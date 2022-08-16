Инцидент Никкэя: история девушек из дворца и монахов храма Тисэнъин

Тайны «дальних покоев» дворца сёгунов: любовь и власть в 250-летней истории сёгунов Токугава

В 7 день 1 луны 12 года Тэмпо (1841) умер 11-й сёгун Токугава Иэнари, которого наградили насмешливым прозвищем «похотливый сёгун». Вскоре после этого Абэ Масахиро, надзирающий за храмами и святилищами, вызвал и арестовал нескольких монахов, в том числе Никкэя, бывшего настоятеля храма Тисэнъин в провинции Симоса. Никкэй был отцом О-Миё-но ката, которая, как говорят, была самой любимой наложницей Иэнари.

Внезапное возвышение низкорангового храма

Токугава Иэнари был сёгуном на протяжении 50 лет. В качестве отца следующего сёгуна он сохранял огромное политическое влияние и после того, как в 8 году Тэмпо (1837) уступил титул своему первенцу, 12-му сёгуну Иэёси.

После смерти Иэнари новый сёгун Иэёси наконец-то смог реализовать свои политические устремления, для чего пересмотрел кадровый состав сёгуната, в том числе сделал начальником совета старейшин родзю Мидзуно Тадакуни, уволив тех, кто поддерживал политику Иэнари. Мизуно потом возглавит проведение «Реформ годов Тэмпо».

В новое правительство сёгуната вошёл молодой правитель княжества Фукуяма Абэ Масахиро. В правительстве у него была должность дзися бугё, «надзирателя за храмами и святилищами», а в состав старейшин родзю он вошёл ещё через два года, в 14 году Тэмпо (1843). До того, как его имя станет широко известным в связи с реакцией сёгуната на прибытие американских «чёрных кораблей» в конце периода Эдо, пройдут ещё годы.

Одной из своих миссий Абэ считал выявление преступлений храма Тисэнъин в Накаяме в земле Симоса (современный город Итикава, префектура Тиба), который при жизни Иэнари был «неприкасаемым».

Храм Тисэнъин имел дурную славу в замке Эдо. Это был всего лишь один из филиалов храма Накаяма Хоккэкёдзи, главного храма школы Нитирэн, но его статус внезапно был повышен до «государственного учреждения» храма Хоккэкёдзи, то есть он получил право принимать заказы на молитвы в храме в Хоккэкёдзи.

Почему низкоранговый храм так возвысился? Дело в том, что настоятель храма, Никкэй, был отцом О-Миё-но ката, наложницы Иэнари.

Никкэй отдал свою дочь О-Миё одному из вассалов сёгуна (хатамото) Накано Киёсигэ, а тот порекомендовал её на службу в Оо-оку в качестве своей приёмной дочери. Поскольку Киёсигэ был приближённым вассалом Иэнари, можно предполагать, что Никкэй изначально планировал определить её к сёгуну.

Как и ожидалось, Иэнари с первого взгляда всей душой полюбил О-Миё. Она родила ему трёх дочерей, две из которых стали жёнами даймё высокопоставленных семейств.

В частности, Ёхимэ, родившаяся в 10 году Бунка (1813), стала главной женой 12-го правителя Кага Маэды Нариясу. Широко известно, что ярко-красные ворота усадьбы княжества Кага в Эдо были построены в честь её замужества, а сейчас являются знаменитыми Красными воротами, Акамон, Токийского университета. Этот эпизод ярко иллюстрирует как важность свадьбы Ёхимэ, так и политическое влияние О-Миё.

Однако в те времена, когда наложницы обладали властью, в Оо-оку наступал упадок нравов, а в этом случае ситуацию усугубляло присутствие отца наложницы – монаха с сильным желанием карьерного роста, что в конечном итоге и вызвало неприятности.



«Знаменитые люди периода Эдо: приложение к газете Ямато, 4, госпожа Токугава Ёхимэ» (Кинсэй дзимбуцуси ямато симбун фуроку 4 Токугава Ёхимэ-гими), тут изображена Ёхимэ, дочь О-Миё, и её муж Маэда Нариясу. Иероглиф «нари» в его имени был пожалован самим Иэнари. Первоначально планировалось женить Нариясу на девушках из княжеств Такамацу, Тояма и Акита, но невесты умерли одна за другой. Также говорят, что брак с Ёхимэ был для него не слишком желанным (хранилище специальной коллекции документов Токийской столичной центральной библиотеки)



«Изображение охранников княжества Кага» (Кага тоби-но дзу). Изображены охранники тоби в процессии даймё княжества Кага. Красные ворота слева являются входом в усадьбу княжества в Эо, сейчас – ворота Акамон Токийского университета (собрание Национальной парламентской библиотеки)

О-Миё-но ката выпрашивает милостей у Иэнари для своего отца

Говорят, что О-Миё, снискавшая любовь сёгуна, умоляла его о разных милостях, в том числе для своего отца, Никкэя. Она упросила Иэнари сделать храм отца, Тисэнъин, изначально не слишком престижный, государственным храмом китосё, где возносят молитвы за сёгуна. Можно предположить, что за этим стояли пожелания самого Никкэя.

Однако у рода сёгунов уже были два храма, где молились за упокой его членов – Дзодзёдзи школы Дзёдо в Сиба и Канъэйдзи направления Тэндай в Уэно. Школа Нитирэн не имела большого влияния при сёгунате, и один из второстепенных храмов не мог служить китосё. Поэтому после сложных переговоров в качестве компромиссной меры он предложил план добавить Хоккэкёдзи, главный храм школы Нитирэн, к числу китосё, а Тисэнъин сделать «государственным агентством», на что Никкэй и О-Миё согласились.

