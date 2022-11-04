«Государь, управляющий Поднебесной»: экс-император Го-Тоба, вставший на пути Ходзё Ёситоки

Война между родами Тайра и Минамото и её отголоски в истории Японии

Среди 126 сменявших друг друга императоров было двое, которые собрали армию и сражались против правления самураев, это 82-й император Го-Тоба и 96-й император Го-Дайго. Го-Тоба передал трон первому принцу, когда ему было всего 19 лет, и стал императором в отставке, управляя страной как титэн-но кими, «государь, правящий Поднебесной», и предпринял попытку свергнуть правление Камакуры. В историческом сериале NHK «Тринадцать вассалов Камакурского правителя» он также показан как последняя крупная политическая фигура, стоящая на пути Ходзё Ёситоки к власти над страной.

Император с разносторонними дарованиями

«Прошедший по десяти тысячам путей» – так характеризует императора Го-Тоба исторический текст «Ясное зерцало» (Масу кагами). В этом описании Го-Тоба показан как разносторонне одарённый человек, который был специалистом в самых разных сферах. «Ясное зерцало» описывает период с 4 года Дзисё (1180), когда родился император Го-Тоба, до 3 года Гэнко, или 2 года Сёкё (1333), когда император Го-Дайго начал Реставрацию годов Кэмму. Этот текст посвящён достижениям двух императоров.

«Десять тысяч путей» императора Го-Тоба включали в себя глубокие знания японской поэзии вака и придворной культуры, игру в мяч (кэмари), конные пробеги на скорость и умения верховой езды (умакурабэ), конную стрельбу из лука (касагакэ), плавание (суйрэн) и охоту. Можно сказать, что он обладал и литературными, и военными дарованиями. Знать обычно только смотрит на скачки, но говорят, что сам император Го-Тоба ездил верхом. Таким образом, мы знаем, что он обладал высокими физическими способностями и хорошо занимался физическими упражнениями (поэзия вака и придворная культура тоже важны и будут обсуждаться позже).

Он также учредил гобан кадзи – «посменную государеву кузню», где, как говорят, увлечённо занимался изготовлением мечей. Однако занятия кузнечным делом – всего лишь легенда, точно об этом мы не знаем, но рассказывают, что в святилище Авата в районе Хигасияма в Киото поклонялись кузнецы школы Аватагути, служившие в кузне императора Го-Тоба.

Дарования, проявленные им на «десяти тысячах путей», были заметны уже в детстве. Покойный Мэдзаки Токуэ, исследователь придворной культуры, в своей книге «Исторические биографии: экс-император Го-Тоба» (Сидэн Го-тоба ин, изд-во «Ёсикава кобункан») указал на «врождённый деятельный характер» и в качестве примера приводит историю о том, как император Го-Сиракава устроил собеседование с принцами, когда выбирал своего преемника, которому уступит императорский титул.

Претендентов на наследование титула было двое – принцы Корэакира и Такахира, с которыми и проводилось собеседование.

В это время, во 2 году Дзюэй (1183) малолетний император Антоку и его младший брат, принц Морисада, после бегства рода Тайра из столицы вместе с ними находились в Фукухаре (современный город Кобе), а не в Киото. Экс-император Го-Сиракава хотел, чтобы титул принял один из принцев , Корэакира или Такахира, чтобы избежать задержки государственных дел, связанной с отсутствием императора.

Согласно историческому сочинению «Мои скромные записки» (Гукансё), написанному монахом буддийского направления Тэндай Дзиэном, во время собеседования Такахира называл Го-Сииракаву «дедушкой» (одзии-сама), чем порадовал экс-императора. Кроме того, в «Записях о расцвете и падении родов Минамото и Тайра» (Гэмпэй дзёсуйки) говорится, что Такахира уселся ему на колени.

Экс-император был очень доволен не робеющим и бойким принцем и назначил его следующим императором. В дневнике «Гёкуё» аристократа Кудзё Канэдзанэ также говорится, что Такахира был выбран в результате двух гаданий.

Так появился новый император – Го-Тоба.

Однако говорят, что у императора Го-Тоба был комплекс. Дело в том, что он взошёл на престол в 1 году Гэнряку (1184), но Три священных сокровища, регалии императоров – священные меч, яшма (магатама) и зеркало – находились у рода Тайра, который забрал их вместе с императором Антоку. Таким образом, воцарение императора Го-Тоба было беспрецедентным, оно совершилось без регалий. Многие исследователи отмечают, что это бросало тень на жизнь императора Го-Тоба, заставляя его ощущать своего рода комплекс неполноценности.

Более того, в следующем году разразилась битва в заливе Данноура, и вместе с императором Антоку Три священных сокровища упали в море. Яшму и зеркало отыскали, но меч был утерян и больше не вернулся.

Мэдзаки Токуэ писал о словах упоминавшегося уже Дзиэна в «Моих скромных записках»: «Драгоценный меч навеки потерян, и это печально для монаршего правления… Думаю, потерялся он в знак того, что защита людей теперь перешла к военным правителям».

