Война между родами Тайра и Минамото и её отголоски в истории Японии

«Государь, управляющий Поднебесной»: экс-император Го-Тоба, вставший на пути Ходзё Ёситоки

История

Среди 126 сменявших друг друга императоров было двое, которые собрали армию и сражались против правления самураев, это 82-й император Го-Тоба и 96-й император Го-Дайго. Го-Тоба передал трон первому принцу, когда ему было всего 19 лет, и стал императором в отставке, управляя страной как титэн-но кими, «государь, правящий Поднебесной», и предпринял попытку свергнуть правление Камакуры. В историческом сериале NHK «Тринадцать вассалов Камакурского правителя» он также показан как последняя крупная политическая фигура, стоящая на пути Ходзё Ёситоки к власти над страной.
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Император с разносторонними дарованиями

«Прошедший по десяти тысячам путей» – так характеризует императора Го-Тоба исторический текст «Ясное зерцало» (Масу кагами). В этом описании Го-Тоба показан как разносторонне одарённый человек, который был специалистом в самых разных сферах. «Ясное зерцало» описывает период с 4 года Дзисё (1180), когда родился император Го-Тоба, до 3 года Гэнко, или 2 года Сёкё (1333), когда император Го-Дайго начал Реставрацию годов Кэмму. Этот текст посвящён достижениям двух императоров.

«Десять тысяч путей» императора Го-Тоба включали в себя глубокие знания японской поэзии вака и придворной культуры, игру в мяч (кэмари), конные пробеги на скорость и умения верховой езды (умакурабэ), конную стрельбу из лука (касагакэ), плавание (суйрэн) и охоту. Можно сказать, что он обладал и литературными, и военными дарованиями. Знать обычно только смотрит на скачки, но говорят, что сам император Го-Тоба ездил верхом. Таким образом, мы знаем, что он обладал высокими физическими способностями и хорошо занимался физическими упражнениями (поэзия вака и придворная культура тоже важны и будут обсуждаться позже).

Он также учредил гобан кадзи – «посменную государеву кузню», где, как говорят, увлечённо занимался изготовлением мечей. Однако занятия кузнечным делом – всего лишь легенда, точно об этом мы не знаем, но рассказывают, что в святилище Авата в районе Хигасияма в Киото поклонялись кузнецы школы Аватагути, служившие в кузне императора Го-Тоба.

Дарования, проявленные им на «десяти тысячах путей», были заметны уже в детстве. Покойный Мэдзаки Токуэ, исследователь придворной культуры, в своей книге «Исторические биографии: экс-император Го-Тоба» (Сидэн Го-тоба ин, изд-во «Ёсикава кобункан») указал на «врождённый деятельный характер» и в качестве примера приводит историю о том, как император Го-Сиракава устроил собеседование с принцами, когда выбирал своего преемника, которому уступит императорский титул.

Претендентов на наследование титула было двое – принцы Корэакира и Такахира, с которыми и проводилось собеседование.

В это время, во 2 году Дзюэй (1183) малолетний император Антоку и его младший брат, принц Морисада, после бегства рода Тайра из столицы вместе с ними находились в Фукухаре (современный город Кобе), а не в Киото. Экс-император Го-Сиракава хотел, чтобы титул принял один из принцев , Корэакира или Такахира, чтобы избежать задержки государственных дел, связанной с отсутствием императора.

Наследование императорского титула после императора Го-Сиракава

Согласно историческому сочинению «Мои скромные записки» (Гукансё), написанному монахом буддийского направления Тэндай Дзиэном, во время собеседования Такахира называл Го-Сииракаву «дедушкой» (одзии-сама), чем порадовал экс-императора. Кроме того, в «Записях о расцвете и падении родов Минамото и Тайра» (Гэмпэй дзёсуйки) говорится, что Такахира уселся ему на колени.

Экс-император был очень доволен не робеющим и бойким принцем и назначил его следующим императором. В дневнике «Гёкуё» аристократа Кудзё Канэдзанэ также говорится, что Такахира был выбран в результате двух гаданий.