Однако Никкэй, похоже, не был полностью удовлетворён, поскольку он стал просить вернуть школе Нитирэн храм Каннодзи, который когда-то в силу обстоятельств перешёл направлению Тэндай, передать в его распоряжение в качестве главной резиденции и расширить влияние Нитирэн. Возможно, это было проявлением желания руководства Нитирэн войти в число буддийских школ, где молятся за упокой членов рода сёгунов.

Однако этому помешало сильнейшее сопротивление со стороны школы Тэндай.

Возможно, Иэнари сказал последнее слово, и храм остался за школой Тэндай, но поменял название, а для Нитирэн построили новый храм и назвали его Каннодзи, то есть название храма было практически отобрано силой.

Новый храм Каннодзи был построен в Дзосигая на 28 600 цубо (1 цубо – около 3,3 кв. м, – прим. перев.) на территории переданной храму эдоской усадьбы княжества Ивакитайра, резиденции рода Андо, и сёгунат также взял на себя расходы по строительству монашеских келий. Всё это выходило за пределы здравого смысла и не имело аналогов в прошлом.



«Записки годов Тэмпо, карта места строительства Каннодзи» (Тэмпо дзакки каннодзи дзисё эдзу), изображающая территорию, где Иэнари распорядился построить Каннодзи и отдал для этого усадьбу даймё (собрание Национального архива Японии)

Таким образом, храм был построен самим родом сёгунов, строительство завершилось в 9 году Тэмпо(1838).

Никкэй приговорён к дальней ссылке, но умер в тюрьме

Помимо принуждения сёгуна к строительству нового храма Каннодзи храм Тисэнъин и по другим причинам снискал дурную славу. Расстояние от замка Эдо до Накаяма в земле Симоса составляет 7 ри (около 28 километров), это довольно далеко – и несмотря на это туда в паломничество одна за другой шли даже старшие служащие Оо-оку в должностях о-тосиёри, о-тюро и о-кяку асираи.

В Тисэнъин их принимали молодые монахи. В записях той эпохи говорится о беспорядочных сексуальных отношениях в храме, в частности говорится, что «монахи пользовались вагинами дворцовых женщин до пресыщения».

Абэ Масахиро пришёл в Тисэнъин и провёл аресты за прелюбодеяние как раз тогда, когда о храме ходили такие слухи.

Настоятелем Тисэнъин тогда был Ниссё, преемник Никкэя. По одним слухам, он был его племянником, по другим – сыном от женщины, с которой он имел тайную связь. Также существует версия, что арестовали и Нитирё, брата О-Миё, но не исключено, что Ниссё и Нитирё – одно и то же лицо.

Никкэй и несколько других приговорили к ссылке на отдалённые острова, но он умер в тюрьме ещё до выезда в ссылку из Эдо.

В то время Никкэю было уже за 70. Для осуждения в прелюбодеянии он был слишком стар, и, вероятно, в отношениях со служащими Оо-оку состоял его племянник (или сын) Ниссё (или Нитирё).

Однако его следовало наказать, поскольку он, будучи монахом, был обуян жадностью и манипулировал сёгунатом через О-Миё. В то же время это была прекрасная возможность лишить О-Миё политического влияния и восстановить порядок в Оо-оку, поскольку «тяжёлое наследие» Иэнари в виде падения нравов в Оо-оку было подобно «раковой опухоли», разъедавшей сёгунат изнутри.

На самом деле в «Приказе о наказании за прелюбодеяние Никкэя из Тисэнъинв Накаяме и других», который приведён в «Записках годов Тэмпо» (фотография к заголовку), Никкэй упоминается как «Никкэй из Тисэнъин». Это показывает, что сёгунат считал фактическим управляющим храма именно его, и счёл, что он достоин наказания, поскольку произошедшее случилось из-за плохого надзора.

С другой стороны, хотя говорят, что в деле было замешано около 30 человек, включая о-тосиёри Исано, высшее руководство Оо-оку не наказали. Вероятно, как в случае с инцидентом Эммейин в 3 году Кёва (1803), было затруднительно наказать высших служащих Оо-оку, и было достаточно того, что это позволило избавиться от влиятельных лиц эпохи Иэнари.

Что же произошло с О-Миё? Говорят, что она остригла волосы и приняла монашеское имя Сэнкоин, и её наказали домашним арестом, но это, вероятно, мистификация. Окадзаки Мориясу, автор исторических эссе, в своей книге «Падкий до развлечений правитель: Токугава Иэнари» пишет, что на самом деле она тихо провела остаток жизни в части Ниномару замка Эдо, молясь об упокоении Иэнари.

Кроме того, поскольку считалось, что Никкэй был настоятелем Каннодзи, и что женщины Оо-оку и монахи там близко общались, этот случай назвали «инцидентом Каннодзи», но это тоже недоразумение. Никкэй был косвенно связан с Каннодзи, но настоятелем там был другой человек. В обвинениях фигурирует именно Тисэнъин.

Так случилось потому, что после ареста Никкэя храм был заброшен, а в записях того времени были перепутаны Тисэнъин и Каннодзи. Историк Такэути Макото указывает на причину путаницы – дело в том, что исследователь эпохи Эдо Митамура Энгё, живший в эпохи Мэйдзи и Тайсё, не заметил ошибки и распространил неверные сведения.

Изображение к заголовку: «Записки годов Тэмпо», «Приказ о наказании за прелюбодеяние Никкэя из Тисэнъин в Накаяме и других». Упоминаются школа Нитирэн, монахи Никкэй и Ниссё и храм Тисэнъин. Над именем Никкэй приписка «Сюгэнъин», это храм, где он в тот момент был настоятелем. Из этого видно, что Никкэй не был настоятелем Каннодзи (собрание Национального архива Японии)