В книге «Исторические биографии: экс-император Го-Тоба» он анализирует эту запись: «Дзиэн подчёркивает, что исчезновение меча в море было проявлением принципа дори в связи с тем, что императоры уступили свою функцию защиты людей воинским родам».

Священный меч потерян, и принцип дори проявился в том, что власть перешла к сословию самураев – если даже Дзиэн, ближайший помощник императора Го-Тоба так считал, то для самого императора это было большим потрясением. Предполагают, что он посвятил себя изучению императорских наук, чтобы компенсировать потерю, и что именно поэтому у него развилась жгучая враждебность по отношению к самурайским родам.

«Новый сборник старых и новых песен Японии» (Син кокин вакасю) и «Тайный сборник больших и малых обычаев» (Сэдзоку сэнсин хисё)

В 9 году Кэнкю (1198), когда ему было всего 19 лет, императора Го-Тоба отрёкся от престола в пользу первого принца Тамэхито, и сам стал экс-императором. Тамэхито стал 83-м императором под именем Цутимикадо. Так началось правление экс-императора Го-Тоба, продолжавшееся 23 года.

Примерно в 1 году Кэннин (1201) было установлено автократическое правление. Го-Тоба контролировал придворную знать, храмы и святилища, построив мощную систему, которую можно назвать единоличной диктатурой. В то же время он наладил прочные отношения с третьим сёгуном Камакуры, Минамото-но Санэтомо, и даже пытался контролировать рода самураев.

Историк Мотоки Ясуо писал: сказал: «Авторитарный режим Го-Тоба – это достигшая своей высшей точки система инсэй, правления экс-императоров» («Каким человеком был экс-император Го-Тоба?», изд-во «Косайдо сюппан»).

Можно назвать два главных достижения экс-императора Го-Тоба.

Первое – это создание сборника «Новое собрание старых и новых песен Японии» (Син кокин вакасю). Японская поэзия вака была одним из важнейших литературных искусств императора, но во время правления экс-императора Го-Сиракава он предпочитал популярные песни периода Хэйан имаё, а из-за политической нестабильности, вызванной войной Минамото и Тайра, культура вака переживала трудные времена. Новый экс-император постарался завоевать сердца и умы опустошённого войной общества с помощью «Нового собрания старых и новых песен Японии».

Глядя на это с точки зрения современности, нельзя не задаваться вопросом, действительно ли это могло спасти мир. Но для «государя, управлявшего Поднебесной», поэзия вака в то время была очень важна.



Список «Нового собрания старых и новых песен Японии» 3 года Дзёо (1224), часть первая. Дайдзё тэнно, написавший второе стихотворение – это сам экс-император Го-Тоба. Это известное стихотворение, «Весна понемногу приходит на небо, на небесную гору Кагуяма наползает туман» (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Вторым достижением можно считать завершение сборника «Тайный сборник больших и малых обычаев» (Сэдзоку сэнсин хисё), в котором описаны юсоку кодзицу – правила и ритуалы, одежда, предписанная знати и самураям и т. п.

Юсоку кодзицу относится к ритуалам и церемониям при императорском дворе, эти правила были необходимы для поддержания классового устройства общества. Церемонии и ритуалы показывали авторитет священной особы императора, осуществляющего правление.

Из дневника Фудзивара-но Тэйка «Записи ясной луны» (Мэйгэцуки) видно, что экс-император Го-Тоба усердно изучал прецеденты, касающиеся юсоку кодзицу, и настаивал, чтобы придворная знать их соблюдала.

«Сэдзоку сэнсин хисё», обобщающая результаты этих исследований, ещё больше возвысила авторитет экс-императора.



Список «Сэдзоку сэнсин хисё», где перечислены правила юсоку кодзицу, которые следовало выполнять (собрание Национального архива Японии)

Аристократы почитали экс-императора, а он менял министров одного за другим, не позволяя другим сконцентрировать власть.

В этих условиях назначения на должности стали простой формальностью и вершились в соответствии с намерениями экс-императора. Именно поэтому Минамото-но Санэтомо перед его смертью смог получить должности Среднего и Правого министра (Мотоки Ясуо, там же).

Ещё одним важным делом стало учреждение «самураев Западной стороны», саймэн-но буси, хотя нельзя сказать, что это было именно достижение в строгом смысле слова.

Самураи Западной стороны находились под непосредственным контролем экс-императора. Первоначально существовала армия хокумэн-но буси, самураи Северной стороны, охранявшие северную сторону дворца экс-императора, и на западной стороне была создана новая армия, чтобы увеличить количество солдат.

Год учреждения этого отряда неизвестен. Согласно книге Сэки Юкихико «Мятеж годов Дзёкю и экс-император Го-Тоба» (изд-во «Ёсикава кобункан»), первое упоминание о том, что вассалы гокэнин Камакурского сёгуна «служили на Западной стороне», мы видим в «Зерцвле Восточных земель» (Адзума кагами), в записи от 6 дня 5 луны 1 года Кэнъэй (1206).

