя Тайра-но Киёмори (имитация). Буддийский священник с своё время скопировал сидящую статую Тайра-но Киёмори, важное национальное культурное достояние, находящуюся в храме Рокухарамицудзи в Киото. Фигура Киёмори со свитком священного текста в руках производит сильное впечатление на зрителей (собрание Музея истории и фольклора Миядзима, город Хацукаити)