Так появился новый император – Го-Тоба.

Однако говорят, что у императора Го-Тоба был комплекс. Дело в том, что он взошёл на престол в 1 году Гэнряку (1184), но Три священных сокровища, регалии императоров – священные меч, яшма (магатама) и зеркало – находились у рода Тайра, который забрал их вместе с императором Антоку. Таким образом, воцарение императора Го-Тоба было беспрецедентным, оно совершилось без регалий. Многие исследователи отмечают, что это бросало тень на жизнь императора Го-Тоба, заставляя его ощущать своего рода комплекс неполноценности.

Более того, в следующем году разразилась битва в заливе Данноура, и вместе с императором Антоку Три священных сокровища упали в море. Яшму и зеркало отыскали, но меч был утерян и больше не вернулся.

Мэдзаки Токуэ писал о словах упоминавшегося уже Дзиэна в «Моих скромных записках»: «Драгоценный меч навеки потерян, и это печально для монаршего правления… Думаю, потерялся он в знак того, что защита людей теперь перешла к военным правителям».

В книге «Исторические биографии: экс-император Го-Тоба» он анализирует эту запись: «Дзиэн подчёркивает, что исчезновение меча в море было проявлением принципа дори в связи с тем, что императоры уступили свою функцию защиты людей воинским родам».

Священный меч потерян, и принцип дори проявился в том, что власть перешла к сословию самураев – если даже Дзиэн, ближайший помощник императора Го-Тоба так считал, то для самого императора это было большим потрясением. Предполагают, что он посвятил себя изучению императорских наук, чтобы компенсировать потерю, и что именно поэтому у него развилась жгучая враждебность по отношению к самурайским родам.

«Новый сборник старых и новых песен Японии» (Син кокин вакасю) и «Тайный сборник больших и малых обычаев» (Сэдзоку сэнсин хисё)

В 9 году Кэнкю (1198), когда ему было всего 19 лет, императора Го-Тоба  отрёкся от престола в пользу первого принца Тамэхито, и сам стал экс-императором. Тамэхито стал 83-м императором под именем Цутимикадо. Так началось правление экс-императора Го-Тоба, продолжавшееся 23 года.

Примерно в 1 году Кэннин (1201) было установлено автократическое правление. Го-Тоба контролировал придворную знать, храмы и святилища, построив мощную систему, которую можно назвать единоличной диктатурой. В то же время он наладил прочные отношения с третьим сёгуном Камакуры, Минамото-но Санэтомо, и даже пытался контролировать рода самураев.

Историк Мотоки Ясуо писал: сказал: «Авторитарный режим Го-Тоба – это достигшая своей высшей точки система инсэй, правления экс-императоров» («Каким человеком был экс-император Го-Тоба?», изд-во «Косайдо сюппан»).

Можно назвать два главных достижения экс-императора Го-Тоба.

Первое – это создание сборника «Новое собрание старых и новых песен Японии» (Син кокин вакасю). Японская поэзия вака была одним из важнейших литературных искусств императора, но во время правления экс-императора Го-Сиракава он предпочитал популярные песни периода Хэйан имаё, а из-за политической нестабильности, вызванной войной Минамото и Тайра, культура вака переживала трудные времена. Новый экс-император постарался завоевать сердца и умы опустошённого войной общества с помощью «Нового собрания старых и новых песен Японии».

Глядя на это с точки зрения современности, нельзя не задаваться вопросом, действительно ли это могло спасти мир. Но для «государя, управлявшего Поднебесной», поэзия вака в то время была очень важна.

