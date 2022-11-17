Святилище Цуругаока Хатимангу: убийство сёгуна Санэтомо, упадок рода Минамото и конфликт между аристократией и военными

Камакурский сёгунат (1192-1333): путешествие по историческим местам

В Японии очень многие знают об убийстве камакурского сёгуна Минамото-но Санэтомо под деревом гинкго, которое высилось над огромной каменной лестницей святилища Цуругаока Хатимангу в Камакуре. Он был третьим и последним сёгуном из рода Минамото. Со смертью Санэтомо, имевшего тесные отношения с экс-императором Го-Тоба, рухнула система сотрудничества между сёгунатом и императорским двором и начался период конфронтации, впоследствии определивший историю страны.

Сёгун, увлечённый культурой императорского двора

В 1203 году, в возрасте 11 лет, Санэтомо унаследовал титул сэйи тайсёгун, «великого полководца, усмиряющего варваров», и стал третьим камакурским сёгуном из рода Минамото. Он получил титул в разгар смуты, когда род Ходзё, из которого происходила его мать, заключил под стражу (а позже убил) в Идзу его старшего брата, Ёрииэ, второго сёгуна. Братьев разлучили их бабушка и дедушка, Ходзё Токимаса и Маки-но ката. В следующем году они же организовали политически мотивированный брак Санэтомо с дочерью Бомон Нобукиё, родственником экс-императора Го-Тоба.

Санэтомо, получивший прекрасное образование в области японской поэзии вака и других искусств, ценившихся при императорском дворе, обладал выдающимися способностями. Он всё чаще стал ездить ко двору в Киото, к нему хорошо относился экс-император, и он даже составил поэтическую антологию «Кинкай вакасю».



Сидящая статуя Минамото-но Санэтомо. Методом изучения годовых колец древесины установлено, что статуя создана в XIII веке (коллекция храма Каи Дзэнкодзи)

В приморском парке Камакура у национальной автотрассы №134 недалеко от побережья Юигахама есть стела, на которой вырезано стихотворение Санэтомо, вошедшее в сборник «Сто стихов ста поэтов» (Хякунин иссю): «Если б в нашем мире // Ничто не менялось вовек! // О, лодчонка на взморье! // Рыбак в ней правит веслом //Второй бечевой её тянет» (пер. В. С. Сановича). В стихотворении выражено желание Санэтомо, чтобы мир оставался таким всегда – ему мил привычный пейзаж, когда рыбаки занимаются своим делом, подтягивая канатом лодку к берегу. В безжалостную эпоху, когда вчерашние друзья сегодня становятся врагами, в этих стихах проявился мягкий характер сёгуна, стремившегося к сохранению мира.



Стела со стихотворением Санэтомо (фотография автора)



Поэтический сборник «Кинкай вакасю» (собрание Национального архива Японии)

При этом недавние научные исследования опровергают представление о Санэтомо как чересчур увлёкшимся придворной культурой сёгуне, не способном вести за собой самураев. Такахаси Синъитиро, профессор Историографического института Токийского университета, отмечает, что Санэтомо принимал активное участие в судебных процессах и политических делах, работая в правительственных учреждениях, непосредственно подчинявшихся сёгуну. Что же качается поэзии вака и игры в мяч кэмари, то это были не просто развлечения, а инструменты, необходимые для поддержания связей с императорским двором.

Санэтомо не удалось оставить потомство, и он заявлял, что если на нём прервётся родовая линия Минамото, то он хочет хотя бы возвысить имя семьи, из-за чего добивался всё более высоких придворных должностей. Ходзё Ёситоки, стремившийся к увеличению своего влияния в камакурском правительстве бакуфу и даже сместивший в борьбе за власть своего отца Токимасу, став регентом сиккэн после него, приветствовал продвижение Санэтомо при дворе. Санэтомо поднялся до должности Правого министра, второго по значимости человека в обществе придворной аристократии. Однако возвышение Санэтомо оказалось недолгим.