Существуют различные теории о цели его создания – одни говорят о компенсации ослабленного в период правления экс-императора Го-Сиракавы отряда Северной стороны, или что отряд изначально был задуман для противостояния сёгунату Камакура. В любом случае, многие из самураев, составлявших отряд, были «мобилизованы бакуфу отдельно от гокэнин, находившихся в столице» (Мотоки Ясуо, там же), и предполагают, что это была независимая от Камакуры армия.

Однако отряд Западной стороны собирали в спешке и без достаточной подготовки. Несмотря на искренность побуждений увлечённого военным искусством императора, боевым искусствам, которые должны были быть мощной силой, можно сказать, он не мог уделять достаточного внимания организации и обучению. Этот отряд Западной стороны, несмотря на его недостаточную подготовку, стал главной силой армии экс-императора во время мятежа годов Дзёкю.

Неоднократные буйства самураев пугали экс-императора

Несчастливая судьба экс-императора начала определяться во 2 году Гэнкю (1205), когда Хирага Томомаса, вассал гокэнин Камакурского сёгуна, одновременно служивший в качестве приближённого вассала экс-императора, был убит отрядом, который послал Ходзё Ёситоки.

Таким образом, это значило, что силы сёгуната вмешались в дела Киото. Бой в столице стал первым подобным опытом для экс-императора Го-Тоба. Для него это стало сильным потрясением.

В 13 день второй луны 7 года Кэмпо (1219) в Камакуре был убит Минамото-но Санэтомо. Это поставило отношения между Киото и Камакурой на грань краха.

Смерть Санэтомо заставила экс-императора ещё больше бояться Камакуры и настроила его более враждебно по отношению к ней. Прежде всего он отклонил план Камакурских властей, которые ранее просили назначить принца императорского рода преемником Санэтомо на посту сёгуна, заявив, что из-за этого «мир разделится надвое».

Затем он потребовал, чтобы из поместья в провинции Сэтцу (современная префектура Осака), которое экс-император подарил своей любовнице, изгнали земельных управляющих, присланных из Камакуры. Камакура не могла с этим согласиться, и отношения между экс-императором и камакурскими властями окончательно испортились.

Поэтому сёгунат принял жёсткие меры, отправив в Киото 1000 воинов, которых возглавил Ходзё Токифуса, младший брат Ходзё Ёситоки. Экс-император был охвачен страхом перед возможным новым сражением в Киото. Чтобы урегулировать эти проблемы, в качестве нового сёгуна от императорского двора был послан Митора, сын Кудзё Митииэ, Левого министра.



Митора (Фудзивара-но Ёрицунэ) из семьи Кудзё, которого послали в Камакуру в качестве четвёртого сёгуна. Его прозвали Сэккэ сёгун, «Сёгун из дома регентов». После окончания мятежа Дзёкю пятый сиккэн Ходзё Токиёри выслал его из Камакуры, и он вернулся в Киото («Сюко дзиссю», собрание Национальной парламентской библиотеки)

Однако на этот раз Минамото-но Ёримоти, камакурский гокэнин, служивший во внутренней охране императорского дворца в Киото, был оскорблён решением сделать Митору сёгуном и поднял восстание против сёгуната, из-за чего вспыхнула очередная битва. Говорят, что Ёримоти, будучи выходцем из видного семейства рода Минамото, сам тайно стремился к титулу сёгуна. В результате Ёримоти заперся во внутреннем дворце, его осадили самураи Западной стороны, он поджёг дворец и покончил с собой. Дворец сгорел.

Экс-император был в ярости от этих бесчинств. Во-первых, восстание Ёримоти было внутренним конфликтом Камакурских властей, из-за которого сгорел императорский дворец. Потеря дворца стала сильным ударом для экс-императора.

В «Моих скромных записках» Дзиэн пишет, что экс-император заболел – возможно, из-за этого потрясения. Мэдзаки Токуэ анализирует эту болезнь так: «Возможно, это был результат рассеянности, приведшей к несчастному случаю во время верховой езды, хотя он был умелым всадником… И обычно крепкое здоровье пошатнулось».

Император мог отчасти утратить здравый рассудок.

Однако даже в этот момент он презирал самураев и не стал менять свою конфронтационную позицию по отношению к Ходзё Ёситоки, который был главным руководителем, контролировавшим Камакуру. Это показывает его сильный характер и гордость.

В результате он решился развязать войну годов Дзёкю, чтобы свергнуть камакурский сёгунат.

Фотография к заголовку: Статуя императора Го-Тоба. Оригинал находится в святилище Минасэ-дзингу (уезд Мисима, префектура Осака), которое находится на месте императорской усадьбы Минасэ-дэн (фотография Историографического института Токийского университета)