Список «Нового собрания старых и новых песен Японии» 3 года Дзёо (1224), часть первая. Дайдзё тэнно, написавший второе стихотворение – это сам экс-император Го-Тоба. Это известное стихотворение, «Весна понемногу приходит на небо, на небесную гору Кагуяма наползает туман» (коллекция Национальной парламентской библиотеки)
Список «Нового собрания старых и новых песен Японии» 3 года Дзёо (1224), часть первая. Дайдзё тэнно, написавший второе стихотворение – это сам экс-император Го-Тоба. Это известное стихотворение, «Весна понемногу приходит на небо, на небесную гору Кагуяма наползает туман» (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Вторым достижением можно считать завершение сборника «Тайный сборник больших и малых обычаев» (Сэдзоку сэнсин хисё), в котором описаны юсоку кодзицу – правила и ритуалы, одежда, предписанная знати и самураям и т. п.

Юсоку кодзицу относится к ритуалам и церемониям при императорском дворе, эти правила были необходимы для поддержания классового устройства общества. Церемонии и ритуалы показывали авторитет священной особы императора, осуществляющего правление.

Из дневника Фудзивара-но Тэйка «Записи ясной луны» (Мэйгэцуки) видно, что экс-император Го-Тоба усердно изучал прецеденты, касающиеся юсоку кодзицу, и настаивал, чтобы придворная знать их соблюдала.

«Сэдзоку сэнсин хисё», обобщающая результаты этих исследований, ещё больше возвысила авторитет экс-императора.

Список «Сэдзоку сэнсин хисё», где перечислены правила юсоку кодзицу, которые следовало выполнять (собрание Национального архива Японии)
Список «Сэдзоку сэнсин хисё», где перечислены правила юсоку кодзицу, которые следовало выполнять (собрание Национального архива Японии)

Аристократы почитали экс-императора, а он менял министров одного за другим, не позволяя другим сконцентрировать власть.

В этих условиях назначения на должности стали простой формальностью и вершились в соответствии с намерениями экс-императора. Именно поэтому Минамото-но Санэтомо перед его смертью смог получить должности Среднего и Правого министра (Мотоки Ясуо, там же).

Ещё одним важным делом стало учреждение «самураев Западной стороны», саймэн-но буси, хотя нельзя сказать, что это было именно достижение в строгом смысле слова.

Самураи Западной стороны находились под непосредственным контролем экс-императора. Первоначально существовала армия хокумэн-но буси, самураи Северной стороны, охранявшие северную сторону дворца экс-императора, и на западной стороне была создана новая армия, чтобы увеличить количество солдат.

Год учреждения этого отряда неизвестен. Согласно книге Сэки Юкихико «Мятеж годов Дзёкю и экс-император Го-Тоба» (изд-во «Ёсикава кобункан»), первое упоминание о том, что вассалы гокэнин Камакурского сёгуна «служили на Западной стороне», мы видим в «Зерцвле Восточных земель» (Адзума кагами), в записи от 6 дня 5 луны 1 года Кэнъэй (1206).

Существуют различные теории о цели его создания – одни говорят о компенсации ослабленного в период правления экс-императора Го-Сиракавы отряда Северной стороны, или что отряд изначально был задуман для противостояния сёгунату Камакура. В любом случае, многие из самураев, составлявших отряд, были «мобилизованы бакуфу отдельно от гокэнин, находившихся в столице» (Мотоки Ясуо, там же), и предполагают, что это была независимая от Камакуры армия.

Однако отряд Западной стороны собирали в спешке и без достаточной подготовки. Несмотря на искренность побуждений увлечённого военным искусством императора,  боевым искусствам, которые должны были быть мощной силой, можно сказать, он не мог уделять достаточного внимания организации и обучению. Этот отряд Западной стороны, несмотря на его недостаточную подготовку, стал главной силой армии экс-императора во время мятежа годов Дзёкю.

Неоднократные буйства самураев пугали экс-императора

Несчастливая судьба экс-императора начала определяться во 2 году Гэнкю (1205), когда Хирага Томомаса, вассал гокэнин Камакурского сёгуна, одновременно служивший в качестве приближённого вассала экс-императора, был убит отрядом, который послал Ходзё Ёситоки.