Убийство сёгуна

Церемонию вступления в должность Правого министра было решено провести с особой торжественностью в святилище Цуругаока Хатимангу в 27 день первой луны 1219 года, пригласив множество придворных (высшей аристократии) из Киото.

День был холодный, к вечеру выпало около 2 сяку (примерно 60 сантиметров) снега. Около 18:00 Санэтомо покинул резиденцию сёгуна и направился в святилище. Считается, что его сопровождало 1000 всадников. Завершив церемонию поклонения божеству, Санэтомо спустился по широкой каменной лестнице. Согласно историческому сочинению «Мои скромные записки» (Гукансё), написанному монахом Дзиэном, некий мужчина с криком «Зарублю врага моего отца!» внезапно напал на Санэтомо и отрубил ему голову мечом. Он также напал на человека, которого принял за Ходзё Ёситоки, и безжалостно убил и его. Однако на самом деле был убит Минамото-но Накаакира, приближённый Санэтомо, а Ёситоки, которому Санэтомо приказал держаться позади, избежал смертельной опасности.

Убийцей был Кугё (или Когё). Он был осиротевшим ребёнком старшего брата Санэтомо, Ёрииэ. С точки зрения Кугё ситуация выглядела таким образом – от рук рода Ходзё погиб его отец Ёрииэ и брат Итиман. Более того, он сам мог претендовать на титул сёгуна. Можно назвать трагической судьбу Санэтомо, силой обстоятельств вознесённого на пост сёгуна и навлёкшего на себя обиду Кугё.

После этого Кугё, всё ещё с головой Санэтомо в руках, крикнул: «Я сам должен быть сёгуном!», повернувшись в сторону мужа своей кормилицы Миуры Ёсимуры(*1), но тот приказал воинам убить его.

Согласно «Гукансё», голову Санэтомо нашли в снегу на горе за святилищем Хатимангу. Кроме того, существует легенда, что голову нашёл вассал Ёсимуры(*2), но испытывая неприязнь к Ёсимуре, он увёз голову в западную часть земли Сагами, где жили могущественные вассалы сёгуната, род Хатано. Голову захоронили в горах на территории города Хадано в префектуре Канагава. Рядом построен храм Конгодзи, в котором проводятся поминальные службы.



Погребальный холм головы Санэтомо, Санэтомоко кубидзука (фотография автора)



В храме Конгодзи, основанном монахом Тайко Гёю, духовником Санэтомо, находится личное буддийское изваяние (нэндзибуцу), принадлежавшее Санэтомо (фотография автора)

Экс-император Го-Тоба в гневе

Экс-император Го-Тоба, живший в Киото, был особенно опечален, узнав о трагическом происшествии.

Кондо Сэйити, профессор Открытого университета Японии, специалист по средневековой истории Японии, размышляет о душевном состоянии экс-императора Го-Тоба после убийства Санэтомо, отмечая, что Камакурский сёгунат не смог защитить Санэтомо. Го-Тоба испытывал к Санэтомо почти родственные чувства и больше не мог доверять сёгунату, который не защитил его от убийцы. Вероятно, не в силах простить произошедшее, он отказался от мысли сделать сёгуном принца императорского дома.

Отношения между экс-императором Го-Тоба и Санэтомо вышли далеко за рамки приятельских, связывающих людей, разделяющих увлечение поэзией вака и игрой в мяч кэмари. Примерно за пятнадцать лет Санэтомо преодолел около 11 ступеней придворных рангов, пройдя путь от должности хёэ-но сукэ, младшего военачальника Правой дворцовой стражи (младшая степень низшего пятого ранга) до удайдзин, Правый министр (старшая степень второго ранга). У Санэтомо не было детей, проблема наследования обретала всё более серьезный характер, и Санэтомо достиг таких высот, что убедил экс-императора прислать на должность сёгуна принца императорского дома. Это был пик дружественных отношений между императорским двором и Санэтомо.