Таким образом, это значило, что силы сёгуната вмешались в дела Киото. Бой в столице стал первым подобным опытом для экс-императора Го-Тоба. Для него это стало сильным потрясением.

В 13 день второй луны 7 года Кэмпо (1219) в Камакуре был убит Минамото-но Санэтомо. Это поставило отношения между Киото и Камакурой на грань краха.

Смерть Санэтомо заставила экс-императора ещё больше бояться Камакуры и настроила его более враждебно по отношению к ней. Прежде всего он отклонил план Камакурских властей, которые ранее просили назначить принца императорского рода преемником Санэтомо на посту сёгуна, заявив, что из-за этого «мир разделится надвое».

Затем он потребовал, чтобы из поместья в провинции Сэтцу (современная префектура Осака), которое экс-император подарил своей любовнице, изгнали земельных управляющих, присланных из Камакуры. Камакура не могла с этим согласиться, и отношения между экс-императором и камакурскими властями окончательно испортились.

Поэтому сёгунат принял жёсткие меры, отправив в Киото 1000 воинов, которых возглавил Ходзё Токифуса, младший брат Ходзё Ёситоки. Экс-император был охвачен страхом перед возможным новым сражением в Киото. Чтобы урегулировать эти проблемы, в качестве нового сёгуна от императорского двора был послан Митора, сын Кудзё Митииэ, Левого министра.

Митора (Фудзивара-но Ёрицунэ) из семьи Кудзё, которого послали в Камакуру в качестве четвёртого сёгуна. Его прозвали Сэккэ сёгун, «Сёгун из дома регентов». После окончания мятежа Дзёкю пятый сиккэн Ходзё Токиёри выслал его из Камакуры, и он вернулся в Киото («Сюко дзиссю», собрание Национальной парламентской библиотеки)
Митора (Фудзивара-но Ёрицунэ) из семьи Кудзё, которого послали в Камакуру в качестве четвёртого сёгуна. Его прозвали Сэккэ сёгун, «Сёгун из дома регентов». После окончания мятежа Дзёкю пятый сиккэн Ходзё Токиёри выслал его из Камакуры, и он вернулся в Киото («Сюко дзиссю», собрание Национальной парламентской библиотеки)

Однако на этот раз Минамото-но Ёримоти, камакурский гокэнин, служивший во внутренней охране императорского дворца в Киото, был оскорблён решением сделать Митору сёгуном и поднял восстание против сёгуната, из-за чего вспыхнула очередная битва. Говорят, что Ёримоти, будучи выходцем из видного семейства рода Минамото, сам тайно стремился к титулу сёгуна. В результате Ёримоти заперся во внутреннем дворце, его осадили самураи Западной стороны, он поджёг дворец и покончил с собой. Дворец сгорел.

Экс-император был в ярости от этих бесчинств. Во-первых, восстание Ёримоти было внутренним конфликтом Камакурских властей, из-за которого сгорел императорский дворец. Потеря дворца стала сильным ударом для экс-императора.

В «Моих скромных записках» Дзиэн пишет, что экс-император заболел – возможно, из-за этого потрясения. Мэдзаки Токуэ анализирует эту болезнь так: «Возможно, это был результат рассеянности, приведшей к  несчастному случаю во время верховой езды, хотя он был умелым всадником… И обычно крепкое здоровье пошатнулось».

Император мог отчасти утратить здравый рассудок.

Однако даже в этот момент он презирал самураев и не стал менять свою конфронтационную позицию по отношению к Ходзё Ёситоки, который был главным руководителем, контролировавшим Камакуру. Это показывает его сильный характер и гордость.

В результате он решился развязать войну годов Дзёкю, чтобы свергнуть камакурский сёгунат.

Фотография к заголовку: Статуя императора Го-Тоба. Оригинал находится в святилище Минасэ-дзингу (уезд Мисима, префектура Осака), которое находится на месте императорской усадьбы Минасэ-дэн (фотография Историографического института Токийского университета)

Императорский дом Минамото Тайра