Го-Тоба имел свои политические замыслы. Если проследить происхождение воинов буси, то мы увидим, что они изначально были людьми, которые служили императорскому двору своими воинскими искусствами. Однако самураи из восточных провинций основали собственный сёгунат в Камакуре, вдалеке от Киото. Го-Тоба хотел вновь вернуть самураев под контроль императорского двора и больше не позволять делать всё, что им заблагорассудится. По этой причине Го-Тоба искал опору в сёгунате в лице Санэтомо и намеревался ответить согласием на просьбу Ходзё Масако о назначении принца на должность следующего сёгуна.

В начальный период существования Камакурского сёгуната шла борьба за власть среди вассалов (гокэнин), но отношения с императорским двором были относительно стабильными. Однако ось этой стабильности пошатнулась, и времена начали быстро меняться.



Руины храма Сётёдзюин, где находится могила Санэтомо. Наряду со святилищем Цуругаока Хатимангу и храмом Эйфукудзи он считается одним из трёх крупных храмов и святилищ, построенных Минамото-но Ёритомо (фотография автора)



Могила Санэтомо (фотография автора)

1000 всадников для убеждения императорского двора

Гнев экс-императора Го-Тоба тут же обрёл конкретные формы. В 8 день третьей луны, спустя немногим более месяца после инцидента, от императорского двора в Камакуру под предлогом участия в трауре по Санэтомо отправился один из приближённых экс-императора, Фудзивара-но Тадацуна. Посетив Ходзё Масако и выразив формальные соболезнования, он отправился в резиденцию Ёситоки и сделал неожиданный ход.

Он передал Ёситоки просьбу экс-императора Го-Тоба сменить управляющего поместья Нагаэ-Курахаси в земле Сэццу (современный город Тоёнака, преф. Осака). По словам Ямамото Минами, куратора Историко-культурного музея Камакуры, существуют исторические материалы, такие как список Дзикодзи «Записей о смуте годов Дзёкю» (Дзёкюки), где говорится, что управляющим поместья Нагаэ был сам Ёситоки. Иными словами, Го-Тоба приказал Ёситоки отдать должность управляющего поместьем. Более того, поместье предназначалось в подарок любимой куртизанке экс-императора, так что всё это было задумано как проявление недовольства.

Само собой, право назначать управляющих поместьями (землевладельцев) было важным экономическим достижением, завоёванным камакурским бакуфу в 1185 году, и оно не могло ответить согласием на такие требования, даже если императорский двор настаивал.

Через неделю по приказу Ёситоки в Киото отправился его младший брат Токифуса с тысячей всадников из камакурских вассалов гокэнин. Целью этой поездки было отклонить просьбу о смене управляющего поместьем и потребовать от двора прислать принца императорского рода на должность сёгуна. Это было запугиванием с демонстрацией военной силы. Выстроенная при Санэтомо «система мирного сосуществования двора и военных» рухнула. С этого момента начинается противостояние между императорским двором и Камакурой.

Фотография к заголовку: Большая каменная лестница и главный павильон святилища Цуругаока Хатимангу. Гигантское дерево гинкго было повалено сильным ветром в 2010 году, но на нём проросли молодые побеги (предоставлено святилищем Цуругаока Хатимангу

● Как добраться

Святилище Цуругаока Хатимангу: около 10 минут пешком к северу от станции Камакура

Руины Сётёдзюин: от станции Камакура сядьте на автобус, идущий в сторону Дайтономия, и сойдите на остановке Вакарэмити, затем от перекрестка Омидобаси пройдите 5 минут пешком

Стела со стихотворением Санэтомо: на железнодорожной линии Энодэн сойдите на станции Хасэ и пройдите около 5 минут на запад по национальной автотрассе №134 до парка Кайхин

Погребальный холм головы Санэтомо, Санэтомоко кубидзука в храме Конгодзи: сядьте на автобус ㉓㉖㉗ от станции Хадано линии Одакю и сойдите на остановке Наканива. 23 ноября каждого года проводится праздник Санэтомо